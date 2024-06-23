Чит Stugware для игры DayZ
Информация о чите
Представляем вашему вниманию очередную новинку для Dayz Standalone в нашем магазине. Встречайте: DayZ Stugware - достойный чит для этой игры. Количество видов взлома в софте достаточно большое, хотя и нельзя сказать, что их здесь сильно больше чем в других продуктах. Stugware оснащён удобным ЕСП, который работает очень плавно, мощным сайлент аимботом и также ЛУТ ЕСП. Кроме того, здесь есть некоторое количество эффективных эксплойтов, из которых мы бы отдельно выделили телепорт лута и спидхак. Спидхак здесь по-настоящему быстрый! Если хотите попробовать что-то новое и надёжное, без лишних рисков, то Stugware чит для DayZ должен подойти вам!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Silent)
- Silent Aim - мощный вид аимбота, пули поражают цели, хотя прицел не двигается
- FOV - размер области внутри которой аимбот будет поражать цели
- Draw FOV - показывать размер рабочей зоны аима в виде окружности на экране
- FOV Color - цвет отображаемой области аима
- Target Players - выбрать игроков в качестве целей для аимбота
- Target Zombies - выбрать зомби в качестве целей для аимбота
- Aim Bone / Hitbox (Head, Neck, Pelvis, Random) - выбор частей тела по которым будет стрелять аимбот
- Max Distance - максимальное расстояние на котором аимбот будет выбирать цели
Players / Zombies ESP
- Players ESP - wallhack показывающий игроков
- Name ESP - показывать никнеймы игроков
- Box ESP - wh в виде коробок
- Skeleton ESP - esp в виде скелетов копирующих силуэт противника
- Health Bar - показывать количество ХП игроков с помощью полоски (индикатора)
- Weapon ESP - отображение названия оружия, которое игрок держит в руках
- Corpses - показывать трупы игроков
- Corpses Max Distance - максимальная дальность отображения трупов
- Zombies ESP - включить отображение зомби с помощью ESP
- Custom Player for Players / Zombies - возможность детальной настройки цветов для элементов ESP против зомби и игроков
Loot ESP (Предметы)
- Weapons - огнестрельное и другое оружие
- Clothes - различная одежда (всё что вы надеваете на персонажа)
- Magazines / Ammo - магазины, патроны, боеприпасы
- Attachments - различные модули для оружия
- Ammo Boxes - ящики с патронами
- Medical - предметы связанные с медициной и лечением
- Base - предметы связанные со строительством базы
- Chest - различные сундуки и контейнеры
- Building Tools - инструменты для строительства
- Item Distance - дальность отображения предметов
- Item Colors - возможность настройки цветов для Loot ESP
World & Other ESP
- Cars ESP - wh показывающий расположение автомобилей
- Cities - esp отображающий расположение городов и других населенных пунктов
- Draw Compass - поверх игр появляется компас
- Animals ESP - показывать где находятся животные
- Helicopter Crash - места крушений вертолетов
- Show Fired Bullets - подсветка выпущенных пуль при помощи ESP
Exploits / Misc
- Speedhack - ускорение скорости перемещения (удерживайте F после как и делайте реконект к серверу)
- Containers Teleport (3m) - телепортация контейнеров на расстояние до 3 метров
- Loot Teleport (3m) - телепортация лута на расстояние до 3 метров
- Third Person - возможность включить вид от 3-го лица на серверах, где это запрещено
- Debug Camera - режим свободного полёта, можно летать сквозь стены и осматривать базы и прочее
- CFG System - сохранение и загрузка своих настроек
- Menu Key Bind - позволяет установить другую клавишу для открытия/закрытия меню
- Custom ESP List - можно добавить любой предмет в Loot ESP (нужно держать его в руках)