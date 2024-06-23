Чит Stugware для игры DayZ

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию очередную новинку для Dayz Standalone в нашем магазине. Встречайте: DayZ Stugware - достойный чит для этой игры. Количество видов взлома в софте достаточно большое, хотя и нельзя сказать, что их здесь сильно больше чем в других продуктах. Stugware оснащён удобным ЕСП, который работает очень плавно, мощным сайлент аимботом и также ЛУТ ЕСП. Кроме того, здесь есть некоторое количество эффективных эксплойтов, из которых мы бы отдельно выделили телепорт лута и спидхак. Спидхак здесь по-настоящему быстрый! Если хотите попробовать что-то новое и надёжное, без лишних рисков, то Stugware чит для DayZ должен подойти вам!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Silent)

  • Silent Aim - мощный вид аимбота, пули поражают цели, хотя прицел не двигается
  • FOV - размер области внутри которой аимбот будет поражать цели
  • Draw FOV - показывать размер рабочей зоны аима в виде окружности на экране
  • FOV Color - цвет отображаемой области аима
  • Target Players - выбрать игроков в качестве целей для аимбота
  • Target Zombies - выбрать зомби в качестве целей для аимбота
  • Aim Bone / Hitbox (Head, Neck, Pelvis, Random) - выбор частей тела по которым будет стрелять аимбот
  • Max Distance - максимальное расстояние на котором аимбот будет выбирать цели

Players / Zombies ESP

  • Players ESP - wallhack показывающий игроков
  • Name ESP - показывать никнеймы игроков
  • Box ESP - wh в виде коробок
  • Skeleton ESP - esp в виде скелетов копирующих силуэт противника
  • Health Bar - показывать количество ХП игроков с помощью полоски (индикатора)
  • Weapon ESP - отображение названия оружия, которое игрок держит в руках
  • Corpses - показывать трупы игроков
  • Corpses Max Distance - максимальная дальность отображения трупов
  • Zombies ESP - включить отображение зомби с помощью ESP
  • Custom Player for Players / Zombies - возможность детальной настройки цветов для элементов ESP против зомби и игроков

Loot ESP (Предметы)

  • Weapons - огнестрельное и другое оружие
  • Clothes - различная одежда (всё что вы надеваете на персонажа)
  • Magazines / Ammo - магазины, патроны, боеприпасы
  • Attachments - различные модули для оружия
  • Ammo Boxes - ящики с патронами
  • Medical - предметы связанные с медициной и лечением
  • Base - предметы связанные со строительством базы
  • Chest - различные сундуки и контейнеры
  • Building Tools - инструменты для строительства
  • Item Distance - дальность отображения предметов
  • Item Colors - возможность настройки цветов для Loot ESP

World & Other ESP

  • Cars ESP - wh показывающий расположение автомобилей
  • Cities - esp отображающий расположение городов и других населенных пунктов
  • Draw Compass - поверх игр появляется компас
  • Animals ESP - показывать где находятся животные
  • Helicopter Crash - места крушений вертолетов
  • Show Fired Bullets - подсветка выпущенных пуль при помощи ESP

Exploits / Misc

  • Speedhack - ускорение скорости перемещения (удерживайте F после как и делайте реконект к серверу)
  • Containers Teleport (3m) - телепортация контейнеров на расстояние до 3 метров
  • Loot Teleport (3m) - телепортация лута на расстояние до 3 метров
  • Third Person - возможность включить вид от 3-го лица на серверах, где это запрещено
  • Debug Camera - режим свободного полёта, можно летать сквозь стены и осматривать базы и прочее
  • CFG System - сохранение и загрузка своих настроек
  • Menu Key Bind - позволяет установить другую клавишу для открытия/закрытия меню
  • Custom ESP List - можно добавить любой предмет в Loot ESP (нужно держать его в руках)