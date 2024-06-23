Чит Stugware для игры DayZ

Информация о чите

Представляем вашему вниманию очередную новинку для Dayz Standalone в нашем магазине. Встречайте: DayZ Stugware - достойный чит для этой игры. Количество видов взлома в софте достаточно большое, хотя и нельзя сказать, что их здесь сильно больше чем в других продуктах. Stugware оснащён удобным ЕСП, который работает очень плавно, мощным сайлент аимботом и также ЛУТ ЕСП. Кроме того, здесь есть некоторое количество эффективных эксплойтов, из которых мы бы отдельно выделили телепорт лута и спидхак. Спидхак здесь по-настоящему быстрый! Если хотите попробовать что-то новое и надёжное, без лишних рисков, то Stugware чит для DayZ должен подойти вам!