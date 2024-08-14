Как Скачать и Запустить софт Stugware для Dayz (Руководство)

На этой странице находится инструкция к читу Stugware для Dayz.
Инструкция к софту.
Пошаговый гайд по запуску и использованию софта для ЕФТ:
- После успешной оплаты вы получите ключ для активации подписки на чит.
- Для начала необходимо скачать эти файлы . После создайте папку bundles в корне диска C и поместите туда скачанные файлы (C:\bundles).
- Также перед запуском чита необходимо отключить всё лишнее на вашем ПК:
- Полностью отключите или удалите все установленные на вашем ПК антивирусы;
- Необходимо полностью отключить Защитник Windows (Защиту в реальном времени);
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке;
- Теперь необходимо зайти в BIOS и сделать там следующее:
- отключить Secure Boot;
- отключить Fast Boot;
- В Boot Menu в ручную на первое место выставите тот диск, на котором у вас установлена Windows.
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Откройте лоадер чита от имени администратора.
- Активируйте свой ключ и дождитесь появления интерфейса лоадера.
- В правой верхней части лоадера будет надпись "system not ready". Кликните по ней, ваш пк перезагрузится и надпись сменится на "system is ready".
- Теперь можно переходить к инжекту чита. Выберите "stugware_eft" в списке и нажмите Start .
- После небольшой загрузки появится "Waiting for game". Это означает, что нужно запускать игру. Если вы хотите воспользоваться каким-либо спуфером, то его также стоит запускать сейчас, до запуска игры.
- Запустите игру, дождитесь полной загрузки главного меню и нажмите "F5" для инжекта. После инжекта перед вами появится меню чита. В дальнейшем меню открывается/скрывается нажатием клавиши "Insert".
Видео-демонстрация софта:
FAQ по решению распространённых ошибок:
Основные ошибки при запуске чита Stugware и пути их решения:
- Для использования чита Bios Mode должен быть "UEFI". Иначе вы увидите ошибку при запуске лоадера. Необходимо переключить BIOS в UEFI. В некоторых случаях может понадобиться переустановка Windows.
- Если появилась ошибка "failed to load gui module with error: Failed to load system module", то вам нужно установить DirectX. Сделать это можно по этой ссылке.
- Если даже после перезагрузки компьютера вы видите надпись "system not ready"., то попробуйте кликнуть по неё ещё раз, во время загрузки перезагрузки Windows в левом верхнем углу должны быть стадии загрузки. Если их нет, то вам необходимо обратиться в нашу службу поддержки.
- На вашем ПК должна быть установлена только одна Windows. Проверить это можно следующим способом:
+ R - > msconfig -> Загрузка.
Если у вас здесь несколько Windows, то нужно удалить лишние неиспользуемые и перезагрузить ПК, после проделать всё заново.
- Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard (античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
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