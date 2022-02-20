Bloodhunt приватный чит

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Информация о чите

Данная игра недавно вышла, поэтому мы готовы представить вам читы для неё. Данный продукт разработан совместно с нашими партнерами из Softhub. В чите есть все необходимые функции: аим, вх, радар и удобное меню для настройки функций во время игры. Чит надёжно обходит античит ЕАК и сейчас полностью безопасен. Читов для бладхант пока что не так много, поэтому не проходите мимо, ведь данный продукт является одним из лучших.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(1809-21h2) & Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Аимбот

  • Bone - выбрать часть телу на которую будет работать аим
  • Use Mouse - режим работы аимбота через мышку. Более безопасный и легитный варианты работы аимбота
  • Fov - настройка радиуса работы аима
  • Smooth - плавность движений аимбота. Больше значение - медленнее и плавнее наводка
  • Prediction - позволяет аимботу предугадывать движения движущихся целей и лучше попадать по ним
  • Draw FOV - показывать радиус работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Aim Priority - показывает в какую точку будет наводиться аимбот до начала стрельбы

ESP

  • 2D Box - показыват игроков за стенами и препятствиями с помощью коробок
  • Health ESP - даёт информацию о количестве здоровья противников с помощью полоски возле моделек персонажей
  • Skeleton - подсвечивает врагов рисуя поверх их моделек скелеты
  • Names - показыват никнеймы других игроков
  • Eye Direction - показывает куда направлена камера другого игрока
  • Draw Bots - активирует есп на ботов
  • Draw NPC - включает вх на мирных жителей
  • Snaplines - линии соединяющие вашу модельку с модельками других игроков
  • Distance - показывает расстояние до целей в метрах

Лут

  • Uncommon - подсвечивает необычные предметы
  • Common - подсвечивает обычные предметы
  • Rare - показывает редкие предметы
  • Epic - показывает эпические предметы
  • Legendary - показывает легендарные предметы

Дополнительно

  • No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
  • No Spread - отключения разброса снарядов при стрельбе
  • No Sway - отключает тряску камеры при стрельбе и движениях
  • Radar - добавляет радар в левой верхней части экрана. На радаре отображается местонахождение других игроков
  • Colors - возможность настроить цвета визуальных функций на свой выбор
  • Keys - привязка клавиш для активации определенных функций