Bloodhunt приватный чит
Информация о чите
Данная игра недавно вышла, поэтому мы готовы представить вам читы для неё. Данный продукт разработан совместно с нашими партнерами из Softhub. В чите есть все необходимые функции: аим, вх, радар и удобное меню для настройки функций во время игры. Чит надёжно обходит античит ЕАК и сейчас полностью безопасен. Читов для бладхант пока что не так много, поэтому не проходите мимо, ведь данный продукт является одним из лучших.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(1809-21h2) & Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Аимбот
- Bone - выбрать часть телу на которую будет работать аим
- Use Mouse - режим работы аимбота через мышку. Более безопасный и легитный варианты работы аимбота
- Fov - настройка радиуса работы аима
- Smooth - плавность движений аимбота. Больше значение - медленнее и плавнее наводка
- Prediction - позволяет аимботу предугадывать движения движущихся целей и лучше попадать по ним
- Draw FOV - показывать радиус работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Aim Priority - показывает в какую точку будет наводиться аимбот до начала стрельбы
ESP
- 2D Box - показыват игроков за стенами и препятствиями с помощью коробок
- Health ESP - даёт информацию о количестве здоровья противников с помощью полоски возле моделек персонажей
- Skeleton - подсвечивает врагов рисуя поверх их моделек скелеты
- Names - показыват никнеймы других игроков
- Eye Direction - показывает куда направлена камера другого игрока
- Draw Bots - активирует есп на ботов
- Draw NPC - включает вх на мирных жителей
- Snaplines - линии соединяющие вашу модельку с модельками других игроков
- Distance - показывает расстояние до целей в метрах
Лут
- Uncommon - подсвечивает необычные предметы
- Common - подсвечивает обычные предметы
- Rare - показывает редкие предметы
- Epic - показывает эпические предметы
- Legendary - показывает легендарные предметы
Дополнительно
- No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
- No Spread - отключения разброса снарядов при стрельбе
- No Sway - отключает тряску камеры при стрельбе и движениях
- Radar - добавляет радар в левой верхней части экрана. На радаре отображается местонахождение других игроков
- Colors - возможность настроить цвета визуальных функций на свой выбор
- Keys - привязка клавиш для активации определенных функций