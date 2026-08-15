Радар-Хак Бустер для Арена Брейкаут Инфинити (Byster ABI Radar)

Информация о чите

Byster Радар-хак для Arena Breakout — продвинутый веб-радар, который работает через обычный браузер и позволяет получать максимум информации о происходящем на карте без стороннего интерфейса внутри игры. Радар отображает местоположение игроков, ботов и лута, помогая заранее оценивать обстановку и планировать маршрут во время рейда. Отдельное преимущество — удобная работа с разными этажами и уровнями карты, благодаря чему проще понимать реальное расположение целей и предметов. Интерфейс радара глубоко настраивается под себя, позволяя оставить только нужную информацию и адаптировать отображение под размер экрана. Byster Radar можно открыть на втором мониторе, ноутбуке, планшете или другом устройстве. Ссылкой также можно поделиться с напарниками, чтобы вся команда имела доступ к актуальной информации и могла действовать более слаженно. Поскольку внутри игры отсутствует сторонний оверлей, решение удобно для записи геймплея и прямых трансляций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, ABI Launcher
Купить Инструкция

Возможности Byster ABI Radar

  • Real-Time Players, Bots & Loot – отображает игроков, ботов и предметы на карте в реальном времени
  • Automatic Map Detection – автоматически определяет текущую карту из рейда
  • Manual Map Selection – позволяет вручную выбрать карту при необходимости
  • Automatic Floor Detection – автоматически определяет текущий этаж на котором вы находитесь
  • Manual Floor Selection – позволяет вручную выбрать этаж для отображения объектов на карте
  • Above / Below Indicators – показывает, находится цель выше или ниже текущего положения
  • Panning – позволяет перемещать карту с помощью мыши или сенсорного управления на планшете
  • Pinch Zoom – позволяет изменять масштаб карты колесом мыши или жестом приближения/отдаления
  • Follow Mode – автоматически центрирует карту относительно вашей позиции
  • Selected Zoom Preservation – сохраняет выбранный уровень масштабирования при переключении или перемещении по карте
  • Facing Direction – отображает направление взгляда целей
  • Multi-Platform Support – поддерживает использование радара на компьютерах, смартфонах и планшетах
  • Sharing with Friends – позволяет делиться картой с друзьями с помощью ссылки

Players and Bots (Игроки и Боты)

  • Enemies – отображает противников на карте
  • Teammates – отображает товарищей по команде
  • NPCs and Bots – отображает обычных NPC и ботов
  • AI Players – отображает управляемых ИИ игроков
  • Nicknames – отображает никнеймы игроков
  • Team ID – отображает идентификатор команды
  • Health – отображает текущее количество здоровья цели
  • State – отображает текущее состояние цели (жива, нокнута или мертва)
  • Equipped Weapon – отображает оружие в руках игрока
  • Total Inventory Value – отображает общую стоимость инвентаря игрока
  • Helmet Level – отображает уровень шлема игрока
  • Armor Level – отображает уровень брони игрока
  • Distance – отображает расстояние до цели
  • Sort by TeamID – автоматически группирует и отмечает сквады игроков (с отдельным окном информации)

Loot (Лут и Контейнеры)

  • Ground Items – отображает предметы на земле
  • Item Name – показывает название предметов
  • Item Icon – отображает иконку предмета на карте
  • Item Rarity – показывает редкость предмета
  • Item Price – отображает стоимость предмета
  • Item Quantity – показывает количество предметов в найденном стеке
  • Rarity Filter – позволяет отображать предметы только выбранной редкости
  • Minimum Price Filter – позволяет задать минимальную стоимость предметов для отображения
  • Hide Items on Other Floors – скрывает предметы на других этажах
  • Containers – отображает контейнеры на карте
  • Container Contents – показывает содержимое контейнеров
  • Player Corpses – отображает трупы игроков
  • Regular Bot Corpses – отображает трупы ботов
  • AI Player Corpses – отображает трупы AI-игроков
  • Corpse Contents – показывает содержимое трупов

Другие функции Byster ABI Radar

  • Local Player Color – настраивает цвет отображения локального игрока на карте
  • Teammate Color – позволяет выбрать цвет для отображения товарищей по команде
  • Enemy Color – настраивает цвет отображения врагов
  • Bot Color – позволяет выбрать отдельный цвет для отображения ботов
  • Global Marker Size – регулирует размер маркеров на карте
  • Font Size – изменяет размер текста в интерфейсе радара
  • Health Bar Size – позволяет настроить размер полоски здоровья игроков и ботов
  • Floor Opacity – регулирует прозрачность игроков и ботов, находящихся на других этажах
Оставить отзыв

Похожие Товары

Ancient ABI Radar
  • Браузерный радар + доступом с любого устройства
  • Карта с рельефом и гибкие фильтры лута
  • Минимальный риск бана за счёт легитного подхода
Arena Breakout
от 339

Crooked ABI
  • Точный аимбот с предиктом и компенсацией отдачи
  • Детализированный ESP (игроки, боты, лут)
  • Радар, StreamProof и гибкая настройка через меню
Arena Breakout
от 399

Mason ABI Spoofer

  • Позволяет обойти HWID-блокировку в Arena Breakout Infinite
  • Стабильная работа и высокая совместимость
  • Не требует сложной настройки
Arena Breakout
от 349

ABI Softhub
  • Стабильный ESP (ВХ) софт от проверенного разработчика
  • Информативный Wallhack на игроков, ботов и лут
  • Удобный 2D радар, Stream-Proof для OBS и Discord
Arena Breakout
от 429