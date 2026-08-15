Радар-Хак Бустер для Арена Брейкаут Инфинити (Byster ABI Radar)
Информация о чите
Byster Радар-хак для Arena Breakout — продвинутый веб-радар, который работает через обычный браузер и позволяет получать максимум информации о происходящем на карте без стороннего интерфейса внутри игры. Радар отображает местоположение игроков, ботов и лута, помогая заранее оценивать обстановку и планировать маршрут во время рейда. Отдельное преимущество — удобная работа с разными этажами и уровнями карты, благодаря чему проще понимать реальное расположение целей и предметов. Интерфейс радара глубоко настраивается под себя, позволяя оставить только нужную информацию и адаптировать отображение под размер экрана. Byster Radar можно открыть на втором мониторе, ноутбуке, планшете или другом устройстве. Ссылкой также можно поделиться с напарниками, чтобы вся команда имела доступ к актуальной информации и могла действовать более слаженно. Поскольку внутри игры отсутствует сторонний оверлей, решение удобно для записи геймплея и прямых трансляций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, ABI Launcher
Возможности Byster ABI Radar
- Real-Time Players, Bots & Loot – отображает игроков, ботов и предметы на карте в реальном времени
- Automatic Map Detection – автоматически определяет текущую карту из рейда
- Manual Map Selection – позволяет вручную выбрать карту при необходимости
- Automatic Floor Detection – автоматически определяет текущий этаж на котором вы находитесь
- Manual Floor Selection – позволяет вручную выбрать этаж для отображения объектов на карте
- Above / Below Indicators – показывает, находится цель выше или ниже текущего положения
- Panning – позволяет перемещать карту с помощью мыши или сенсорного управления на планшете
- Pinch Zoom – позволяет изменять масштаб карты колесом мыши или жестом приближения/отдаления
- Follow Mode – автоматически центрирует карту относительно вашей позиции
- Selected Zoom Preservation – сохраняет выбранный уровень масштабирования при переключении или перемещении по карте
- Facing Direction – отображает направление взгляда целей
- Multi-Platform Support – поддерживает использование радара на компьютерах, смартфонах и планшетах
- Sharing with Friends – позволяет делиться картой с друзьями с помощью ссылки
Players and Bots (Игроки и Боты)
- Enemies – отображает противников на карте
- Teammates – отображает товарищей по команде
- NPCs and Bots – отображает обычных NPC и ботов
- AI Players – отображает управляемых ИИ игроков
- Nicknames – отображает никнеймы игроков
- Team ID – отображает идентификатор команды
- Health – отображает текущее количество здоровья цели
- State – отображает текущее состояние цели (жива, нокнута или мертва)
- Equipped Weapon – отображает оружие в руках игрока
- Total Inventory Value – отображает общую стоимость инвентаря игрока
- Helmet Level – отображает уровень шлема игрока
- Armor Level – отображает уровень брони игрока
- Distance – отображает расстояние до цели
- Sort by TeamID – автоматически группирует и отмечает сквады игроков (с отдельным окном информации)
Loot (Лут и Контейнеры)
- Ground Items – отображает предметы на земле
- Item Name – показывает название предметов
- Item Icon – отображает иконку предмета на карте
- Item Rarity – показывает редкость предмета
- Item Price – отображает стоимость предмета
- Item Quantity – показывает количество предметов в найденном стеке
- Rarity Filter – позволяет отображать предметы только выбранной редкости
- Minimum Price Filter – позволяет задать минимальную стоимость предметов для отображения
- Hide Items on Other Floors – скрывает предметы на других этажах
- Containers – отображает контейнеры на карте
- Container Contents – показывает содержимое контейнеров
- Player Corpses – отображает трупы игроков
- Regular Bot Corpses – отображает трупы ботов
- AI Player Corpses – отображает трупы AI-игроков
- Corpse Contents – показывает содержимое трупов
Другие функции Byster ABI Radar
- Local Player Color – настраивает цвет отображения локального игрока на карте
- Teammate Color – позволяет выбрать цвет для отображения товарищей по команде
- Enemy Color – настраивает цвет отображения врагов
- Bot Color – позволяет выбрать отдельный цвет для отображения ботов
- Global Marker Size – регулирует размер маркеров на карте
- Font Size – изменяет размер текста в интерфейсе радара
- Health Bar Size – позволяет настроить размер полоски здоровья игроков и ботов
- Floor Opacity – регулирует прозрачность игроков и ботов, находящихся на других этажах
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