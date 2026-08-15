Информация о чите

Byster Радар-хак для Arena Breakout — продвинутый веб-радар, который работает через обычный браузер и позволяет получать максимум информации о происходящем на карте без стороннего интерфейса внутри игры. Радар отображает местоположение игроков, ботов и лута, помогая заранее оценивать обстановку и планировать маршрут во время рейда. Отдельное преимущество — удобная работа с разными этажами и уровнями карты, благодаря чему проще понимать реальное расположение целей и предметов. Интерфейс радара глубоко настраивается под себя, позволяя оставить только нужную информацию и адаптировать отображение под размер экрана. Byster Radar можно открыть на втором мониторе, ноутбуке, планшете или другом устройстве. Ссылкой также можно поделиться с напарниками, чтобы вся команда имела доступ к актуальной информации и могла действовать более слаженно. Поскольку внутри игры отсутствует сторонний оверлей, решение удобно для записи геймплея и прямых трансляций.