Приватные Читы KRUSH
Уникальные игровые решения рассчитанные на красивый и мощный геймлпей
KRUSH Arc Raiders
- Векторный Аимбот для помощи в прицеливании и легит-стиля игры
- Продвинутый ESP/ВХ: игроки, роботы, природные ресурсы, компоненты, контейнеры + идеальная кастомизация
- Удобный Радар-хак, защита Stream-Proof, Супер Яркий Фонарь, Zoom-Хак, система конфигов
Undetected
от 419₽
Krush Rust
- Два режима аимбота: Memory Aim и Silent Aim для разных стилей игры
- Гибкая настройка ESP (ВХ): отдельные разделы для игроков, NPC, лута, предметов и мира
- Максимально плавный чит (Internal), система конфигов, эксплойты, удобное меню
Undetected
от 509₽
KRUSH WARDOGS
- Умный аимбот с двумя режимами: Memory Aim + Silent Aim + Хуманайзер
- Удобный ESP с фильтрами и гибкой настройкой + Валхак в виде Чамсов (Chams WH)
- Нет отдачи, Нет разброса, Быстрые пули, Быстрое прицеливание и другие фичи
Undetected
от 419₽