Приватные Читы KRUSH

Уникальные игровые решения рассчитанные на красивый и мощный геймлпей

KRUSH Arc Raiders

  • Векторный Аимбот для помощи в прицеливании и легит-стиля игры
  • Продвинутый ESP/ВХ: игроки, роботы, природные ресурсы, компоненты, контейнеры + идеальная кастомизация
  • Удобный Радар-хак, защита Stream-Proof, Супер Яркий Фонарь, Zoom-Хак, система конфигов
Undetected
от 419

Krush Rust

  • Два режима аимбота: Memory Aim и Silent Aim для разных стилей игры
  • Гибкая настройка ESP (ВХ): отдельные разделы для игроков, NPC, лута, предметов и мира
  • Максимально плавный чит (Internal), система конфигов, эксплойты, удобное меню
Undetected
от 509

KRUSH WARDOGS

  • Умный аимбот с двумя режимами: Memory Aim + Silent Aim + Хуманайзер
  • Удобный ESP с фильтрами и гибкой настройкой + Валхак в виде Чамсов (Chams WH)
  • Нет отдачи, Нет разброса, Быстрые пули, Быстрое прицеливание и другие фичи
Undetected
от 419

KRUSH Meccha Chameleon

  • Аимбот с настройкой FOV, плавности и частей тела + Silent Aim
  • Детализированный Player ESP с гибкой настройкой цветов
  • Авто-камуфляж, Бессмертие, Спинбот, Телепорт и другие виды взлома
Undetected
от 339