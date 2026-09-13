KRUSH Мод-Меню для Chameleon (Меха Хамелеон)
Информация о чите
KRUSH для Meccha Chameleon — функциональное мод-меню с широким набором возможностей для изменения игрового процесса. Продукт сочетает боевые функции, информативный Wallhack (ESP) и дополнительные игровые возможности, благодаря чему подойдет для разных сценариев игры. В меню доступен настраиваемый Aimbot с выбором клавиши активации, плавности, части тела для наведения и размера рабочей области FOV. Для более точного контроля предусмотрена проверка видимости целей, а функция Silent Aim позволяет регистрировать попадания без заметного движения прицела. Визуальный раздел включает ESP на игроков с отображением скелета, имени, расстояния, направления взгляда и головы. Также доступны Snaplines с настройкой точки привязки и цветов, а союзников можно полностью исключить из отображения. Дополнительные функции значительно расширяют возможности KRUSH. Среди них God Mode, Spinbot, No Gun Cooldown, FOV Changer, Auto Paint и Anti-Kick. Для хостов доступны дополнительные возможности, включая изменение скорости передвижения и телепортацию. Также предусмотрены настройки автоматизации и другие функции для управления игровым процессом.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enabled – включает или отключает аимбот
- Aim Key – позволяет назначить клавишу для активации аимбота
- Smooth – настраивает плавность наведения на цель
- Bones – позволяет выбрать часть тела для наведения: Head, Neck и другие
- Visible Check – аимбот работает только по видимым целям
- FOV Size – настраивает размер области захвата целей
- Silent Aim – пули попадают в цель без движения прицела
ВХ
- Player ESP – включает ESP для отображения игроков
- Skeletons – отображает скелет игроков с настройкой цвета
- Snaplines – отображает линии до игроков с настройкой цвета
- Snaplines Body Part – позволяет выбрать часть тела игрока для привязки линии
- Hide Teammates – скрывает союзников и игроков своей команды из ESP
- Player Head – выделяет голову игрока с настройкой цвета
- Player Direction – показывает направление взгляда игрока с настройкой цвета
- Player Name – отображает имя игрока с настройкой цвета
- Player Distance – показывает расстояние до игрока с настройкой цвета
Другие фичи KRUSH Chameleon
- Spinbot – автоматически вращает модель персонажа с возможностью настройки
- Anti-Kick – предотвращает автоматическое исключение игрока из сессии
- No Gun Cooldown – убирает задержку между использованием оружия
- Anti-Buried – предотвращает застревание или погружение персонажа в объекты
- FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
- FOV Value – настраивает значение угла обзора
- Chat Spam – автоматически отправляет кучу сообщений в игровой чат
- Spam Intervals – настраивает интервал между отправкой сообщений
- God Mode – включает неуязвимость персонажа
- Speed Hack – увеличивает скорость передвижения игрока (только хост)
- Auto Paint – автоматически выполняет действие покраски
- Teleport – позволяет телепортироваться (только хост)
- Kill All Players – устраняет всех игроков в текущей игровой сессии
- Stream-Proof – чит не видно при захвате окна игры через Дискорд или OBS
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