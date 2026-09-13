Информация о чите

KRUSH для Meccha Chameleon — функциональное мод-меню с широким набором возможностей для изменения игрового процесса. Продукт сочетает боевые функции, информативный Wallhack (ESP) и дополнительные игровые возможности, благодаря чему подойдет для разных сценариев игры. В меню доступен настраиваемый Aimbot с выбором клавиши активации, плавности, части тела для наведения и размера рабочей области FOV. Для более точного контроля предусмотрена проверка видимости целей, а функция Silent Aim позволяет регистрировать попадания без заметного движения прицела. Визуальный раздел включает ESP на игроков с отображением скелета, имени, расстояния, направления взгляда и головы. Также доступны Snaplines с настройкой точки привязки и цветов, а союзников можно полностью исключить из отображения. Дополнительные функции значительно расширяют возможности KRUSH. Среди них God Mode, Spinbot, No Gun Cooldown, FOV Changer, Auto Paint и Anti-Kick. Для хостов доступны дополнительные возможности, включая изменение скорости передвижения и телепортацию. Также предусмотрены настройки автоматизации и другие функции для управления игровым процессом.