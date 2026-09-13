KRUSH Мод-Меню для Chameleon (Меха Хамелеон)

Информация о чите

KRUSH для Meccha Chameleon — функциональное мод-меню с широким набором возможностей для изменения игрового процесса. Продукт сочетает боевые функции, информативный Wallhack (ESP) и дополнительные игровые возможности, благодаря чему подойдет для разных сценариев игры. В меню доступен настраиваемый Aimbot с выбором клавиши активации, плавности, части тела для наведения и размера рабочей области FOV. Для более точного контроля предусмотрена проверка видимости целей, а функция Silent Aim позволяет регистрировать попадания без заметного движения прицела. Визуальный раздел включает ESP на игроков с отображением скелета, имени, расстояния, направления взгляда и головы. Также доступны Snaplines с настройкой точки привязки и цветов, а союзников можно полностью исключить из отображения. Дополнительные функции значительно расширяют возможности KRUSH. Среди них God Mode, Spinbot, No Gun Cooldown, FOV Changer, Auto Paint и Anti-Kick. Для хостов доступны дополнительные возможности, включая изменение скорости передвижения и телепортацию. Также предусмотрены настройки автоматизации и другие функции для управления игровым процессом.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот

  • Enabled – включает или отключает аимбот
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу для активации аимбота
  • Smooth – настраивает плавность наведения на цель
  • Bones – позволяет выбрать часть тела для наведения: Head, Neck и другие
  • Visible Check – аимбот работает только по видимым целям
  • FOV Size – настраивает размер области захвата целей
  • Silent Aim – пули попадают в цель без движения прицела

ВХ

  • Player ESP – включает ESP для отображения игроков
  • Skeletons – отображает скелет игроков с настройкой цвета
  • Snaplines – отображает линии до игроков с настройкой цвета
  • Snaplines Body Part – позволяет выбрать часть тела игрока для привязки линии
  • Hide Teammates – скрывает союзников и игроков своей команды из ESP
  • Player Head – выделяет голову игрока с настройкой цвета
  • Player Direction – показывает направление взгляда игрока с настройкой цвета
  • Player Name – отображает имя игрока с настройкой цвета
  • Player Distance – показывает расстояние до игрока с настройкой цвета

Другие фичи KRUSH Chameleon

  • Spinbot – автоматически вращает модель персонажа с возможностью настройки
  • Anti-Kick – предотвращает автоматическое исключение игрока из сессии
  • No Gun Cooldown – убирает задержку между использованием оружия
  • Anti-Buried – предотвращает застревание или погружение персонажа в объекты
  • FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
  • FOV Value – настраивает значение угла обзора
  • Chat Spam – автоматически отправляет кучу сообщений в игровой чат
  • Spam Intervals – настраивает интервал между отправкой сообщений
  • God Mode – включает неуязвимость персонажа
  • Speed Hack – увеличивает скорость передвижения игрока (только хост)
  • Auto Paint – автоматически выполняет действие покраски
  • Teleport – позволяет телепортироваться (только хост)
  • Kill All Players – устраняет всех игроков в текущей игровой сессии
  • Stream-Proof – чит не видно при захвате окна игры через Дискорд или OBS
Оставить отзыв

Похожие Товары

Phoenix Meccha Chameleon
  • Большой набор уникальных функций
  • Детализированный ESP (ВХ) с гибкой настройкой
  • Auto Paint, God Mode, Noclip, Спидхак и другие эксплойты
Chameleon
от 199

Arcane Meccha Chameleon

  • Видно всех игроков сквозь стены (ESP/ВХ)
  • Бесконечные патроны и нет КД между выстрелами
  • Удобное меню + 3 языка (EN, RU, CN) + Без бана
Chameleon
от 259