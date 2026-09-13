KRUSH для WARDOGS (Вардогс)

Информация о чите

Встречайте KRUSH для WARDOGS — мощное решение с отличным набором боевых и визуальных функций для уверенной игры. В арсенале продукта доступны сразу два режима аимбота: Memory Aim для плавного и более естественного наведения, а также Silent Aim, работающий без необходимости заметно перемещать прицел на цель. Аимбот обладает гибкой настройкой FOV, плавности, приоритета частей тела, проверки видимости и союзников. Дополнительно доступны Humanize и Jitter для настройки характера наведения. Отдельного внимания заслуживает функциональный Wallhack (ESP). KRUSH позволяет отображать игроков с подробной информацией: здоровье, никнейм, дистанцию, оружие, пинг, фракцию и тег клана. Доступны Skeleton ESP, различные стили боксов, отображение нокаутированных игроков и отдельная настройка видимости целей. Одним из преимуществ продукта является Player Chams — заливка моделей игроков для более удобного визуального контроля. Также можно отображать сумки с предметами, гранаты с радиусом действия и транспорт. Дополняют возможности KRUSH для WARDOGS No Recoil, No Spread, Instant ADS, Instant Bullet, FOV Changer и кастомный Crosshair. Благодаря сочетанию мощного аимбота, информативного ESP и дополнительных игровых функций продукт отлично подойдет для разных стилей игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot

  • Aimbot Enable - включает аимбот для автоматического наведения на выбранные цели
  • Aim Key - кнопка для активации аимбота (удерживать)
  • Aim Mode - позволяет выбрать режим работы аимбота
  • Memory - стандартное наведение с плавным наведением прицела
  • Silent - скрытое наведение без необходимости доводить прицел до цели
  • Aim Bone - позволяет выбрать часть тела для аима (голова, шея, грудь, ближайшая к прицелу)
  • Team Check - исключает союзников из списка целей
  • Visible Check - ограничивает наведение только по видимым противникам
  • FOV Circle - отображает круг зоны действия аимбота
  • FOV Value - позволяет настроить размер зоны действия аимбота
  • Scaled FOV - динамически изменяет размер FOV в зависимости от условий
  • Switch Delay - задаёт задержку перед переключением аимбота на другую цель
  • Smoothing - регулирует плавность наведения на цель
  • Target Marker - включает визуальную отметку выбранной цели
  • Marker Type - позволяет выбрать тип отметки цели:
  • Snapline - линия на цель
  • Arrow - стрелка на цель
  • Humanize Strength - регулирует степень имитации более естественного движения при наведении
  • Jitter - добавляет небольшие отклонения при наведении для менее ровного движения прицела
  • Magic Bullet – мощные пули пробивают стены
  • Prediction – учитывает скорость и направление игроков (упреждение)

Visuals

  • Enable – включить отображение игроков, союзников, трупов, транспорта и т.п.
  • Boxes - отображает рамку вокруг игроков
  • Box Type - позволяет выбрать стиль отображения рамки
  • Filled Box - добавляет полупрозрачную заливку внутри рамки игрока
  • Health Bar - отображает шкалу здоровья игрока
  • Health Bar Position - позволяет выбрать расположение шкалы здоровья
  • Team Check - включить/выключить отображение союзников
  • Visible Check - выделяет игроков другим цветом в зависимости от их текущей видимости
  • Head Circle - отображает круг в области головы игрока
  • Name ESP - отображает никнейм игрока
  • Distance ESP - показывает расстояние до игрока
  • Clan Tag ESP - отображает тег клана игрока
  • Weapon ESP - показывает используемое или удерживаемое игроком оружие
  • Ping ESP - отображает значение пинга игрока
  • Faction ESP - показывает принадлежность игрока к фракции
  • Max Distance - настроить максимальную дистанцию отображения
  • Show Downed - отображает нокнутых игроков
  • Skeletons - отображает ЕСП скелет игроков
  • Skeleton Thickness - регулирует толщину линий скелета
  • Player Chams - заливка моделей игроков с отображением сквозь стены
  • Visible Chams - видиые игроки окрашены другим цветом
  • Show Body Bags - отображает сумки и контейнеры с предметами
  • Show Grenades - отображает гранаты
  • Grenade Radius - отображает радиус действия гранат
  • Show Vehicles - отображает транспортные средства
  • Vehicle Boxes - добавляет боксы вокруг транспорта
  • Self Body Chams – подсветка собственного тела чамсами
  • Self Weapon Chams – включать чамсы на свое оружие
  • Off-Screen Arrows – показывает направление на врагов находящихся за пределами экрана в виде стрелок
  • Wireframe Chams – отображает чамсы в режиме каркасной модели
  • Rainbow Chams – добавляет плавную смену цветов чамсов
  • Brighter/Darker Chams – позволяет регулировать яркость чамсов
  • Hide Weapon Chams When ADS – скрывает чамсы оружия во время прицеливания
  • Rainbow Chams Speed – настраивает скорость смены цветов радужных чамсов

Другие функции KRUSH WARDOGS

  • Menu Key - позволяет назначить клавишу для открытия и управления мод-меню
  • ESP Font Size - регулирует размер шрифта для элементов ESP
  • Crosshair - включает дополнительный прицел в центре экрана
  • FOV Changer - позволяет изменять угол обзора камеры
  • FOV Override - задаёт пользовательское значение угла обзора
  • FOV Zoom - позволяет настроить угол обзора при использовании зума
  • No Recoil - убирает отдачу оружия при стрельбе
  • No Spread - устраняет разброс пуль, повышая точность стрельбы
  • Instant ADS - ускоряет переход в режим прицеливания без стандартной задержки
  • Instant Bullet - мгновенно доставляет выпущенную пулю до цели
  • Preferences - система профилей с вашими настройками под разные сценарии игры (сохранить, загрузить, удалить, сбросить)
  • No Gun Sway – отключает покачивание оружия
  • No Sway While ADS – отключает покачивание оружия во время прицеливания
  • No Overweight – отключает ограничение по переносимому весу
  • Radar System – добавляет настраиваемый радар с параметрами размера масштаба и прозрачности
  • Radar Show Direction – отображает направление взгляда игроков на радаре
  • World Light Editor – позволяет настраивать цвет интенсивность и направление освещения мира
  • Remove Fog – отключает туман в игровом мире
  • Freecam – позволяет свободно перемещать игровую камеру
  • Freecam Speed – регулирует скорость перемещения камеры
  • Third Person View – переключает камеру на вид от третьего лица
  • Practice Range Support – добавляет поддержку чита для тренировочного режима
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