Информация о чите

Встречайте KRUSH для WARDOGS — мощное решение с отличным набором боевых и визуальных функций для уверенной игры. В арсенале продукта доступны сразу два режима аимбота: Memory Aim для плавного и более естественного наведения, а также Silent Aim, работающий без необходимости заметно перемещать прицел на цель. Аимбот обладает гибкой настройкой FOV, плавности, приоритета частей тела, проверки видимости и союзников. Дополнительно доступны Humanize и Jitter для настройки характера наведения. Отдельного внимания заслуживает функциональный Wallhack (ESP). KRUSH позволяет отображать игроков с подробной информацией: здоровье, никнейм, дистанцию, оружие, пинг, фракцию и тег клана. Доступны Skeleton ESP, различные стили боксов, отображение нокаутированных игроков и отдельная настройка видимости целей. Одним из преимуществ продукта является Player Chams — заливка моделей игроков для более удобного визуального контроля. Также можно отображать сумки с предметами, гранаты с радиусом действия и транспорт. Дополняют возможности KRUSH для WARDOGS No Recoil, No Spread, Instant ADS, Instant Bullet, FOV Changer и кастомный Crosshair. Благодаря сочетанию мощного аимбота, информативного ESP и дополнительных игровых функций продукт отлично подойдет для разных стилей игры.