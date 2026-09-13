KRUSH для WARDOGS (Вардогс)
Информация о чите
Встречайте KRUSH для WARDOGS — мощное решение с отличным набором боевых и визуальных функций для уверенной игры. В арсенале продукта доступны сразу два режима аимбота: Memory Aim для плавного и более естественного наведения, а также Silent Aim, работающий без необходимости заметно перемещать прицел на цель. Аимбот обладает гибкой настройкой FOV, плавности, приоритета частей тела, проверки видимости и союзников. Дополнительно доступны Humanize и Jitter для настройки характера наведения. Отдельного внимания заслуживает функциональный Wallhack (ESP). KRUSH позволяет отображать игроков с подробной информацией: здоровье, никнейм, дистанцию, оружие, пинг, фракцию и тег клана. Доступны Skeleton ESP, различные стили боксов, отображение нокаутированных игроков и отдельная настройка видимости целей. Одним из преимуществ продукта является Player Chams — заливка моделей игроков для более удобного визуального контроля. Также можно отображать сумки с предметами, гранаты с радиусом действия и транспорт. Дополняют возможности KRUSH для WARDOGS No Recoil, No Spread, Instant ADS, Instant Bullet, FOV Changer и кастомный Crosshair. Благодаря сочетанию мощного аимбота, информативного ESP и дополнительных игровых функций продукт отлично подойдет для разных стилей игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot
- Aimbot Enable - включает аимбот для автоматического наведения на выбранные цели
- Aim Key - кнопка для активации аимбота (удерживать)
- Aim Mode - позволяет выбрать режим работы аимбота
- Memory - стандартное наведение с плавным наведением прицела
- Silent - скрытое наведение без необходимости доводить прицел до цели
- Aim Bone - позволяет выбрать часть тела для аима (голова, шея, грудь, ближайшая к прицелу)
- Team Check - исключает союзников из списка целей
- Visible Check - ограничивает наведение только по видимым противникам
- FOV Circle - отображает круг зоны действия аимбота
- FOV Value - позволяет настроить размер зоны действия аимбота
- Scaled FOV - динамически изменяет размер FOV в зависимости от условий
- Switch Delay - задаёт задержку перед переключением аимбота на другую цель
- Smoothing - регулирует плавность наведения на цель
- Target Marker - включает визуальную отметку выбранной цели
- Marker Type - позволяет выбрать тип отметки цели:
- Snapline - линия на цель
- Arrow - стрелка на цель
- Humanize Strength - регулирует степень имитации более естественного движения при наведении
- Jitter - добавляет небольшие отклонения при наведении для менее ровного движения прицела
- Magic Bullet – мощные пули пробивают стены
- Prediction – учитывает скорость и направление игроков (упреждение)
Visuals
- Enable – включить отображение игроков, союзников, трупов, транспорта и т.п.
- Boxes - отображает рамку вокруг игроков
- Box Type - позволяет выбрать стиль отображения рамки
- Filled Box - добавляет полупрозрачную заливку внутри рамки игрока
- Health Bar - отображает шкалу здоровья игрока
- Health Bar Position - позволяет выбрать расположение шкалы здоровья
- Team Check - включить/выключить отображение союзников
- Visible Check - выделяет игроков другим цветом в зависимости от их текущей видимости
- Head Circle - отображает круг в области головы игрока
- Name ESP - отображает никнейм игрока
- Distance ESP - показывает расстояние до игрока
- Clan Tag ESP - отображает тег клана игрока
- Weapon ESP - показывает используемое или удерживаемое игроком оружие
- Ping ESP - отображает значение пинга игрока
- Faction ESP - показывает принадлежность игрока к фракции
- Max Distance - настроить максимальную дистанцию отображения
- Show Downed - отображает нокнутых игроков
- Skeletons - отображает ЕСП скелет игроков
- Skeleton Thickness - регулирует толщину линий скелета
- Player Chams - заливка моделей игроков с отображением сквозь стены
- Visible Chams - видиые игроки окрашены другим цветом
- Show Body Bags - отображает сумки и контейнеры с предметами
- Show Grenades - отображает гранаты
- Grenade Radius - отображает радиус действия гранат
- Show Vehicles - отображает транспортные средства
- Vehicle Boxes - добавляет боксы вокруг транспорта
- Self Body Chams – подсветка собственного тела чамсами
- Self Weapon Chams – включать чамсы на свое оружие
- Off-Screen Arrows – показывает направление на врагов находящихся за пределами экрана в виде стрелок
- Wireframe Chams – отображает чамсы в режиме каркасной модели
- Rainbow Chams – добавляет плавную смену цветов чамсов
- Brighter/Darker Chams – позволяет регулировать яркость чамсов
- Hide Weapon Chams When ADS – скрывает чамсы оружия во время прицеливания
- Rainbow Chams Speed – настраивает скорость смены цветов радужных чамсов
Другие функции KRUSH WARDOGS
- Menu Key - позволяет назначить клавишу для открытия и управления мод-меню
- ESP Font Size - регулирует размер шрифта для элементов ESP
- Crosshair - включает дополнительный прицел в центре экрана
- FOV Changer - позволяет изменять угол обзора камеры
- FOV Override - задаёт пользовательское значение угла обзора
- FOV Zoom - позволяет настроить угол обзора при использовании зума
- No Recoil - убирает отдачу оружия при стрельбе
- No Spread - устраняет разброс пуль, повышая точность стрельбы
- Instant ADS - ускоряет переход в режим прицеливания без стандартной задержки
- Instant Bullet - мгновенно доставляет выпущенную пулю до цели
- Preferences - система профилей с вашими настройками под разные сценарии игры (сохранить, загрузить, удалить, сбросить)
- No Gun Sway – отключает покачивание оружия
- No Sway While ADS – отключает покачивание оружия во время прицеливания
- No Overweight – отключает ограничение по переносимому весу
- Radar System – добавляет настраиваемый радар с параметрами размера масштаба и прозрачности
- Radar Show Direction – отображает направление взгляда игроков на радаре
- World Light Editor – позволяет настраивать цвет интенсивность и направление освещения мира
- Remove Fog – отключает туман в игровом мире
- Freecam – позволяет свободно перемещать игровую камеру
- Freecam Speed – регулирует скорость перемещения камеры
- Third Person View – переключает камеру на вид от третьего лица
- Practice Range Support – добавляет поддержку чита для тренировочного режима
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