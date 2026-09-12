Krush для ARC Raiders (External)
Информация о чите
KRUSH для ARC Raiders — это продвинутое external мод-меню с серьёзным упором на контроль окружающей обстановки, передвижений игроков и поиск ценных предметов. В арсенале доступен гибкий векторный Aimbot для помощи в прицеливании с настройкой целей, костей, FOV, плавности и дистанции. Главная особенность KRUSH — детально проработанный ESP. Отдельно отображаются игроки, роботы ARC, точки эвакуации, природные объекты, тела, контейнеры и лут с информацией о редкости, количестве, стоимости и весе. Интерактивная настройка позволяет гибко управлять отображением, а фоновая заливка ESP делает информацию заметнее в динамичных ситуациях. Дополняют функционал настраиваемый радар, Zoom Hack, FOV Changer, Battle Mode, Stream-Proof, OOF Arrows, Panic Key и удобная система конфигураций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включает/выключает аимбот
- Targets – выбор целей для работы аимбота
- Aim Key – назначение клавиши активации аимбота
- Aim Bone – выбор части тела для наведения аимботом (голова, шея, грудь, корпус)
- FOV – настройка области действия аимбота вокруг прицела
- FOV Circle – отображает область действия аимбота в виде круга
- Smooth – настраивает плавность наведения на цель
- Target Line – отображает линию до захваченной цели
- Max Distance – максимальная дистанция, на которой аимбот будет захватывать цели
- ARC Weakpoint Aimbot – автоматически наводится на уязвимые точки арков
Players ESP
- Enabled – включает/выключает ESP на игроков
- Hide Teammates – скрывает союзников из отображения ESP
- Box – отображает рамку вокруг модели игрока
- Player BoxType – выбор типа рамки вокруг модели игрока
- 2D – отображает стандартный двухмерный бокс
- 3D – отображает трехмерный бокс вокруг модели игрока
- Corner – отображает бокс только в виде углов
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Direction – показывает направление, в котором смотрит игрок
- Head – выделяет голову игрока через ESP
- Health – отображает уровень здоровья игрока
- Shield – отображает уровень щита игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Squad – отображает информацию об отряде игрока
- Weapon – показывает используемое игроком оружие
- Name – отображает имя игрока
- Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков через ESP
- Text Position – выбор расположения текстовой информации относительно игрока
- Top – отображение информации сверху
- Bottom – отображение информации снизу
- Hide Teammates – скрывает союзников из ESP
- Looking At You Indicator – показывает индикатор если другой игрок смотрит в вашу сторону
- Player Snaplines – отображает линии от экрана до игроков
- Customizable ESP Text Position – позволяет настраивать положение текстовых подписей ESP
- China Hat – добавляет китайскую шляпу на голову игроков
ARC ESP
- Enabled – включает/выключает ESP на роботов ARC
- ARC Name – отображает название ARC-робота
- ARC Threat – показывает уровень угрозы или выделяет опасных ARC-роботов
- ARC Icon – отображает иконку соответствующего ARC-робота
- ARC Bodies – отображает останки уничтоженных ARC-роботов
- ARC Filter – позволяет выбрать типы ARC-роботов для отображения (Оса, Испепелитель, Матриарх и т.д.)
- Distance – показывает расстояние до ARC-роботов
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ARC через ESP
- ARC Weakpoint ESP – отображает уязвимые точки ARC
World ESP
- Extraction Enabled – включает/выключает ESP на точки эвакуации
- Extraction Icon – отображает иконку точки эвакуации
- Extraction State – показывает текущее состояние точки эвакуации
- Extraction Distance – показывает расстояние до точки эвакуации
- Extraction Max Distance – максимальная дистанция отображения точек эвакуации
- Nature Enabled – включает/выключает ESP на природные ресурсы и объекты
- Nature Icon – отображает иконки природных объектов
- Nature Name – показывает название природного объекта
- Nature Distance – показывает расстояние до природного объекта
- Nature Max Distance – максимальная дистанция отображения природных объектов
- Nature Filter – позволяет выбрать конкретные типы природных объектов для отображения
- Bodies Enabled – включает/выключает ESP на тела погибших игроков
- Bodies Distance – показывает расстояние до тела
- Bodies Name – отображает имя погибшего игрока
- Bodies Max Distance – максимальная дистанция отображения тел через ESP
- Mine ESP – показывает мины на карте
- Mine Name – отображает название мины
- Mine Distance – показывает расстояние до мины
- Mine Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения мин
Container & Loot ESP
- Container Enabled – включает/выключает ESP на контейнеры
- Container Name – отображает название контейнера
- Container Icon – показывает иконку контейнера
- Hide Looted – скрывает из ESP уже обысканные контейнеры
- Container Distance – показывает расстояние до контейнера
- Container Max Distance – максимальная дистанция отображения контейнеров
- Container Filter – позволяет выбрать конкретные типы контейнеров для отображения
- Items Enabled – включает/выключает ESP на предметы
- Items Name – отображает название предмета
- Items Rarity – показывает редкость предмета
- Items Quantity – отображает количество предметов
- Items Value – показывает ценность предмета
- Items Weight – отображает вес предмета
- Items Icon – показывает иконку предмета
- Items Distance – показывает расстояние до предмета
- Items Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов через ESP
Радар-хак
- Enabled – включает/выключает радар
- Shape – выбор формы радара
- Size – настройка размера радара
- Range – настройка радиуса действия радара
- Opacity – регулирует прозрачность фона радара
- Crosshair – отображает центральный маркер на радаре
- Range Lines – показывает линии или окружности, обозначающие дистанцию на радаре
- FOV Cone – отображает сектор, соответствующий направлению обзора игрока
- Rotate – поворачивает радар в соответствии с направлением игрока
- Direction – отображает направление движения или взгляда объектов на радаре
- Style – выбор стиля отображения объектов на радаре
- Icon Size – настройка размера иконок на радаре
- Categories – выбор категорий объектов для отображения на радаре
- Players – показать игроков
- ARC – показать роботов ARC
- Extractions – показать точки эвакуации
- Radar Background – настройка цвета фона радара
- Radar Grid – настройка цвета сетки радара
- Radar Player – настройка цвета отображения игрока
- Radar ARC – настройка цвета ARC-роботов
- Radar Extraction – настройка цвета точек эвакуации
- Radar Item – настройка цвета предметов
- Radar Nature – настройка цвета природных объектов
- Radar Container – настройка цвета контейнеров
- Radar Dot Size – позволяет настраивать размер точек объектов на радаре
Эксплойты
- Long Revive – увеличивает дистанцию взаимодействия с союзником для его поднятия
- Long Consumable – увеличивает дистанцию взаимодействия с предметами
- Zoom Enabled – включает функцию изменения масштаба обзора (зум-хак)
- FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры
- Super Flashlight – увеличивает яркость и силу освещения фонарика
- Disable Enemy Flashlight – отключает визуальное воздействие фонариков противников
- Flashlight Color – позволяет изменить цвет освещения фонарика
- Fullbright – повышает яркость игрового окружения
- Fullbright Intensity – регулирует интенсивность эффекта Fullbright
- Sky Color – позволяет настраивать цвет неба
Другие функции KRUSH Arc Raiders
- Stream-Proof – чит и его элементы не видно при захвате окна игры через OBS, Discord и т.п.
- Font Size – настроить размер шрифта для ESP
- DPI – позволяет изменить масштаб интерфейса
- Auto Scale – автоматически подстраивает масштаб интерфейса
- ESP Background – включает фоновую заливку для ESP-элементов
- ESP Background Opacity – позволяет настроить уровень прозрачности фоновой заливки
- ESP Background Categories – категории ESP для фоновой заливки
- OOF Arrows – стрелки указывающие направление на игроков/арков за пределами экрана
- Battle-Mode – специальный режим вкл/выкл выбранные ESP категории по нажатию кнопкиработе CombatMode
- Menu Key – позволяет назначить клавишу для открытия и управления мод-меню
- Panic Key – позволяет быстро активировать экстренный режим для отключения мод-меню из игры
- New Config – поле для ввода названия новой конфигурации
- Create – создаёт новую конфигурацию с указанным названием
- Save – сохраняет текущие настройки мод-меню в активную конфигурацию
- Reset to Defaults – сбрасывает настройки мод-меню к стандартным значениям
- Load – загружает выбранную конфигурацию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
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