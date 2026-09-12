Krush для ARC Raiders (External)

Информация о чите

KRUSH для ARC Raiders — это продвинутое external мод-меню с серьёзным упором на контроль окружающей обстановки, передвижений игроков и поиск ценных предметов. В арсенале доступен гибкий векторный Aimbot для помощи в прицеливании с настройкой целей, костей, FOV, плавности и дистанции. Главная особенность KRUSH — детально проработанный ESP. Отдельно отображаются игроки, роботы ARC, точки эвакуации, природные объекты, тела, контейнеры и лут с информацией о редкости, количестве, стоимости и весе. Интерактивная настройка позволяет гибко управлять отображением, а фоновая заливка ESP делает информацию заметнее в динамичных ситуациях. Дополняют функционал настраиваемый радар, Zoom Hack, FOV Changer, Battle Mode, Stream-Proof, OOF Arrows, Panic Key и удобная система конфигураций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – включает/выключает аимбот
  • Targets – выбор целей для работы аимбота
  • Aim Key – назначение клавиши активации аимбота
  • Aim Bone – выбор части тела для наведения аимботом (голова, шея, грудь, корпус)
  • FOV – настройка области действия аимбота вокруг прицела
  • FOV Circle – отображает область действия аимбота в виде круга
  • Smooth – настраивает плавность наведения на цель
  • Target Line – отображает линию до захваченной цели
  • Max Distance – максимальная дистанция, на которой аимбот будет захватывать цели
  • ARC Weakpoint Aimbot – автоматически наводится на уязвимые точки арков

Players ESP

  • Enabled – включает/выключает ESP на игроков
  • Hide Teammates – скрывает союзников из отображения ESP
  • Box – отображает рамку вокруг модели игрока
  • Player BoxType – выбор типа рамки вокруг модели игрока
  • 2D – отображает стандартный двухмерный бокс
  • 3D – отображает трехмерный бокс вокруг модели игрока
  • Corner – отображает бокс только в виде углов
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Direction – показывает направление, в котором смотрит игрок
  • Head – выделяет голову игрока через ESP
  • Health – отображает уровень здоровья игрока
  • Shield – отображает уровень щита игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Squad – отображает информацию об отряде игрока
  • Weapon – показывает используемое игроком оружие
  • Name – отображает имя игрока
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков через ESP
  • Text Position – выбор расположения текстовой информации относительно игрока
  • Top – отображение информации сверху
  • Bottom – отображение информации снизу
  • Hide Teammates – скрывает союзников из ESP
  • Looking At You Indicator – показывает индикатор если другой игрок смотрит в вашу сторону
  • Player Snaplines – отображает линии от экрана до игроков
  • Customizable ESP Text Position – позволяет настраивать положение текстовых подписей ESP
  • China Hat – добавляет китайскую шляпу на голову игроков

ARC ESP

  • Enabled – включает/выключает ESP на роботов ARC
  • ARC Name – отображает название ARC-робота
  • ARC Threat – показывает уровень угрозы или выделяет опасных ARC-роботов
  • ARC Icon – отображает иконку соответствующего ARC-робота
  • ARC Bodies – отображает останки уничтоженных ARC-роботов
  • ARC Filter – позволяет выбрать типы ARC-роботов для отображения (Оса, Испепелитель, Матриарх и т.д.)
  • Distance – показывает расстояние до ARC-роботов
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ARC через ESP
  • ARC Weakpoint ESP – отображает уязвимые точки ARC

World ESP

  • Extraction Enabled – включает/выключает ESP на точки эвакуации
  • Extraction Icon – отображает иконку точки эвакуации
  • Extraction State – показывает текущее состояние точки эвакуации
  • Extraction Distance – показывает расстояние до точки эвакуации
  • Extraction Max Distance – максимальная дистанция отображения точек эвакуации
  • Nature Enabled – включает/выключает ESP на природные ресурсы и объекты
  • Nature Icon – отображает иконки природных объектов
  • Nature Name – показывает название природного объекта
  • Nature Distance – показывает расстояние до природного объекта
  • Nature Max Distance – максимальная дистанция отображения природных объектов
  • Nature Filter – позволяет выбрать конкретные типы природных объектов для отображения
  • Bodies Enabled – включает/выключает ESP на тела погибших игроков
  • Bodies Distance – показывает расстояние до тела
  • Bodies Name – отображает имя погибшего игрока
  • Bodies Max Distance – максимальная дистанция отображения тел через ESP
  • Mine ESP – показывает мины на карте
  • Mine Name – отображает название мины
  • Mine Distance – показывает расстояние до мины
  • Mine Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения мин

Container & Loot ESP

  • Container Enabled – включает/выключает ESP на контейнеры
  • Container Name – отображает название контейнера
  • Container Icon – показывает иконку контейнера
  • Hide Looted – скрывает из ESP уже обысканные контейнеры
  • Container Distance – показывает расстояние до контейнера
  • Container Max Distance – максимальная дистанция отображения контейнеров
  • Container Filter – позволяет выбрать конкретные типы контейнеров для отображения
  • Items Enabled – включает/выключает ESP на предметы
  • Items Name – отображает название предмета
  • Items Rarity – показывает редкость предмета
  • Items Quantity – отображает количество предметов
  • Items Value – показывает ценность предмета
  • Items Weight – отображает вес предмета
  • Items Icon – показывает иконку предмета
  • Items Distance – показывает расстояние до предмета
  • Items Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов через ESP

Радар-хак

  • Enabled – включает/выключает радар
  • Shape – выбор формы радара
  • Size – настройка размера радара
  • Range – настройка радиуса действия радара
  • Opacity – регулирует прозрачность фона радара
  • Crosshair – отображает центральный маркер на радаре
  • Range Lines – показывает линии или окружности, обозначающие дистанцию на радаре
  • FOV Cone – отображает сектор, соответствующий направлению обзора игрока
  • Rotate – поворачивает радар в соответствии с направлением игрока
  • Direction – отображает направление движения или взгляда объектов на радаре
  • Style – выбор стиля отображения объектов на радаре
  • Icon Size – настройка размера иконок на радаре
  • Categories – выбор категорий объектов для отображения на радаре
  • Players – показать игроков
  • ARC – показать роботов ARC
  • Extractions – показать точки эвакуации
  • Radar Background – настройка цвета фона радара
  • Radar Grid – настройка цвета сетки радара
  • Radar Player – настройка цвета отображения игрока
  • Radar ARC – настройка цвета ARC-роботов
  • Radar Extraction – настройка цвета точек эвакуации
  • Radar Item – настройка цвета предметов
  • Radar Nature – настройка цвета природных объектов
  • Radar Container – настройка цвета контейнеров
  • Radar Dot Size – позволяет настраивать размер точек объектов на радаре

Эксплойты

  • Long Revive – увеличивает дистанцию взаимодействия с союзником для его поднятия
  • Long Consumable – увеличивает дистанцию взаимодействия с предметами
  • Zoom Enabled – включает функцию изменения масштаба обзора (зум-хак)
  • FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры
  • Super Flashlight – увеличивает яркость и силу освещения фонарика
  • Disable Enemy Flashlight – отключает визуальное воздействие фонариков противников
  • Flashlight Color – позволяет изменить цвет освещения фонарика
  • Fullbright – повышает яркость игрового окружения
  • Fullbright Intensity – регулирует интенсивность эффекта Fullbright
  • Sky Color – позволяет настраивать цвет неба

Другие функции KRUSH Arc Raiders

  • Stream-Proof – чит и его элементы не видно при захвате окна игры через OBS, Discord и т.п.
  • Font Size – настроить размер шрифта для ESP
  • DPI – позволяет изменить масштаб интерфейса
  • Auto Scale – автоматически подстраивает масштаб интерфейса
  • ESP Background – включает фоновую заливку для ESP-элементов
  • ESP Background Opacity – позволяет настроить уровень прозрачности фоновой заливки
  • ESP Background Categories – категории ESP для фоновой заливки
  • OOF Arrows – стрелки указывающие направление на игроков/арков за пределами экрана
  • Battle-Mode – специальный режим вкл/выкл выбранные ESP категории по нажатию кнопкиработе CombatMode
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу для открытия и управления мод-меню
  • Panic Key – позволяет быстро активировать экстренный режим для отключения мод-меню из игры
  • New Config – поле для ввода названия новой конфигурации
  • Create – создаёт новую конфигурацию с указанным названием
  • Save – сохраняет текущие настройки мод-меню в активную конфигурацию
  • Reset to Defaults – сбрасывает настройки мод-меню к стандартным значениям
  • Load – загружает выбранную конфигурацию
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
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