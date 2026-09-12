Информация о чите

KRUSH для ARC Raiders — это продвинутое external мод-меню с серьёзным упором на контроль окружающей обстановки, передвижений игроков и поиск ценных предметов. В арсенале доступен гибкий векторный Aimbot для помощи в прицеливании с настройкой целей, костей, FOV, плавности и дистанции. Главная особенность KRUSH — детально проработанный ESP. Отдельно отображаются игроки, роботы ARC, точки эвакуации, природные объекты, тела, контейнеры и лут с информацией о редкости, количестве, стоимости и весе. Интерактивная настройка позволяет гибко управлять отображением, а фоновая заливка ESP делает информацию заметнее в динамичных ситуациях. Дополняют функционал настраиваемый радар, Zoom Hack, FOV Changer, Battle Mode, Stream-Proof, OOF Arrows, Panic Key и удобная система конфигураций.