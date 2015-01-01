Обзор Чита SKY для Escape from Tarkov

EFT SKY уже несколько лет остаётся одним из самых заметных софтов для Таркова. Несмотря на появление новых читов с другими принципами работы и набором функций, SKY продолжает использоваться как в PvP рейдах, так и в онлайн-PvE. Его главная особенность — сочетание простого запуска, отображение большого количества полезной информации и гибкой настройки лично под себя.

Mgr. Daniel Специалист поддержки WH-Satano Escape from Tarkov • Опыт в экстракшн-шутерах

Что такое EFT Sky?

EFT SKY — софт для Escape from Tarkov, рассчитанный на использование в PvP и онлайн-PvE рейдах. Базовый упор сделан на вывод большого объема информации на экран и модульную настройку интерфейса, без необходимости использовать сторонние программы, веб-ресурсы и оверлеи. Процесс инжекта сводится к одному исполняемому файлу: запускаете софт, затем саму игру, и после прогрузки в главное меню вызываете интерфейс клавишей F2. Дополнительные оверлеи (Discord, Medal, OBS и т.п.) не требуются.

В архитектуру чита встроен собственный HWID-спуфер — SMG BE Spoofer (ранее мы уже разбирали его работу). Он подменяет серийные номера и идентификаторы комплектующих ПК, заставляя античит воспринимать вашу систему как совершенно другое устройство. Запускается он опционально вместе с основным софтом, искать отдельный спуфер и клинер не нужно. Однако у инструмента есть два технических ограничения:

Длительность: Подмена HWID действует строго до перезагрузки компьютера. После ребута системы процедуру подмены нужно проводить заново.

Подмена HWID действует строго до перезагрузки компьютера. После ребута системы процедуру подмены нужно проводить заново. Специфика банов: Спуфер предназначен исключительно для обхода блокировок по «железу» и не спасает от обычного пермабана самого игрового аккаунта.

Системные требования и запуск

Основной нюанс при работе с EFT SKY связан не с производительностью (FPS), а с совместимостью с версиями ОС. Чит изначально заточен под Windows 10, где работают все актуальные сборки. В случае с Windows 11 присутствуют жесткие ограничения: софт не поддерживает новые версии системы, а именно 24H2, 25H2 и 26H1. Перед покупкой обязательно проверяйте билд вашей Windows (сочетание Win + R -> команда winver ).

🖥️ Операционная система Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2) ⚙️ Процессор Intel & AMD 🎮 Видеокарта Nvidia & AMD 🕹️ Клиент Battlestate Games Launcher (BSG), Steam

Помимо ОС, необходимо настроить сам клиент Таркова. Во вкладке «Игра» нужно вручную отключить автоматическую очистку оперативной памяти и снять галочку с параметра «Использовать только физические ядра». Поскольку EFT SKY работает по Internal-принципу (код встраивается непосредственно в процесс игры), внутриигровой клинер ОЗУ может затронуть компоненты софта, что приведет к вылету на рабочий стол.

Также во вкладке «Графика» требуется отключить апскейлеры и технологии задержки: Nvidia DLSS, AMD FSR и Nvidia Reflex Low Latency. Эти функции вмешиваются в обработку рендера изображения и конфликтуют с корректной отрисовкой меню и визуалов чита поверх игры.

Интерфейс чита и Combat Mode

Меню софта имеет модульную структуру. Разработчики отказались от единого длинного списка: функции распределены по отдельным вкладкам, включая визуалы, misc-опции, настройки лута, отображение контейнеров, квестовые зоны, Map Informer и конфигуратор.

Для удобства в рейдах предусмотрен Combat Mode. Эта функция биндится на горячую клавишу и позволяет одним нажатием убрать с экрана отображение лута, ящиков и другой второстепенной информации. На экране остаются только те функции, которые необходимы для перестрелки: ВХ (ESP), компенсация отдачи и мгновенное прицеливание. Повторное нажатие возвращает полный набор визуалов.

Конфигурация настраивается индивидуально: от минималистичного ВХ до полного вывода информации о количестве игроков, наличии боссов и списка квестовых предметов на карте. При этом нужно учитывать технический нюанс: в режиме offline-PvE часть функций будет недоступна, так как они завязаны на получение и обработку актуальных данных напрямую с сервера игры.

Visuals: ESP и Chams

Вкладка «Визуалы» отвечает за настройку ESP на игроков, ботов и боссов. Интерфейс позволяет масштабировать объем выводимой информации: от минималистичного квадрата до полной сводки по экипировке противника.

Базовый функционал начинается с отрисовки бокса и скелета. Обычный 2D-бокс маркирует позицию цели, а для темных локаций предусмотрен заполненный вариант (Solid Box), чтобы маркер не сливался с окружением.

Информативность ESP настраивается дополнительными параметрами:

Name & Distance: Вывод имени (полезно для идентификации конкретных боссов) и дистанции до цели.

Вывод имени (полезно для идентификации конкретных боссов) и дистанции до цели. Weapon: Отображение оружия в руках противника. Позволяет заранее оценить риски: если у врага болтовка — можно пушить и сокращать дистанцию, если дробовик или ПП — лучше избегать закрытых пространств.

Отображение оружия в руках противника. Позволяет заранее оценить риски: если у врага болтовка — можно пушить и сокращать дистанцию, если дробовик или ПП — лучше избегать закрытых пространств. Skeleton & View Direction: Скелет дает понимание позы персонажа (стоит, сидит, лежит), а линия направления взгляда показывает, куда целится враг.

Скелет дает понимание позы персонажа (стоит, сидит, лежит), а линия направления взгляда показывает, куда целится враг. Gear Value: Вывод суммарной стоимости надетого снаряжения. Функция позволяет с ходу отличить «фулку» от неодетого ЧВК и решить, стоит ли вступать в файт ради лута.

Для оценки противника предусмотрен дистанционный просмотр инвентаря. Вы можете посмотреть содержимое разгрузки и рюкзака цели еще до начала перестрелки. Дополнительно работает проверка на видимость (Visible Check), маркирующая цели, находящиеся в прямой зоне видимости, чтобы не тратить патроны на прострел непробиваемых укрытий.

Для тех, кому мешают лишние элементы на экране, есть альтернатива классическому ESP — Chams. Функция полностью заменяет текстуру модельки персонажа, окрашивая ее в яркие цвета. Доступно три режима: стандартный, сплошная заливка и сетчатый (Wireframe). Также на экран выводится подсветка брошенных гранат (осколочных и дымовых), что помогает уклоняться от взрывов в узких коридорах.

Loot ESP: Поиск предметов на карте

Вкладка Loot ESP предлагает гибкую систему фильтрации предметов, лежащих на локации. Настройки можно комбинировать для точного поиска.

Самый базовый метод — включение фильтра по категориям. Можно выбрать отображение только медицины, оружейных модулей или бартерных предметов. Для точечного фарма предусмотрен кастомный режим: нужные вещи вбиваются в поисковую строку и добавляются в список отображения (удобно при поиске редких предметов для Каппы или конкретных квестов).

Также доступна фильтрация по стоимости. Вы задаете минимальный ценовой порог, и софт автоматически скрывает весь дешевый лут, оставляя на экране только дорогие предметы.

Loot ESP: категории, цвет, кастомный список предметов, диапазон по цене

Важное ограничение: После патча 0.15 в Таркове изменилась логика спавна лута. Теперь содержимое курток, сейфов и ящиков генерируется на сервере в момент их открытия. Из-за этого EFT SKY (как и любой другой софт) больше не может заранее показывать лут внутри закрытых контейнеров. Фильтры работают исключительно на предметы, которые уже открыто лежат на карте.

Misc: Эксплойты и изменение геймплея

Вкладка Misc содержит утилиты, которые вмешиваются в базовые механики Таркова и дают преимущество за счет изменения окружения и параметров стрельбы. Функционал делится на три блока.

Окружение и навигация

Для безопасного перемещения по карте софт подсвечивает выходы, зоны работы снайперов, заминированные территории, растяжки и точки спавна БТР. Это сводит к нулю шансы случайно подорваться на мине или потеряться на незнакомой локации. Для контроля периметра предусмотрен 2D-радар, показывающий положение игроков и ботов в горизонтальной плоскоции.

Боевые эксплойты

Здесь находятся функции, нивелирующие штрафы к характеристикам персонажа:

Мгновенное прицеливание: Игнорирует низкий показатель эргономики оружия, позволяя входить в прицел без задержек.

Игнорирует низкий показатель эргономики оружия, позволяя входить в прицел без задержек. Компенсация отдачи (No Recoil): Полностью убирает отдачу при зажиме.

Полностью убирает отдачу при зажиме. Infinite Stamina & Breath: Бесконечная выносливость для бега и отсутствие задержки дыхания при прицеливании.

Бесконечная выносливость для бега и отсутствие задержки дыхания при прицеливании. Fast Mag: Экстремально быстрая зарядка и разрядка магазинов, что критически важно при лутании чужих разгрузок прямо в файте.

Изменение визуального восприятия

Эти функции меняют саму картинку игры, игнорируя серверные настройки времени и погоды. Time Changer позволяет локально изменить время суток, превращая ночной рейд в дневной. Доступны режимы ПНВ и тепловизора без физического наличия этих девайсов на шлеме.

Эксплойты: тепляк, ПНВ, супер яркая картинка

Для повышения читаемости картинки можно отключить эффект от забрала шлема, убрать отрисовку теней и травы, а также активировать Fullbright (максимальное освещение всех текстур). Отключение травы не только помогает выискивать лежащих противников, но и снижает нагрузку на ПК.

Специфические инструменты — Zoom Hack и Big Head. Первый позволяет приближать камеру без использования оптических прицелов с ручной настройкой кратности. Второй (Big Head) визуально увеличивает размер головы противника и ее хитбокс, делая попадание в голову максимально простым, хоть и выглядит это на экране довольно абсурдно.

Эксплойты: Zoom Hack, Big Head

Квесты, Конфиги и Map Informer

Отдельный блок меню отведен под настройку локальных объектов и квестов. На экран можно вывести подсветку трупов ЧВК и Диких, причем софт сразу покажет суммарную стоимость лута, который в них лежит. Это избавляет от необходимости бежать к каждому убитому боту ради проверки карманов.

Для прокачки аккаунта предусмотрены квестовые помощники. Чит умеет подсвечивать зоны выполнения заданий, нужные квестовые предметы, а также выводить прямо на экран название и описание самого квеста.

Во вкладке конфигурации можно кастомизировать сам интерфейс: поменять размер шрифта, переназначить бинды кнопок для Combat Mode и меню. Готовый конфиг сохраняется в файл, его также можно экспортировать и скинуть тиммейту, чтобы не настраивать фильтры лута и цвета ESP с нуля.

Но самая полезная функция этой панели — Map Informer. Это компактная информационная сводка, которая появляется на экране сразу после старта рейда и показывает:

Общую стоимость инвентаря вашего персонажа.

Наличие или отсутствие боссов на локации.

Точное количество живых ЧВК, челоботов и обычных ИИ-Диких.

Количество дорогого лута, разбитое по ценовым категориям.

Информер радикально меняет подход к целевым рейдам. Если вы зашли на Резерв ради Глухаря или на Развязку за видеокартами, вам больше не нужно бежать в центр карты. Чекнули информер на спавне: если босса нет, а дорогой лут по нулям — сразу идете на выход. Дополнительно на HUD можно вывести статический центральный прицел, счетчик оставшихся в магазине патронов и текущий режим стрельбы.

Достоинства и недостатки

EFT SKY сложно назвать стандартным ВХ, так как функционал выходит далеко за рамки базового ESP. Но у софта есть свои жесткие лимиты.

Достоинства:

Простой запуск без кучи лишних оверлеев и удобный модульный интерфейс.

Встроенный HWID-спуфер в комплекте (защита железа до перезагрузки ПК).

Практичный Combat Mode для мгновенного скрытия лишнего на экране во время файта.

Наличие Map Informer, экономящего время при поиске боссов и ценного лута.

Мощный набор эксплойтов (компенсация отдачи, отключение травы, тепляк).

Недостатки:

Отсутствие поддержки актуальных версий Windows 11 (24H2, 25H2, 26H1).

Полное отсутствие аимбота (не подойдет для агрессивного HvH).

Невозможность просмотра лута внутри закрытых ящиков и курток из-за серверных ограничений патча 0.15.

Заключение

EFT SKY — это сборка инструментов, заточенная под получение максимума информации и скип рутины Таркова. ВХ, фильтры лута, подсветка квестов и информер на старте рейда закрывают большинство задач по поиску предметов и позиционированию на карте.

При этом софт не дает абсолютного контроля над игрой, но значительно упрощает многие вещи. Отсутствие аимбота делает вас уязвимым в прямых столкновениях с другими рейдж-софтерами, а патч 0.15 теперь заставляет всех лутать контейнеры вручную (независимо от софта). В качестве альтернативы c более мощным функционалом (в том числе с аимботом) можно рассмотреть EFT Authority (Superior), где все функции находятся в одном меню с разделением по группам. Совместимость с новыми сборками Windows 11 также остается проблемным местом. Однако, если вам нужен СТАБИЛЬНЫЙ Internal-софт именно для макроконтроля карты, безопасного фарма и отключения визуального мусора (отдачи, теней, травы), этот вариант полностью справляется со своими задачами. Моя личная оценка при всех недостатках всё равно остается 10/10.

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