Обзор Чита SKY для Escape from Tarkov

EFT SKY уже несколько лет остаётся одним из самых заметных софтов для Таркова. Несмотря на появление новых читов с другими принципами работы и набором функций, SKY продолжает использоваться как в PvP рейдах, так и в онлайн-PvE. Его главная особенность — сочетание простого запуска, отображение большого количества полезной информации и гибкой настройки лично под себя.
Что такое EFT Sky?
EFT SKY — софт для Escape from Tarkov, рассчитанный на использование в PvP и онлайн-PvE рейдах. Базовый упор сделан на вывод большого объема информации на экран и модульную настройку интерфейса, без необходимости использовать сторонние программы, веб-ресурсы и оверлеи. Процесс инжекта сводится к одному исполняемому файлу: запускаете софт, затем саму игру, и после прогрузки в главное меню вызываете интерфейс клавишей F2. Дополнительные оверлеи (Discord, Medal, OBS и т.п.) не требуются.
В архитектуру чита встроен собственный HWID-спуфер — SMG BE Spoofer (ранее мы уже разбирали его работу). Он подменяет серийные номера и идентификаторы комплектующих ПК, заставляя античит воспринимать вашу систему как совершенно другое устройство. Запускается он опционально вместе с основным софтом, искать отдельный спуфер и клинер не нужно. Однако у инструмента есть два технических ограничения:
- Длительность: Подмена HWID действует строго до перезагрузки компьютера. После ребута системы процедуру подмены нужно проводить заново.
- Специфика банов: Спуфер предназначен исключительно для обхода блокировок по «железу» и не спасает от обычного пермабана самого игрового аккаунта.
Системные требования и запуск
Основной нюанс при работе с EFT SKY связан не с производительностью (FPS), а с совместимостью с версиями ОС. Чит изначально заточен под Windows 10, где работают все актуальные сборки. В случае с Windows 11 присутствуют жесткие ограничения: софт не поддерживает новые версии системы, а именно 24H2, 25H2 и 26H1. Перед покупкой обязательно проверяйте билд вашей Windows (сочетание Win + R -> команда
winver).
|🖥️ Операционная система
|Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
|⚙️ Процессор
|Intel & AMD
|🎮 Видеокарта
|Nvidia & AMD
|🕹️ Клиент
|Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
Помимо ОС, необходимо настроить сам клиент Таркова. Во вкладке «Игра» нужно вручную отключить автоматическую очистку оперативной памяти и снять галочку с параметра «Использовать только физические ядра». Поскольку EFT SKY работает по Internal-принципу (код встраивается непосредственно в процесс игры), внутриигровой клинер ОЗУ может затронуть компоненты софта, что приведет к вылету на рабочий стол.
Также во вкладке «Графика» требуется отключить апскейлеры и технологии задержки: Nvidia DLSS, AMD FSR и Nvidia Reflex Low Latency. Эти функции вмешиваются в обработку рендера изображения и конфликтуют с корректной отрисовкой меню и визуалов чита поверх игры.
Интерфейс чита и Combat Mode
Меню софта имеет модульную структуру. Разработчики отказались от единого длинного списка: функции распределены по отдельным вкладкам, включая визуалы, misc-опции, настройки лута, отображение контейнеров, квестовые зоны, Map Informer и конфигуратор.
Для удобства в рейдах предусмотрен Combat Mode. Эта функция биндится на горячую клавишу и позволяет одним нажатием убрать с экрана отображение лута, ящиков и другой второстепенной информации. На экране остаются только те функции, которые необходимы для перестрелки: ВХ (ESP), компенсация отдачи и мгновенное прицеливание. Повторное нажатие возвращает полный набор визуалов.
Конфигурация настраивается индивидуально: от минималистичного ВХ до полного вывода информации о количестве игроков, наличии боссов и списка квестовых предметов на карте. При этом нужно учитывать технический нюанс: в режиме offline-PvE часть функций будет недоступна, так как они завязаны на получение и обработку актуальных данных напрямую с сервера игры.
Visuals: ESP и Chams
Вкладка «Визуалы» отвечает за настройку ESP на игроков, ботов и боссов. Интерфейс позволяет масштабировать объем выводимой информации: от минималистичного квадрата до полной сводки по экипировке противника.
Базовый функционал начинается с отрисовки бокса и скелета. Обычный 2D-бокс маркирует позицию цели, а для темных локаций предусмотрен заполненный вариант (Solid Box), чтобы маркер не сливался с окружением.
Информативность ESP настраивается дополнительными параметрами:
- Name & Distance: Вывод имени (полезно для идентификации конкретных боссов) и дистанции до цели.
- Weapon: Отображение оружия в руках противника. Позволяет заранее оценить риски: если у врага болтовка — можно пушить и сокращать дистанцию, если дробовик или ПП — лучше избегать закрытых пространств.
- Skeleton & View Direction: Скелет дает понимание позы персонажа (стоит, сидит, лежит), а линия направления взгляда показывает, куда целится враг.
- Gear Value: Вывод суммарной стоимости надетого снаряжения. Функция позволяет с ходу отличить «фулку» от неодетого ЧВК и решить, стоит ли вступать в файт ради лута.
Для оценки противника предусмотрен дистанционный просмотр инвентаря. Вы можете посмотреть содержимое разгрузки и рюкзака цели еще до начала перестрелки. Дополнительно работает проверка на видимость (Visible Check), маркирующая цели, находящиеся в прямой зоне видимости, чтобы не тратить патроны на прострел непробиваемых укрытий.
Для тех, кому мешают лишние элементы на экране, есть альтернатива классическому ESP — Chams. Функция полностью заменяет текстуру модельки персонажа, окрашивая ее в яркие цвета. Доступно три режима: стандартный, сплошная заливка и сетчатый (Wireframe). Также на экран выводится подсветка брошенных гранат (осколочных и дымовых), что помогает уклоняться от взрывов в узких коридорах.
Loot ESP: Поиск предметов на карте
Вкладка Loot ESP предлагает гибкую систему фильтрации предметов, лежащих на локации. Настройки можно комбинировать для точного поиска.
Самый базовый метод — включение фильтра по категориям. Можно выбрать отображение только медицины, оружейных модулей или бартерных предметов. Для точечного фарма предусмотрен кастомный режим: нужные вещи вбиваются в поисковую строку и добавляются в список отображения (удобно при поиске редких предметов для Каппы или конкретных квестов).
Также доступна фильтрация по стоимости. Вы задаете минимальный ценовой порог, и софт автоматически скрывает весь дешевый лут, оставляя на экране только дорогие предметы.
Loot ESP: категории, цвет, кастомный список предметов, диапазон по цене
Важное ограничение: После патча 0.15 в Таркове изменилась логика спавна лута. Теперь содержимое курток, сейфов и ящиков генерируется на сервере в момент их открытия. Из-за этого EFT SKY (как и любой другой софт) больше не может заранее показывать лут внутри закрытых контейнеров. Фильтры работают исключительно на предметы, которые уже открыто лежат на карте.
Misc: Эксплойты и изменение геймплея
Вкладка Misc содержит утилиты, которые вмешиваются в базовые механики Таркова и дают преимущество за счет изменения окружения и параметров стрельбы. Функционал делится на три блока.
Окружение и навигация
Для безопасного перемещения по карте софт подсвечивает выходы, зоны работы снайперов, заминированные территории, растяжки и точки спавна БТР. Это сводит к нулю шансы случайно подорваться на мине или потеряться на незнакомой локации. Для контроля периметра предусмотрен 2D-радар, показывающий положение игроков и ботов в горизонтальной плоскоции.
Боевые эксплойты
Здесь находятся функции, нивелирующие штрафы к характеристикам персонажа:
- Мгновенное прицеливание: Игнорирует низкий показатель эргономики оружия, позволяя входить в прицел без задержек.
- Компенсация отдачи (No Recoil): Полностью убирает отдачу при зажиме.
- Infinite Stamina & Breath: Бесконечная выносливость для бега и отсутствие задержки дыхания при прицеливании.
- Fast Mag: Экстремально быстрая зарядка и разрядка магазинов, что критически важно при лутании чужих разгрузок прямо в файте.
Изменение визуального восприятия
Эти функции меняют саму картинку игры, игнорируя серверные настройки времени и погоды. Time Changer позволяет локально изменить время суток, превращая ночной рейд в дневной. Доступны режимы ПНВ и тепловизора без физического наличия этих девайсов на шлеме.
Эксплойты: тепляк, ПНВ, супер яркая картинка
Для повышения читаемости картинки можно отключить эффект от забрала шлема, убрать отрисовку теней и травы, а также активировать Fullbright (максимальное освещение всех текстур). Отключение травы не только помогает выискивать лежащих противников, но и снижает нагрузку на ПК.
Специфические инструменты — Zoom Hack и Big Head. Первый позволяет приближать камеру без использования оптических прицелов с ручной настройкой кратности. Второй (Big Head) визуально увеличивает размер головы противника и ее хитбокс, делая попадание в голову максимально простым, хоть и выглядит это на экране довольно абсурдно.
Эксплойты: Zoom Hack, Big Head
Квесты, Конфиги и Map Informer
Отдельный блок меню отведен под настройку локальных объектов и квестов. На экран можно вывести подсветку трупов ЧВК и Диких, причем софт сразу покажет суммарную стоимость лута, который в них лежит. Это избавляет от необходимости бежать к каждому убитому боту ради проверки карманов.
Для прокачки аккаунта предусмотрены квестовые помощники. Чит умеет подсвечивать зоны выполнения заданий, нужные квестовые предметы, а также выводить прямо на экран название и описание самого квеста.
Во вкладке конфигурации можно кастомизировать сам интерфейс: поменять размер шрифта, переназначить бинды кнопок для Combat Mode и меню. Готовый конфиг сохраняется в файл, его также можно экспортировать и скинуть тиммейту, чтобы не настраивать фильтры лута и цвета ESP с нуля.
Но самая полезная функция этой панели — Map Informer. Это компактная информационная сводка, которая появляется на экране сразу после старта рейда и показывает:
- Общую стоимость инвентаря вашего персонажа.
- Наличие или отсутствие боссов на локации.
- Точное количество живых ЧВК, челоботов и обычных ИИ-Диких.
- Количество дорогого лута, разбитое по ценовым категориям.
Информер радикально меняет подход к целевым рейдам. Если вы зашли на Резерв ради Глухаря или на Развязку за видеокартами, вам больше не нужно бежать в центр карты. Чекнули информер на спавне: если босса нет, а дорогой лут по нулям — сразу идете на выход. Дополнительно на HUD можно вывести статический центральный прицел, счетчик оставшихся в магазине патронов и текущий режим стрельбы.
Достоинства и недостатки
EFT SKY сложно назвать стандартным ВХ, так как функционал выходит далеко за рамки базового ESP. Но у софта есть свои жесткие лимиты.
Достоинства:
- Простой запуск без кучи лишних оверлеев и удобный модульный интерфейс.
- Встроенный HWID-спуфер в комплекте (защита железа до перезагрузки ПК).
- Практичный Combat Mode для мгновенного скрытия лишнего на экране во время файта.
- Наличие Map Informer, экономящего время при поиске боссов и ценного лута.
- Мощный набор эксплойтов (компенсация отдачи, отключение травы, тепляк).
Недостатки:
- Отсутствие поддержки актуальных версий Windows 11 (24H2, 25H2, 26H1).
- Полное отсутствие аимбота (не подойдет для агрессивного HvH).
- Невозможность просмотра лута внутри закрытых ящиков и курток из-за серверных ограничений патча 0.15.
Заключение
EFT SKY — это сборка инструментов, заточенная под получение максимума информации и скип рутины Таркова. ВХ, фильтры лута, подсветка квестов и информер на старте рейда закрывают большинство задач по поиску предметов и позиционированию на карте.
При этом софт не дает абсолютного контроля над игрой, но значительно упрощает многие вещи. Отсутствие аимбота делает вас уязвимым в прямых столкновениях с другими рейдж-софтерами, а патч 0.15 теперь заставляет всех лутать контейнеры вручную (независимо от софта). В качестве альтернативы c более мощным функционалом (в том числе с аимботом) можно рассмотреть EFT Authority (Superior), где все функции находятся в одном меню с разделением по группам. Совместимость с новыми сборками Windows 11 также остается проблемным местом. Однако, если вам нужен СТАБИЛЬНЫЙ Internal-софт именно для макроконтроля карты, безопасного фарма и отключения визуального мусора (отдачи, теней, травы), этот вариант полностью справляется со своими задачами. Моя личная оценка при всех недостатках всё равно остается 10/10.
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