Приватный Софт для Veiled Experts

Скриншот Veiled Experts private Software_0
Скриншот Veiled Experts private Software_1
Скриншот Veiled Experts private Software_2
Скриншот Veiled Experts private Software_3
Скриншот Veiled Experts private Software_4

Информация о чите

Veiled Experts private Software - это новый приватный софт от команды WH-SATANO. На данный момент функционал чита не велик, однако каждая функция проверена и испытана командой тестеров. Софт отлично оптимизирован а его визуал выполнен в приятном стиле. Играя с "Veiled Experts private cheat" вы не столкнетесь с лагами или фризами. Софт работает очень плавно. ESP внедрён в игровой процесс так, чтобы чит не перекрывал окружение, а лишь приятно дополнял его предоставляя максимум информации информации о противнике.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Player ESP(ВХ на игроков)

  • Style - Визуальный стиль ESP
  • Health Bar - Отображение HP противника
  • Armor Bar - Показывать броню противника
  • Nickname - Показывает ники ваших врагов
  • Distance - Отрисовка дистанции до игрока
  • Sleketon - Показывает скелеты ваших оппонентов
  • Snapline - Прямая линия до врага
  • Filled - Закрашенные боксы(коробки)

Aimbot(Аимбот)

  • Enabled - Включение/Отключение аимбота
  • Bind - клавиша для активации аима
  • Bone - Выбор части тела, в которую будет работать AIM
  • Draw FOV - Показывать область работы aim
  • Aim Lock - Закрепление на цели
  • Invisibles - Работает на врагов которые не видны
  • FOV - Настройка области работы аибота
  • Smooth - Скорость наводки прицела