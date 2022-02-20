Приватный Софт для Veiled Experts
Информация о чите
Veiled Experts private Software - это новый приватный софт от команды WH-SATANO. На данный момент функционал чита не велик, однако каждая функция проверена и испытана командой тестеров. Софт отлично оптимизирован а его визуал выполнен в приятном стиле. Играя с "Veiled Experts private cheat" вы не столкнетесь с лагами или фризами. Софт работает очень плавно. ESP внедрён в игровой процесс так, чтобы чит не перекрывал окружение, а лишь приятно дополнял его предоставляя максимум информации информации о противнике.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Player ESP(ВХ на игроков)
- Style - Визуальный стиль ESP
- Health Bar - Отображение HP противника
- Armor Bar - Показывать броню противника
- Nickname - Показывает ники ваших врагов
- Distance - Отрисовка дистанции до игрока
- Sleketon - Показывает скелеты ваших оппонентов
- Snapline - Прямая линия до врага
- Filled - Закрашенные боксы(коробки)
Aimbot(Аимбот)
- Enabled - Включение/Отключение аимбота
- Bind - клавиша для активации аима
- Bone - Выбор части тела, в которую будет работать AIM
- Draw FOV - Показывать область работы aim
- Aim Lock - Закрепление на цели
- Invisibles - Работает на врагов которые не видны
- FOV - Настройка области работы аибота
- Smooth - Скорость наводки прицела