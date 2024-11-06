Информация о чите

Встречайте - чит Stugware для Valorant. Базовый чит со всем основным набором фич: аимбот, ВХ, радар. В аимботе не слишком много настроек, поэтому значительного креатива тут проявить не получится. Вы можете сделать или достаточно слабый аим для незаметной игры с использованием чита, или достаточно сильный аим, который будет похож на что-то вроде Semi-Rage. Если же говорить о ESP, то здесь всё более интересно. В чите Stugware для Валорант вы найдёте большое количество видов ESP для отображения врагов и различной информации о них. Помимо стандартных боксов и скелетов здесь вы увидите различные иконки, отображение спайка и способностей, а также радар. Настройка чита выполняется через достаточно приятное меню, для аима можно выбрать одну из доступных клавиш, а WH можно включить/выключить с помощью Toggle Key. Также в софте присутствует радар, который отлично подойдёт для тех, кто любит читерить максимально незаметно. Если вас заинтересовал этот продукт, то кнопку "Купить" вы сможете найти под этим текстом.