Чит Stugware для Valorant

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Информация о чите

Встречайте - чит Stugware для Valorant. Базовый чит со всем основным набором фич: аимбот, ВХ, радар. В аимботе не слишком много настроек, поэтому значительного креатива тут проявить не получится. Вы можете сделать или достаточно слабый аим для незаметной игры с использованием чита, или достаточно сильный аим, который будет похож на что-то вроде Semi-Rage. Если же говорить о ESP, то здесь всё более интересно. В чите Stugware для Валорант вы найдёте большое количество видов ESP для отображения врагов и различной информации о них. Помимо стандартных боксов и скелетов здесь вы увидите различные иконки, отображение спайка и способностей, а также радар. Настройка чита выполняется через достаточно приятное меню, для аима можно выбрать одну из доступных клавиш, а WH можно включить/выключить с помощью Toggle Key. Также в софте присутствует радар, который отлично подойдёт для тех, кто любит читерить максимально незаметно. Если вас заинтересовал этот продукт, то кнопку "Купить" вы сможете найти под этим текстом.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games

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Aimbot (Vector)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком для наведения прицела на цель
  • Aimbot FOV - размер рабочей области аима в пределах которой он будет выбирать цели
  • FOV Circle - показывать размер рабочей зоны аима в виде окружности вокруг прицела (круг аима)
  • Smooth - плавность движений аимбота, чем больше значение, тем более медленным и незаметным будет аимбот
  • Aim Key - клавиша при зажатии которой будет работать аим
  • Bone - выбор хитбоксов (частей тела) в которые будет целиться аимбот во время работы

Player ESP (Wallhack)

  • Box ESP - ВХ в виде коробок
  • Corner BOX - WH в виде уголков от коробок
  • Distance - расстояние до целей
  • Skeletons - wh в виде скелетов
  • Health (Text, Bar) - показывать количество ХП игроков (с помощью текста или бара)
  • Shield (Text, Bar) - показывать количество брони у игроков (с помощью текста или бара)
  • Icons - иконки героев за которых играют те или иные игроки
  • Weapon - показывать оружие в руках у игроков (текстом)

World ESP & Misc

  • Abilities - показывать различные способности примененные на карту
  • Spike - показывать расположение спайка (бомбы)
  • Radar - окно радара показывающее информацию о игроках
  • Player ESP Toggle Key - клавиша для включения/выключения Player ESP
  • World ESP Toggle Key - клавиша для включения/выключения World ESP