Чит Stugware для Valorant
Информация о чите
Встречайте - чит Stugware для Valorant. Базовый чит со всем основным набором фич: аимбот, ВХ, радар. В аимботе не слишком много настроек, поэтому значительного креатива тут проявить не получится. Вы можете сделать или достаточно слабый аим для незаметной игры с использованием чита, или достаточно сильный аим, который будет похож на что-то вроде Semi-Rage. Если же говорить о ESP, то здесь всё более интересно. В чите Stugware для Валорант вы найдёте большое количество видов ESP для отображения врагов и различной информации о них. Помимо стандартных боксов и скелетов здесь вы увидите различные иконки, отображение спайка и способностей, а также радар. Настройка чита выполняется через достаточно приятное меню, для аима можно выбрать одну из доступных клавиш, а WH можно включить/выключить с помощью Toggle Key. Также в софте присутствует радар, который отлично подойдёт для тех, кто любит читерить максимально незаметно. Если вас заинтересовал этот продукт, то кнопку "Купить" вы сможете найти под этим текстом.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Aimbot (Vector)
- Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком для наведения прицела на цель
- Aimbot FOV - размер рабочей области аима в пределах которой он будет выбирать цели
- FOV Circle - показывать размер рабочей зоны аима в виде окружности вокруг прицела (круг аима)
- Smooth - плавность движений аимбота, чем больше значение, тем более медленным и незаметным будет аимбот
- Aim Key - клавиша при зажатии которой будет работать аим
- Bone - выбор хитбоксов (частей тела) в которые будет целиться аимбот во время работы
Player ESP (Wallhack)
- Box ESP - ВХ в виде коробок
- Corner BOX - WH в виде уголков от коробок
- Distance - расстояние до целей
- Skeletons - wh в виде скелетов
- Health (Text, Bar) - показывать количество ХП игроков (с помощью текста или бара)
- Shield (Text, Bar) - показывать количество брони у игроков (с помощью текста или бара)
- Icons - иконки героев за которых играют те или иные игроки
- Weapon - показывать оружие в руках у игроков (текстом)
World ESP & Misc
- Abilities - показывать различные способности примененные на карту
- Spike - показывать расположение спайка (бомбы)
- Radar - окно радара показывающее информацию о игроках
- Player ESP Toggle Key - клавиша для включения/выключения Player ESP
- World ESP Toggle Key - клавиша для включения/выключения World ESP