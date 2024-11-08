Гайд по использованию чита Stugware для Valorant

На данной странице находится инструкция к читу Stugware для Valorant. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из Stugware.
Гайд по запуску софта.
Простая пошаговая инструкция:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу.
- Для загрузки и использования чита необходимо полностью отключить Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Также необходимо полностью отключить или удалить другие антивирусы, если таковые установлены на вашем ПК.
- Теперь скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке.
- Откройте лоадер чита от имени администратора.
- Активируйте свой ключ.
- Нажмите "Load Driver".
- Откройте игру.
- Нажмите "Load Riot-Valorant" в лоадере.
- Чит Stugware для Valorant успешно запущен! Меню чита должно появиться автоматически.
Меню открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.
При повторном запуске (до перезагрузки ПК) нажимать "Load Driver" не нужно!!!
Что делать, если софт не работает?
Известные проблемы и способы их решения:
- Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.
- Откройте игру без чита и в настройках в разделе "Видео" поставьте режим экрана "В развёрнутом окне".
- Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".
- Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".
- Удалите Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через "Установка и удаление программ".
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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