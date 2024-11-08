Гайд по использованию чита Stugware для Valorant

На данной странице находится инструкция к читу Stugware для Valorant. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из Stugware.

Гайд по запуску софта.

Простая пошаговая инструкция:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу. Для загрузки и использования чита необходимо полностью отключить Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Также необходимо полностью отключить или удалить другие антивирусы, если таковые установлены на вашем ПК. Теперь скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Откройте лоадер чита от имени администратора. Активируйте свой ключ. Нажмите "Load Driver". Откройте игру. Нажмите "Load Riot-Valorant" в лоадере. Чит Stugware для Valorant успешно запущен! Меню чита должно появиться автоматически.

Меню открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

При повторном запуске (до перезагрузки ПК) нажимать "Load Driver" не нужно!!!

Что делать, если софт не работает?

Известные проблемы и способы их решения:

Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.

Откройте игру без чита и в настройках в разделе "Видео" поставьте режим экрана " В развёрнутом окне ".

". Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".

Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".

Удалите Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через "Установка и удаление программ".

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Valorant.

С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!