Phoenix Hack Valorant Aimbot
Информация о чите
Наш чит для Valorant - это отличное решение для победы в любой игровой ситуации. Феникс Хак Valorant включает в себя гибкий аим. В Phoenix-Hack мы придерживаемся принципа максимальной гибкости наших продуктов, потому в чит для Valorant мы добавили множество режимов работы. легитбот(аим ассист), фликбот, сайлент аим и триггербот, данный функционал поможет настроить наводку под собственный стиль игры. Кроме того, чит сделан по максимально безопасной технологии - колорбот, которая гарантирует обход античита Валорант (Riot Vanguard). За всё время работы у нас ни разу не случалось крупных волн банов, наш продукт максимально безопасен и подолгу находится в статусе Undetected. Выбирая нас, вы получите не только безопасный и дешевый приватный чит для валорант, но и постоянную тех. поддержку, а так же регулярные обновления и улучшения вашего чита. Два года стабильной работы хака, являются гарантом безопасности и качества чита. Покупая у нас вы выбираете проверенную временем компанию, работающую с 2015 года и постоянно радующую своих пользователей.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Aimbot
- Aim Assist - первый режим работы аимбота - аим ассист, это плавная наводка прицела на врага
- First Aimbot Key - первая клавиша при зажиме которой аим будет работать
- Second Aimbot Key - вторая клавиша при удержании которой аимбот будет работать
- Sensitivity - для функционирования аим ассиста вам необходимо в настройках чита поставить своё значение чувствительности мыши из настроек Валорант
- Bone - выбор части тела на которую будет наводиться аим хак
- Fov X - радиус захвата целей софтом по горизонтали
- Fov Y - вертикальная область захвата целей софтом
- Smooth X - скорость наводки аим ассиста по оси X
- Smooth Y - скорость наводки аим ассиста по оси Y
- Legit Bot - данный режим отлично подходит для игры по легиту
FlickBot
- Flick mode - в данном режиме работы прицел очень резко перемещается на хитбоксы врага
- Flick Key - кнопка на клавиатуре или мышке при удержании которой флик будет работать
- Bone - выбор части тела на которую будет резко наводиться фликбот при активации
- Fov X - размер рабочей области фликбота по горизонтали
- Fov Y - площадь области работы фликбота по вертикали
- Flick Time - возможность установить паузу в миллисекундах между выстрелами с использованием флика
- SemiRage Bot - данный режим является полу-рейджовым и отлично подходит для использования с оружиями которые стреляют одиночными выстрелами
Silent Aim
- Silent Aim - сайлент аим является одним из самых мощных видов аимбота. При использовании такого вида аима пули попадают четко в цель, но ваш прицел при этом не двигается и остаётся на месте
- Silent Key - клавиша активации сайлент аима(нужно удерживать)
- Bone - хитбокс в который будут попадать пули при использовании сайлент бота
- Fov X - горизонтальный радиус работы Silent Aimbot
- Fov Y - вертикальный радиус работы Silent Aimbot
- Silent time - пауза в миллисекундах между выстрелами с использованием сайлент аим хака
- Rage Bot - данный режим работы чита является самым мощным и рейджовым, отлично работает с любым оружием, но лучше всего стрелять одиночными выстрелами
TriggerBot
- Triggerbot - триггер бот является максимальной легитной функцией. При использовании триггера наводиться на врагов вам нужно самостоятельно, а чит автоматически сделает выстрел, когда игрок попадёт в зону прицела
- Trigger Key - клавиша при удержании которой триггербот будет работать
- FOV - в данном случае фов отвечает за точность работы тригера, чем меньше значение, тем точнее будет стрелять чит за вас
- Trigger Shot Delay - задержка между выстрелами тригербота, устанавливается в миллисекундах
- Trigger Firing Rate - темп(скорость) стрельбы триггера в миллисекундах, меньше значение = выше скорость
- Maximum Legit Bot - при аккуратном использовании данной функции шанс того, что другие игроки заметят, что вы читер минимальный
Misc
- RCS(Recoil Control System) - данная фича компенсирует отдачу оружия при стрельбе, идеально для автоматического оружия
- Aimbot Color - аимбот работает только при использовании фиолетового цвета подсветки в Валоранте
- Cloud Menu - чит настраивается на сайте, внутриигрового меню нет, это максимально удобно и безопасно
- Cloud CFG - ваши конфиги сохраняются у нас на сервере, на вашем ПК не хранится никаких файлов. Конфигами можно удобно делиться с другими игроками
- Stream Proof - софт не видно при записи видео и при проведении стрима
- Ежедневные Уникальные билды(Daily Unique Build) - Каждый день исходный код чита меняется, что снижает риск обнаружения программы античитом Riot Vanguard
- Надёжный обход античита Риот Вангуард, уникальные методы шифрования информации
- Безопасноть - после обновления игры, если чит ещё не обновлён, вы увидите ошибку, которая не даст вам запустить его