Инструкция для Phoenix Hack VALORANT запуск и использование чита

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара
Инструкция по активации Phoenix Hack Valorant Aimbot
- После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара
- Скачайте лоадер здесь. Для загрузки нужно будет ввести ваш ключ.
- Запускайте его. После первого запуска компьютер может перезагрузиться. Также во время запуска может выдать ошибку, что не хватает программы, после нажатия ОК откроется ссылка на загрузку программы в вашем браузере.
- Для настройки чита выберите пункт 2(ввести 2 и нажать Enter).
- Откроется сайт, где вы сможете настроить аимбот и триггербот под себя. Обязательно выставите в настройках чита сенсу и цвет подсветки как в игре. После завершения настройки жмите Save.
- Чтобы запустить чит выберите 1 пункт в лоадере(Start).
- Когда увидите надпись Success в консоли - запускайте игру.
- Чит будет активен в игре. Если изменяете настройки на сайте во время игры - жмите Ф9 в игре для того чтобы изменения вступили в силу.
Что делать если Аимбот для Валорант не работает?
- Самой распространённой причиной из-за которой аимбот может не работать является виртуализация. Необходимо включить виртуализацию процессора в BIOS.
- Для корректной работы чита обязательно следует отключить Защитник Windows(Именно защиту в реальном времени) и другие антивирусы, если они установлены на ваш ПК;
- В параметрах экрана нужно выбрать максимально доступное для вашего монитора разрешение. Такое же разрешение должно стоять и в настройках в Valorant.
- Масштаб интерфейса(Screen Scale) в параметрах экрана должен быть 100%.
- Если всё запускается корректно, но Аимбот не работает(хотя триггербот к примеру работает), то нужно закрыть игру, перезапустить чит и выбрать пункт 4, а после выбрать свою актуальную мышь, тогда аим заработает.
- Также стоит отметить, что данный софт для Валоранта работает только на Windows 10. Поэтому если у вас Windows 11, то чит не будет у вас работать.
- Кроме того, проблемы могут возникнуть из-за включенного Secure Boot. Необходимо зайти в Bios и отключить Secure Boot.
Видео с запуском и демонстрацией работы чита на валорант:
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