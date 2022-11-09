Инструкция для Phoenix Hack VALORANT запуск и использование чита

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара

Инструкция по активации Phoenix Hack Valorant Aimbot

После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара Скачайте лоадер здесь. Для загрузки нужно будет ввести ваш ключ. Запускайте его. После первого запуска компьютер может перезагрузиться. Также во время запуска может выдать ошибку, что не хватает программы, после нажатия ОК откроется ссылка на загрузку программы в вашем браузере. Для настройки чита выберите пункт 2(ввести 2 и нажать Enter). Откроется сайт, где вы сможете настроить аимбот и триггербот под себя. Обязательно выставите в настройках чита сенсу и цвет подсветки как в игре. После завершения настройки жмите Save. Чтобы запустить чит выберите 1 пункт в лоадере(Start). Когда увидите надпись Success в консоли - запускайте игру. Чит будет активен в игре. Если изменяете настройки на сайте во время игры - жмите Ф9 в игре для того чтобы изменения вступили в силу.

Что делать если Аимбот для Валорант не работает?

Самой распространённой причиной из-за которой аимбот может не работать является виртуализация. Необходимо включить виртуализацию процессора в BIOS.

Для корректной работы чита обязательно следует отключить Защитник Windows(Именно защиту в реальном времени) и другие антивирусы, если они установлены на ваш ПК;

В параметрах экрана нужно выбрать максимально доступное для вашего монитора разрешение. Такое же разрешение должно стоять и в настройках в Valorant.

Масштаб интерфейса(Screen Scale) в параметрах экрана должен быть 100%.

Если всё запускается корректно, но Аимбот не работает(хотя триггербот к примеру работает), то нужно закрыть игру, перезапустить чит и выбрать пункт 4, а после выбрать свою актуальную мышь, тогда аим заработает.

Также стоит отметить, что данный софт для Валоранта работает только на Windows 10. Поэтому если у вас Windows 11, то чит не будет у вас работать.

Кроме того, проблемы могут возникнуть из-за включенного Secure Boot. Необходимо зайти в Bios и отключить Secure Boot.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита на валорант:

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