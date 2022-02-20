Phoenix NEON
Информация о чите
Представляем вашему вниманию Феникс Неон для игры Радуга. Наш новый простой продукт для осады. В данном чите присутствует только есп вх и без отдачи, более ничего лишнего. Простой и надёжный продукт для тех кто предпочитает безопасную игру с читами. Кроме того, при покупке чита Phoenix Neon для Tom Clancy's Rainbow Six Siege, вы также получаете Phoenix Spoofer для обхода HWID бана в данной игре абсолютно бесплатно.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2), Windows 11(21h2-22h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Uplay, Epic Games
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Общий список
- Enemy Only - есп функции чита работают только против вражеских игроков, союзников вх не подсвечивает
- Spoofer - в комплекте с читом идёт рабочий спуфер, который поможет вам обойти бан по железу в радуге
- Player ESP - вх показывающий различную инфу о игроках
- BOX ESP - подсветка персонажей за стенами с помощью коробок, самый просто вид вх
- Health ESP - показывает количество здоровья у противников с помощью бара справа от его бокса
- Optimization - чит отлично оптимизирован и будет работать без просадок фпс
- BE Bypass - наш хак отлично справляется с обходом античита БатлАй и шанс бана при игре будет минимальным
- StreamProof - софт не виден на записи или стриме в OBS и других программа для трансляций и записи видео
- Skeleton ESP - рисуются скелеты поверх силуэтов вражеских персонажей