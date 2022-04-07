Rainbow Neon - инструкция по активации и использованию чита

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации Phoenix Neon для Rainbow Six Siege.


Для начала нужно убедиться, что всё готово для запуска софта: в игре следует поставить режим экрана "В Окне без рамки(Полноэкранный в окне), также нужно отключить антивирус, он может помешать работе чита. И главное - установите и запустите программу Medal, без неё чит работать не будет. Скачать её можно по этой ссылке.

  1. После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
  2. Скачайте лоадер здесь.
  3. Запускайте его.
  4. Вводите ключ активации чита.
  5. После лоадер попросит вас запустить игру.
  6. Запускаете игру и для инжекта жмёте F1.
  7. Далее в игре чит будет работать. Меню в данном чите нет. Знаком того, что чит успешно внедрился в игру, будет квадратик в левом верхнем углу экрана. Если квадратик появился - значит чит должен работать.

Если вам нужно запустить данный софт вместе со спуфером, то алгоритм будет следующий:
  1. Запускаете лоадер софта.
  2. Запускаете спуфер.
  3. Спуфаете своё железо.
  4. Вводите в лоадер чита ключ и запускаете всё как обычно.
  5. Для повторного запуска софта придётся перезагрузить компьютер, чтобы система вернулась к исходному значению.
Для получения спуфера, если он вам необходим, обратитесь в нашу группу ВК.

Если у вас возникли проблемы с запуском чита, проверьте следующее:

  • У вас должен быть установлен и запущен Medal.tv;
  • Наш софт корректно работает на Windows 10(20H1, 20H2, 21H1, 21H2) и Windows 11;
  • Если лоадер не запускается, то убедитесь, что вы не использовали спуфер. Для использования феникс неон для радуги вместе со спуфером - спуфер нужно запускать после чита обязательно;
  • Чит работает только в онлайн матчах против других игроков. Функции не будут работать в оффлайн лобби с ботами;
  • В обычном матчмейкинге ЕСП функции начинают работать после завершения стадии подготовки, когда все оперативники заспавнились;
  • Пока вы мертвы и являетесь наблюдателем вх функции отключаются.

Видео c запуском и демонстрацией данного чита:

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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Приятной игры, ждём ваших последующих покупок и хороших отзывов!