Rainbow Neon - инструкция по активации и использованию чита

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации Phoenix Neon для Rainbow Six Siege.
Для начала нужно убедиться, что всё готово для запуска софта: в игре следует поставить режим экрана "В Окне без рамки(Полноэкранный в окне), также нужно отключить антивирус, он может помешать работе чита. И главное - установите и запустите программу Medal, без неё чит работать не будет. Скачать её можно по этой ссылке.
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер здесь.
- Запускайте его.
- Вводите ключ активации чита.
- После лоадер попросит вас запустить игру.
- Запускаете игру и для инжекта жмёте F1.
- Далее в игре чит будет работать. Меню в данном чите нет. Знаком того, что чит успешно внедрился в игру, будет квадратик в левом верхнем углу экрана. Если квадратик появился - значит чит должен работать.
Если вам нужно запустить данный софт вместе со спуфером, то алгоритм будет следующий:
- Запускаете лоадер софта.
- Запускаете спуфер.
- Спуфаете своё железо.
- Вводите в лоадер чита ключ и запускаете всё как обычно.
- Для повторного запуска софта придётся перезагрузить компьютер, чтобы система вернулась к исходному значению.
Если у вас возникли проблемы с запуском чита, проверьте следующее:
- У вас должен быть установлен и запущен Medal.tv;
- Наш софт корректно работает на Windows 10(20H1, 20H2, 21H1, 21H2) и Windows 11;
- Если лоадер не запускается, то убедитесь, что вы не использовали спуфер. Для использования феникс неон для радуги вместе со спуфером - спуфер нужно запускать после чита обязательно;
- Чит работает только в онлайн матчах против других игроков. Функции не будут работать в оффлайн лобби с ботами;
- В обычном матчмейкинге ЕСП функции начинают работать после завершения стадии подготовки, когда все оперативники заспавнились;
- Пока вы мертвы и являетесь наблюдателем вх функции отключаются.
Видео c запуском и демонстрацией данного чита:
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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Приятной игры, ждём ваших последующих покупок и хороших отзывов!