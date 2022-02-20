Чит для Polygon

Информация о чите

В этот раз мы решили порадовать вас достаточно простым читом для игры Полигон. Софт включает в себя аимбот, валлхак и некоторые другие фичи. В целом, этого достаточно для комфортной игры в Полигон. Кроме того, наш софт является единственным для данной игры. Цена чита доступная, работоспособность высокая. Также мы планируем регулярно обновлять этот хак и поддерживать его рабочее состояние и статус UNDETECTED.