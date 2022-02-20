Чит для Polygon
Информация о чите
В этот раз мы решили порадовать вас достаточно простым читом для игры Полигон. Софт включает в себя аимбот, валлхак и некоторые другие фичи. В целом, этого достаточно для комфортной игры в Полигон. Кроме того, наш софт является единственным для данной игры. Цена чита доступная, работоспособность высокая. Также мы планируем регулярно обновлять этот хак и поддерживать его рабочее состояние и статус UNDETECTED.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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ВХ на Игроков(ESP)
- Players ESP - вх на игроков, позволяющий видеть врагов за стенами и препятствиями
- Name ESP - показывать игровые никнеймы вражеских игроков
- 2D Boxes - показывать местонахождение врагов с помощью боксов(коробок)
- Health ESP - информация о количестве ХП у персонажей
- Info - если данный параметр активен, то помимо боксов будут активны остальные визуальные фичи софта
Аимбот(Aimbot)
- Aimbot - при стрельбе прицел наводится на противника
- FOV - настройка рабочей области аимбота
- Draw FOV - показывать рабочую зону аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Aim Lock - аимбот в чите устроен так, что прицел будет зафиксирован на цели либо до её уничтожения либо до остановки огня
Misc(Доп.Функции)
- No Shake - отключение тряски оружия при стрельбе
- No Recoil - стрельба из оружия без отдачи
- No Spread - отключить разброс пуль, все выстрелы попадают четко в одну точку
- Inf Ammo - бесконечные патроны и отсутствие необходимости перезарядки оружия
- Rapid Fire - увеличенная скорострельность для любого оружия в игре
- Custom FOV - возможность увеличить поле зрения