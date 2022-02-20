Чит для Polygon

Скриншот POLYGON Hack_0
Скриншот POLYGON Hack_1
Скриншот POLYGON Hack_2

Информация о чите

В этот раз мы решили порадовать вас достаточно простым читом для игры Полигон. Софт включает в себя аимбот, валлхак и некоторые другие фичи. В целом, этого достаточно для комфортной игры в Полигон. Кроме того, наш софт является единственным для данной игры. Цена чита доступная, работоспособность высокая. Также мы планируем регулярно обновлять этот хак и поддерживать его рабочее состояние и статус UNDETECTED.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

ВХ на Игроков(ESP)

  • Players ESP - вх на игроков, позволяющий видеть врагов за стенами и препятствиями
  • Name ESP - показывать игровые никнеймы вражеских игроков
  • 2D Boxes - показывать местонахождение врагов с помощью боксов(коробок)
  • Health ESP - информация о количестве ХП у персонажей
  • Info - если данный параметр активен, то помимо боксов будут активны остальные визуальные фичи софта

Аимбот(Aimbot)

  • Aimbot - при стрельбе прицел наводится на противника
  • FOV - настройка рабочей области аимбота
  • Draw FOV - показывать рабочую зону аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Aim Lock - аимбот в чите устроен так, что прицел будет зафиксирован на цели либо до её уничтожения либо до остановки огня

Misc(Доп.Функции)

  • No Shake - отключение тряски оружия при стрельбе
  • No Recoil - стрельба из оружия без отдачи
  • No Spread - отключить разброс пуль, все выстрелы попадают четко в одну точку
  • Inf Ammo - бесконечные патроны и отсутствие необходимости перезарядки оружия
  • Rapid Fire - увеличенная скорострельность для любого оружия в игре
  • Custom FOV - возможность увеличить поле зрения