Приватный чит для Naraka: Bladepoint

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию новый продукт в нашем магазине. Данный чит для нараки отлично разнообразит ваш геймплэй и обеспечит доминирование над другими игроками. Вх позволит видеть игроков за любыми препятствиями, а аимбот обеспечит четкое наведение на цель. Также чит включает в себя автоматические уклонения и автоблоки. Аналогов на рынке читов нет, а цена вполне доступная. Софт прошёл все стадии тестов и находится в статусе Undetected. Поэтому советуем не проходить мимо и как можно скорее опробовать в игре наш чит для Naraka: Bladepoint.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Players ESP(ВХ на игроков)

  • Players ESP - вх на игроков
  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Health - полоска показывающая количество хп игроков
  • Armor - индикатор показывающий количество хп у врагов
  • Name - игровые никнеймы людей
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Weapon - какое оружие держит игрок в руках
  • Snapline - линии до персонажей
  • Bones - вх в виде скелета, позволяет видеть в каком положении находится противник
  • Max Meters - максимальная дистанция на которой будет работать ЕСП
  • Outline - чёрная обводка визуальных фич
  • Colored - активировать разные цвета для вх функций
  • Preview - возможность посмотреть превью вх в меню

Aimbot(Аим)

  • Aim - автоматически наводит прицел на врагов при стрельбе
  • Bone - выбор части тела на которую будет целиться аимбот
  • FOV - настройка рабочей зоны для аимбота
  • Smooth - плавность движений аимбота
  • Visible Check - проверка на видимость, при активации аимбот работает только на видимых врагов(не за стенами)
  • Distance - настройка максимальной дистанции на которую работает аимбот
  • Friends List - возможность добавить друзей в френд лист чтобы аимбот не работал на них
  • Nearest Bone - в данном режиме чит будет наводиться на ближайший из выбранных хитбоксов
  • Key - позволяет выбрать удобную для вас клавишу для активации наводки

Misc(Доп. Функции)

  • Auto Combo - софт проводит комбо за вас при нажатии клавиши
  • Auto Parry - автоматически парировать атаки в ближнем бою
  • Block Dodge - не даёт врагам уклониться от ваших атак
  • Auto Dodge - автоматом уклоняться от летящих в вас снарядов и способностей
  • Auto Rollback - активировать авто кувырки назад
  • Dodge Range - настройка дистанции для уклонений
  • Crosshair - всегда рисует статичный прицел посередине экрана
  • Corpses - показывать где находятся трупы других игроков с лутом