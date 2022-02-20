Приватный чит для Naraka: Bladepoint
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новый продукт в нашем магазине. Данный чит для нараки отлично разнообразит ваш геймплэй и обеспечит доминирование над другими игроками. Вх позволит видеть игроков за любыми препятствиями, а аимбот обеспечит четкое наведение на цель. Также чит включает в себя автоматические уклонения и автоблоки. Аналогов на рынке читов нет, а цена вполне доступная. Софт прошёл все стадии тестов и находится в статусе Undetected. Поэтому советуем не проходить мимо и как можно скорее опробовать в игре наш чит для Naraka: Bladepoint.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Players ESP(ВХ на игроков)
- Players ESP - вх на игроков
- Box ESP - вх в виде коробок
- Health - полоска показывающая количество хп игроков
- Armor - индикатор показывающий количество хп у врагов
- Name - игровые никнеймы людей
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Weapon - какое оружие держит игрок в руках
- Snapline - линии до персонажей
- Bones - вх в виде скелета, позволяет видеть в каком положении находится противник
- Max Meters - максимальная дистанция на которой будет работать ЕСП
- Outline - чёрная обводка визуальных фич
- Colored - активировать разные цвета для вх функций
- Preview - возможность посмотреть превью вх в меню
Aimbot(Аим)
- Aim - автоматически наводит прицел на врагов при стрельбе
- Bone - выбор части тела на которую будет целиться аимбот
- FOV - настройка рабочей зоны для аимбота
- Smooth - плавность движений аимбота
- Visible Check - проверка на видимость, при активации аимбот работает только на видимых врагов(не за стенами)
- Distance - настройка максимальной дистанции на которую работает аимбот
- Friends List - возможность добавить друзей в френд лист чтобы аимбот не работал на них
- Nearest Bone - в данном режиме чит будет наводиться на ближайший из выбранных хитбоксов
- Key - позволяет выбрать удобную для вас клавишу для активации наводки
Misc(Доп. Функции)
- Auto Combo - софт проводит комбо за вас при нажатии клавиши
- Auto Parry - автоматически парировать атаки в ближнем бою
- Block Dodge - не даёт врагам уклониться от ваших атак
- Auto Dodge - автоматом уклоняться от летящих в вас снарядов и способностей
- Auto Rollback - активировать авто кувырки назад
- Dodge Range - настройка дистанции для уклонений
- Crosshair - всегда рисует статичный прицел посередине экрана
- Corpses - показывать где находятся трупы других игроков с лутом