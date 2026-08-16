Информация о чите

Byster для Hunt Showdown — полноценное решение для уверенной игры, которое сочетает продвинутый Aimbot, детальный ESP и радар. Аимбот предлагает гибкую настройку FOV, плавности, дистанции и выбора целей, а система Prediction позволяет адаптировать упреждение под особенности оружия и скорость полёта пули – от Winfield до Sparks. Визуальная часть охватывает игроков, AI Hunter, монстров и боссов. Практически каждый элемент ESP можно настроить отдельно, включая цвета, что позволяет создать собственный стиль отображения. Дополняет набор Radar Hack с регулировкой размера, дистанции и положения на экране. Для перестрелок предусмотрен Battle Mode, позволяющий одним нажатием скрыть лишнюю информацию и оставить только нужные элементы. FOV Changer расширяет поле зрения, а встроенный поиск параметров помогает быстро находить нужные настройки. Система конфигов позволит сохранить ваши настройки, поэтому повторная настройка после последующего запуска не потребуется.