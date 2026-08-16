Byster для Hunt Showdown (Бустер)

Информация о чите

Byster для Hunt Showdown — полноценное решение для уверенной игры, которое сочетает продвинутый Aimbot, детальный ESP и радар. Аимбот предлагает гибкую настройку FOV, плавности, дистанции и выбора целей, а система Prediction позволяет адаптировать упреждение под особенности оружия и скорость полёта пули – от Winfield до Sparks. Визуальная часть охватывает игроков, AI Hunter, монстров и боссов. Практически каждый элемент ESP можно настроить отдельно, включая цвета, что позволяет создать собственный стиль отображения. Дополняет набор Radar Hack с регулировкой размера, дистанции и положения на экране. Для перестрелок предусмотрен Battle Mode, позволяющий одним нажатием скрыть лишнюю информацию и оставить только нужные элементы. FOV Changer расширяет поле зрения, а встроенный поиск параметров помогает быстро находить нужные настройки. Система конфигов позволит сохранить ваши настройки, поэтому повторная настройка после последующего запуска не потребуется.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2. 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled – включает автоматическое наведение
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Preview Only – включает режим предварительного просмотра настроек
  • Target Bone – выбор кости для наведения (голова, грудь, таз, ближайшая к прицелу)
  • FOV – настраивает размер области для захвата целей аимботом
  • Smooth – регулирует плавность движения при наведении на цель
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию на которой аимбот захватывает цели
  • Enemy Hunters – включает наведение на вражеских охотников
  • AI Hunters – аим на охотников управляемым ИИ
  • Creatures – аим на монстров и зомби
  • Motion Prediction – включить учет движения и скорость цели для более точного наведения
  • Projectile Velocity – позволяет указать скорость полёта снаряда для расчёта упреждения
  • Maximum Lead – ограничивает максимальное упреждение при расчёте точки наведения
  • Draw FOV – отображает радиус аимбота на экране в виде окружности
  • Target Color – позволяет настроить цвет отображения текущей цели
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Spread – отключает разброс оружия

ВХ на Охотников

  • Enabled – включить ВХ на охотников в виде боксов (коробок)
  • Box Style – позволяет выбрать стиль отображения боксов вокруг охотников
  • Skeleton – отображает ВХ скелет модели охотника
  • Distance – показывает расстояние до охотников в метрах
  • Max Distance – дальность отображения ВХ на охотников
  • Enemy Hunters – показывать вражеских охотников
  • Allied Hunters – ВХ на охотников в команде (сквады)
  • AI Hunters – ВХ на ИИ хантеров
  • Auras – включает дополнительную подсветку/обводку моделей охотников

ВХ на Мобов

  • Enabled – включить ВХ на мобов/монстров в виде прямоугольников (боксы)
  • Box Style – позволяет выбрать стиль отображения боксов вокруг мобов
  • Skeleton – отображает ЕСП скелет модели моба
  • Distance – показывает расстояние до моба
  • Max Distance – дальность отображения ВХ на монстов
  • Grunts – ВХ на обычных грантов (зомби)
  • Wild Targets – ВХ на диких монстров
  • Marked Monsters – ВХ на отмеченных в игре монстров
  • Monster Packs – отображать группы/класс монстров (настраивается)
  • Seasonal Monsters – настраивает отображение сезонных монстров (ивенты)
  • Dead – отображать погибших/убитых мобов
  • Auras – включает дополнительную подсветку/обводку моделей монстров

ВХ на Босов

  • Enabled – включить ВХ на боссов в виде коробок
  • Box Style – позволяет выбрать стиль бокса для боссов
  • Skeleton – отображает ВХ скелет по модели босса
  • Distance – показывает расстояние до босса
  • Max Distance – дальность отображения ВХ на боссов
  • Auras – позволяет отображать ауру босса сквозь стены

ВХ на Лут и Объекты

  • Box Style – позволяет выбрать стиль для отображаемых объектов
  • Distance – показывает расстояние до объектов
  • Max Distance – дальность отображения ВХ для лута и объектов
  • Objectives – позволяет отображать цели и задания на карте
  • Extraction Points – показывает точки эвакуации
  • Supplies – отображает точки с припасами
  • Weapons & Equipment – показывает оружие и экипировку
  • Rewards & Traits – отображает награды и подбираемые перки
  • Traps & Hazards – показывает ловушки и опасные объекты
  • Projectiles – отображает летящие снаряды
  • Sound Traps – показывает звуковые ловушки
  • Auras – включает дополнительную подсветку и обводку отображаемых объектов

Радар-хак

  • Enabled – включает отображение игроков/объектов на радаре
  • Field-of-View Cone – включает конус обзора
  • Size – регулирует размер радара на экране
  • Range – устанавливает радиус отображения объектов на радаре
  • Opacity – настраивает прозрачность радара
  • Position – позволяет выбрать расположение радара на экране

Другие функции Byster Hunt

  • FOV Changer – позволяет изменять стандартное поле зрения камеры
  • Battle Mode – вкл/выкл боевой режим (скрытие лишнего ESP по нажатию кнопки)
  • Custom Colors – возможность настроить цвета практически для всех ЕСП элементов (боксы, дистанция, скелетон, аура и т.п.)
  • Search Bar – строка для поиска нужных параметров чита прямо в меню
  • Config System - система сохранения/загрузки настроек чита
  • Menu Key - можно назначить бинд для вызова меню чита Byster Hunt
  • Menu Scale - настройка масштаба отображения мод меню
  • Localization – меню поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
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