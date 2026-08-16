Byster для Hunt Showdown (Бустер)
Информация о чите
Byster для Hunt Showdown — полноценное решение для уверенной игры, которое сочетает продвинутый Aimbot, детальный ESP и радар. Аимбот предлагает гибкую настройку FOV, плавности, дистанции и выбора целей, а система Prediction позволяет адаптировать упреждение под особенности оружия и скорость полёта пули – от Winfield до Sparks. Визуальная часть охватывает игроков, AI Hunter, монстров и боссов. Практически каждый элемент ESP можно настроить отдельно, включая цвета, что позволяет создать собственный стиль отображения. Дополняет набор Radar Hack с регулировкой размера, дистанции и положения на экране. Для перестрелок предусмотрен Battle Mode, позволяющий одним нажатием скрыть лишнюю информацию и оставить только нужные элементы. FOV Changer расширяет поле зрения, а встроенный поиск параметров помогает быстро находить нужные настройки. Система конфигов позволит сохранить ваши настройки, поэтому повторная настройка после последующего запуска не потребуется.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2. 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled – включает автоматическое наведение
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Preview Only – включает режим предварительного просмотра настроек
- Target Bone – выбор кости для наведения (голова, грудь, таз, ближайшая к прицелу)
- FOV – настраивает размер области для захвата целей аимботом
- Smooth – регулирует плавность движения при наведении на цель
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию на которой аимбот захватывает цели
- Enemy Hunters – включает наведение на вражеских охотников
- AI Hunters – аим на охотников управляемым ИИ
- Creatures – аим на монстров и зомби
- Motion Prediction – включить учет движения и скорость цели для более точного наведения
- Projectile Velocity – позволяет указать скорость полёта снаряда для расчёта упреждения
- Maximum Lead – ограничивает максимальное упреждение при расчёте точки наведения
- Draw FOV – отображает радиус аимбота на экране в виде окружности
- Target Color – позволяет настроить цвет отображения текущей цели
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Spread – отключает разброс оружия
ВХ на Охотников
- Enabled – включить ВХ на охотников в виде боксов (коробок)
- Box Style – позволяет выбрать стиль отображения боксов вокруг охотников
- Skeleton – отображает ВХ скелет модели охотника
- Distance – показывает расстояние до охотников в метрах
- Max Distance – дальность отображения ВХ на охотников
- Enemy Hunters – показывать вражеских охотников
- Allied Hunters – ВХ на охотников в команде (сквады)
- AI Hunters – ВХ на ИИ хантеров
- Auras – включает дополнительную подсветку/обводку моделей охотников
ВХ на Мобов
- Enabled – включить ВХ на мобов/монстров в виде прямоугольников (боксы)
- Box Style – позволяет выбрать стиль отображения боксов вокруг мобов
- Skeleton – отображает ЕСП скелет модели моба
- Distance – показывает расстояние до моба
- Max Distance – дальность отображения ВХ на монстов
- Grunts – ВХ на обычных грантов (зомби)
- Wild Targets – ВХ на диких монстров
- Marked Monsters – ВХ на отмеченных в игре монстров
- Monster Packs – отображать группы/класс монстров (настраивается)
- Seasonal Monsters – настраивает отображение сезонных монстров (ивенты)
- Dead – отображать погибших/убитых мобов
- Auras – включает дополнительную подсветку/обводку моделей монстров
ВХ на Босов
- Enabled – включить ВХ на боссов в виде коробок
- Box Style – позволяет выбрать стиль бокса для боссов
- Skeleton – отображает ВХ скелет по модели босса
- Distance – показывает расстояние до босса
- Max Distance – дальность отображения ВХ на боссов
- Auras – позволяет отображать ауру босса сквозь стены
ВХ на Лут и Объекты
- Box Style – позволяет выбрать стиль для отображаемых объектов
- Distance – показывает расстояние до объектов
- Max Distance – дальность отображения ВХ для лута и объектов
- Objectives – позволяет отображать цели и задания на карте
- Extraction Points – показывает точки эвакуации
- Supplies – отображает точки с припасами
- Weapons & Equipment – показывает оружие и экипировку
- Rewards & Traits – отображает награды и подбираемые перки
- Traps & Hazards – показывает ловушки и опасные объекты
- Projectiles – отображает летящие снаряды
- Sound Traps – показывает звуковые ловушки
- Auras – включает дополнительную подсветку и обводку отображаемых объектов
Радар-хак
- Enabled – включает отображение игроков/объектов на радаре
- Field-of-View Cone – включает конус обзора
- Size – регулирует размер радара на экране
- Range – устанавливает радиус отображения объектов на радаре
- Opacity – настраивает прозрачность радара
- Position – позволяет выбрать расположение радара на экране
Другие функции Byster Hunt
- FOV Changer – позволяет изменять стандартное поле зрения камеры
- Battle Mode – вкл/выкл боевой режим (скрытие лишнего ESP по нажатию кнопки)
- Custom Colors – возможность настроить цвета практически для всех ЕСП элементов (боксы, дистанция, скелетон, аура и т.п.)
- Search Bar – строка для поиска нужных параметров чита прямо в меню
- Config System - система сохранения/загрузки настроек чита
- Menu Key - можно назначить бинд для вызова меню чита Byster Hunt
- Menu Scale - настройка масштаба отображения мод меню
- Localization – меню поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
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