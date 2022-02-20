Приватный Софт для Gray Zone Warfare
Информация о чите
Представляем вашему вниманию наш первый продукт для игры Gray Zone Warfare, выпущенный буквально в 1 день с игрой. В будущем этот софт будет развиваться и получит гораздо больше возможностей. Но уже сейчас имеется база в виде ESP и спидхака. Софт максимально безопасен, т.к сделан по технологии External и взаимодействие с файлами игры сведено к минимуму. В целом текущий функционал уже даёт неплохое преимущество и позволяет доминировать над другими игроками. В последующих обновлениях этот продукт будет значительно улучшен и дополнен. Всем удачи!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 2004 - 21H2, Windows 11 21H2
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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ESP (ЕСП для Gray Zone Warfare)
- Player ESP (ВХ)
- Skeleton ESP (ВХ в виде скелетов)
- Distance ESP (Расстояние до врагов)
- Max Distance (Ограничить дальность ВХ)
- Team Check (Союзники выделены синим)
Aim (Аим для Gray Zone Warfare)
- Vectored Aimbot (Векторный Аимбот)
- Aim Key (Выбор клавиши для активации аима)
- FOV (Радиус работы аимбота)
- FOV Circle (Показать радиус аима с помощью круга)
- Aim Distance (Дистанция работы аима)
- Smooth (Плавность движений аима)
Misc (Другие Функции)
- Speedhack (Увеличить скорость передвижения)
- Speed Amount (Значение увеличения скорости)
- Crosshair (Статичный прицел)