Приватный Софт для Gray Zone Warfare

Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш первый продукт для игры Gray Zone Warfare, выпущенный буквально в 1 день с игрой. В будущем этот софт будет развиваться и получит гораздо больше возможностей. Но уже сейчас имеется база в виде ESP и спидхака. Софт максимально безопасен, т.к сделан по технологии External и взаимодействие с файлами игры сведено к минимуму. В целом текущий функционал уже даёт неплохое преимущество и позволяет доминировать над другими игроками. В последующих обновлениях этот продукт будет значительно улучшен и дополнен. Всем удачи!