Приватный Софт для Gray Zone Warfare

Скриншот Gray Zone Warfare Software_0

Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш первый продукт для игры Gray Zone Warfare, выпущенный буквально в 1 день с игрой. В будущем этот софт будет развиваться и получит гораздо больше возможностей. Но уже сейчас имеется база в виде ESP и спидхака. Софт максимально безопасен, т.к сделан по технологии External и взаимодействие с файлами игры сведено к минимуму. В целом текущий функционал уже даёт неплохое преимущество и позволяет доминировать над другими игроками. В последующих обновлениях этот продукт будет значительно улучшен и дополнен. Всем удачи!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 2004 - 21H2, Windows 11 21H2
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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ESP (ЕСП для Gray Zone Warfare)

  • Player ESP (ВХ)
  • Skeleton ESP (ВХ в виде скелетов)
  • Distance ESP (Расстояние до врагов)
  • Max Distance (Ограничить дальность ВХ)
  • Team Check (Союзники выделены синим)

Aim (Аим для Gray Zone Warfare)

  • Vectored Aimbot (Векторный Аимбот)
  • Aim Key (Выбор клавиши для активации аима)
  • FOV (Радиус работы аимбота)
  • FOV Circle (Показать радиус аима с помощью круга)
  • Aim Distance (Дистанция работы аима)
  • Smooth (Плавность движений аима)

Misc (Другие Функции)

  • Speedhack (Увеличить скорость передвижения)
  • Speed Amount (Значение увеличения скорости)
  • Crosshair (Статичный прицел)