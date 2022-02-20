Приватный Wallhack + Aimbot для Gray Zone Warfare (GZW)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию наш топовый продукт для Gray Zone Warfare. Максимально качественный и надёжный софт. Удобный Аимбот с возможностью достаточно гибкой настройки + качественный Wallhack (ВХ), который информативно показывает всё необходимое. Данный чит возможно использовать в любом режиме экрана, что в случае с GZW достаточно важно, т.к игра плохо оптимизирована, следовательно ФПС в "Borderless" или оконном режиме экрана будет сильно занижен даже на достаточно мощных ПК. Кроме того, данный софт имеет доступную цену и отличные варианты для покупки подписки на срок более 1 дня. Надеемся, что вам понравится наша новинка.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот для Gray Zone Warfare)
- Enabled (Активировать Аимбот)
- Bind (Клавиша для активации Аимбота)
- Bone (Часть тела, на которую Аимбот будет наводиться)
- FOV (Размер рабочей области для Аимбота)
- Draw FOV (Показывать рабочую область Аимбота в виде окружности посередине экрана)
- FOV Color (Выбор цвета для круга FOV)
- Bots (Активировать наводку на ботов)
- Aim Lock (Аимбот будет зафиксирован на цели до её уничтожения либо остановки огня)
- Humanize (Подражание человеческим движениям при наводке)
- Invisibles (Наводиться цели вне прямой видимости)
- Ignore Team (Отключает наводку против союзников)
- Draw Snapline (Линия до текущей цели)
- Smooth (Сглаживание движений Аима, больше значение - медленнее аим)
Wallhack (ВХ для Gray Zone Warfare)
- Player ESP (ВХ против игроков)
- Bot ESP (ВХ против ботов)
- Box ESP (ВХ в виде коробок)
- Box Style (Выбор стиля коробок, 2D Boxes или только Углы)
- Ignore Team (Выключить WH против союзников)
- Health Bar (Показывать количество HP игроков с помощью полоски)
- Nickname (Показывать никнеймы игроков)
- Skeleton (ВХ в виде скелетов)
- Snapline (ВХ в виде линий)
- Filled (Заливает фон боксов прозрачным тёмным фоном)
- Head (Отдельно выделять головы персонажей с помощью ESP)
- Loot Box ESP (ВХ на лутбоксы)
- Corpses ESP (ВХ на тела убитых персонажей)
- Item ESP (показывать лут лежащий на земле)
- Distance (Показывает расстояние в метрах до целей)
- Bot Distance (Ограничить дистанцию работы Wallhack против ботов)
- Loot Distance (Ограничить дистанцию работы Wallhack показывающего лут)