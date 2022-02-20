Приватный Wallhack + Aimbot для Gray Zone Warfare (GZW)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш топовый продукт для Gray Zone Warfare. Максимально качественный и надёжный софт. Удобный Аимбот с возможностью достаточно гибкой настройки + качественный Wallhack (ВХ), который информативно показывает всё необходимое. Данный чит возможно использовать в любом режиме экрана, что в случае с GZW достаточно важно, т.к игра плохо оптимизирована, следовательно ФПС в "Borderless" или оконном режиме экрана будет сильно занижен даже на достаточно мощных ПК. Кроме того, данный софт имеет доступную цену и отличные варианты для покупки подписки на срок более 1 дня. Надеемся, что вам понравится наша новинка.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот для Gray Zone Warfare)

  • Enabled (Активировать Аимбот)
  • Bind (Клавиша для активации Аимбота)
  • Bone (Часть тела, на которую Аимбот будет наводиться)
  • FOV (Размер рабочей области для Аимбота)
  • Draw FOV (Показывать рабочую область Аимбота в виде окружности посередине экрана)
  • FOV Color (Выбор цвета для круга FOV)
  • Bots (Активировать наводку на ботов)
  • Aim Lock (Аимбот будет зафиксирован на цели до её уничтожения либо остановки огня)
  • Humanize (Подражание человеческим движениям при наводке)
  • Invisibles (Наводиться цели вне прямой видимости)
  • Ignore Team (Отключает наводку против союзников)
  • Draw Snapline (Линия до текущей цели)
  • Smooth (Сглаживание движений Аима, больше значение - медленнее аим)

Wallhack (ВХ для Gray Zone Warfare)

  • Player ESP (ВХ против игроков)
  • Bot ESP (ВХ против ботов)
  • Box ESP (ВХ в виде коробок)
  • Box Style (Выбор стиля коробок, 2D Boxes или только Углы)
  • Ignore Team (Выключить WH против союзников)
  • Health Bar (Показывать количество HP игроков с помощью полоски)
  • Nickname (Показывать никнеймы игроков)
  • Skeleton (ВХ в виде скелетов)
  • Snapline (ВХ в виде линий)
  • Filled (Заливает фон боксов прозрачным тёмным фоном)
  • Head (Отдельно выделять головы персонажей с помощью ESP)
  • Loot Box ESP (ВХ на лутбоксы)
  • Corpses ESP (ВХ на тела убитых персонажей)
  • Item ESP (показывать лут лежащий на земле)
  • Distance (Показывает расстояние в метрах до целей)
  • Bot Distance (Ограничить дистанцию работы Wallhack против ботов)
  • Loot Distance (Ограничить дистанцию работы Wallhack показывающего лут)