Lite Софт для ДБД (ЛАЙТ ЧИТ)
Информация о чите
Знакомьтесь с нашим новым софтом для ДБД. Данный чит является LITE версией нашего RAGE чита и включает в себя только базовый набор необходимых для комфортной игры видов взлома: Player ESP, Object ESP, SkillCheck и анлокер. ПО позволяет видеть игроков и все необходимые объекты через стены, идеально выполнять различные действия, а также открывает доступ ко всем ДЛС и скиллам. Простой и безопасный продукт, самый низкий шанс бана и самая доступная цена. Приобретайте LITE хак для ДБД у нас и вы точно останетесь довольны.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Player ESP (Survivor & Killer)
- Player ESP - есп показывающий игроков
- Survivor ESP - вкладка есп с настройками отображения выживающих
- Killer ESP - вкладка есп с настройками отображения маньяков
- Skeleton ESP - есп в виде скелетов поверх силуэтов игроков
- Custom Colors - детальная настройка цветов WH против игроков
- Wallhack - ESP работает через стены и показывает всех игроков за стенами
Object ESP (ВХ на Объекты)
- Windows - показывать окна
- Pallets - показывать паллеты
- Totems - отображение тотемов
- Generators - отображать генераторов
- Traps - показывать ловушки/капканы
- Hatch - люки
- Escape Doors - двери для выхода
- Chests - сундуки/контейнеры
- Lockers - замки
- Hooks - крюки
- Breakables - разрушаемые объекты
- Cennobite Boxes - ящики с сенобитом
- Collectables - коллекционируемые предметы
- Colors - детальная настройка цветов для объектов
Misc (Другие Возможности Софта)
- FOV Changer - увеличить радиус обзора
- Unlock All Customizations - открыть все предметы кастомизации
- Unlock All DLCs - разблокировать все дополнения игры
- Auto Skillcheck - автоматическая проверка на скилл (выполняет за вас починку генераторов и другие действия)
- Menu Bind - возможность выбора клавиши для меню
- Save / Load CFG - позволяет сохранять и загружать свои настройки чита