Lite Софт для ДБД (ЛАЙТ ЧИТ)

Информация о чите

Знакомьтесь с нашим новым софтом для ДБД. Данный чит является LITE версией нашего RAGE чита и включает в себя только базовый набор необходимых для комфортной игры видов взлома: Player ESP, Object ESP, SkillCheck и анлокер. ПО позволяет видеть игроков и все необходимые объекты через стены, идеально выполнять различные действия, а также открывает доступ ко всем ДЛС и скиллам. Простой и безопасный продукт, самый низкий шанс бана и самая доступная цена. Приобретайте LITE хак для ДБД у нас и вы точно останетесь довольны.