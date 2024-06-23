Lite Софт для ДБД (ЛАЙТ ЧИТ)

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Информация о чите

Знакомьтесь с нашим новым софтом для ДБД. Данный чит является LITE версией нашего RAGE чита и включает в себя только базовый набор необходимых для комфортной игры видов взлома: Player ESP, Object ESP, SkillCheck и анлокер. ПО позволяет видеть игроков и все необходимые объекты через стены, идеально выполнять различные действия, а также открывает доступ ко всем ДЛС и скиллам. Простой и безопасный продукт, самый низкий шанс бана и самая доступная цена. Приобретайте LITE хак для ДБД у нас и вы точно останетесь довольны.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Player ESP (Survivor & Killer)

  • Player ESP - есп показывающий игроков
  • Survivor ESP - вкладка есп с настройками отображения выживающих
  • Killer ESP - вкладка есп с настройками отображения маньяков
  • Skeleton ESP - есп в виде скелетов поверх силуэтов игроков
  • Custom Colors - детальная настройка цветов WH против игроков
  • Wallhack - ESP работает через стены и показывает всех игроков за стенами

Object ESP (ВХ на Объекты)

  • Windows - показывать окна
  • Pallets - показывать паллеты
  • Totems - отображение тотемов
  • Generators - отображать генераторов
  • Traps - показывать ловушки/капканы
  • Hatch - люки
  • Escape Doors - двери для выхода
  • Chests - сундуки/контейнеры
  • Lockers - замки
  • Hooks - крюки
  • Breakables - разрушаемые объекты
  • Cennobite Boxes - ящики с сенобитом
  • Collectables - коллекционируемые предметы
  • Colors - детальная настройка цветов для объектов

Misc (Другие Возможности Софта)

  • FOV Changer - увеличить радиус обзора
  • Unlock All Customizations - открыть все предметы кастомизации
  • Unlock All DLCs - разблокировать все дополнения игры
  • Auto Skillcheck - автоматическая проверка на скилл (выполняет за вас починку генераторов и другие действия)
  • Menu Bind - возможность выбора клавиши для меню
  • Save / Load CFG - позволяет сохранять и загружать свои настройки чита