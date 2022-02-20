Скинченжер на КС 2 (КСГО 2 Skinchanger)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию наш новый софт: скинченжер для CS 2. Многие пользователи просили нас добавить именно такой продукт, т.к не все хотят играть с WH или аимом, многие просто хотят получить доступ к красивым скинам. Шанс блокировки при использовании такого софта будет минимальным, т.к по сути это даже не является читом. Skinchanger сделан качественно и не вызывает снижения ФПС в игре и каких-либо других лагов. Для вас доступны все скины оружия, ножей и перчаток, есть дополнительные настройки поношенности, стартрека и прочего. В будущем будут добавлены дополнительные возможности. Если вы хотите играть с красивыми скинами, но не хотите платить кучу денег за них, то этот софт отлично подойдёт вам. Кроме того, стоимость этого продукта гораздо ниже, чем у любого чита, который будет включать в свой функционал Инвентарь Ченжер, т.к здесь вы не переплачиваете за ненужные вам функции. Надеемся, что мы смогли вас заинтересовать нашим предложением.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Возможности Skinchanger для CS 2 (Inventory Changer)
- Weapon Changer (Огнестрельное оружие)
- Knife Changer (Все виды ножей)
- Gloves Changer (Все виды перчаток)
- Search (Возможность поиска нужной категории)
Skins (Доступные в ченжере Скины)
- All Skins (Доступны все скины в игре)
- Search (Поиск нужного скина по названию)
- Color filters by rarity (Названия скинов разной редкости выделены соответствующими цветами)
Дополнительные Параметры для Скинов
- Wear (Износ Скина)
- Pattern (Номер вида окраски)
- StarTrek (Добавить счётчик стартрек / установить значение счётчика)
- Name (Установить любое названия для предмета)
- Add Item (Добавить предмет в Инвентарь)
- Remove Item (Убрать предмет из инвентаря)
- Added Items List