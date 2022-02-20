Скинченжер на КС 2 (КСГО 2 Skinchanger)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш новый софт: скинченжер для CS 2. Многие пользователи просили нас добавить именно такой продукт, т.к не все хотят играть с WH или аимом, многие просто хотят получить доступ к красивым скинам. Шанс блокировки при использовании такого софта будет минимальным, т.к по сути это даже не является читом. Skinchanger сделан качественно и не вызывает снижения ФПС в игре и каких-либо других лагов. Для вас доступны все скины оружия, ножей и перчаток, есть дополнительные настройки поношенности, стартрека и прочего. В будущем будут добавлены дополнительные возможности. Если вы хотите играть с красивыми скинами, но не хотите платить кучу денег за них, то этот софт отлично подойдёт вам. Кроме того, стоимость этого продукта гораздо ниже, чем у любого чита, который будет включать в свой функционал Инвентарь Ченжер, т.к здесь вы не переплачиваете за ненужные вам функции. Надеемся, что мы смогли вас заинтересовать нашим предложением.