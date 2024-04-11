Руководство для CS2 Changer

На этой странице находится инструкция к Skinchanger для КС2.

Как скачать и запустить Changer для КС2:

Следуйте следующим шагам:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на софт. Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Запускайте игру. Запускайте скачанный ранее лоадер. Активируйте полученный после покупки ключ. Нажмите "Start Cheat" в лоадере. Лоадер закроется, запустится софт и перед вами появится меню ченжера.

В дальнейшем используйте клавиши Insert и Home для вызова меню софта.

Добавление скинов:



Выбираете категорию в "Weapons" (Здесь выбирается предмет, на который вы хотите добавить скин. В столбце "Skins" выбираете непосредственно скин для выбранного вами предмета. В "Settings" можно задать некоторые параметры для скина: Wear отвечает за поношенность, Pattern за номер раскраски, Startker за счетчик стартрека. Также можно задать имя скина через "Name". Для добавления скина в Инвентарь жмёте "Add Item". Скин появится в инвентаре и его можно будет надеть.

Для удаления скинов из инвентаря используйте вкладку "Remove".

Внимание! Добавленные вами скины видны только вам и могут быть использованы только пока вы играете с нашим софтом.

Видео с запуском и демонстрацией работы:

Видео скоро появится здесь.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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