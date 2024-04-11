Руководство для CS2 Changer

На этой странице находится инструкция к Skinchanger для КС2.

Как скачать и запустить Changer для КС2:

Следуйте следующим шагам:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на софт.
  2. Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
  3. Запускайте игру.
  4. Запускайте скачанный ранее лоадер.
  5. Активируйте полученный после покупки ключ.
  6. Нажмите "Start Cheat" в лоадере. Лоадер закроется, запустится софт и перед вами появится меню ченжера.

В дальнейшем используйте клавиши Insert и Home для вызова меню софта.

Добавление скинов:

  1. Выбираете категорию в "Weapons" (Здесь выбирается предмет, на который вы хотите добавить скин.
  2. В столбце "Skins" выбираете непосредственно скин для выбранного вами предмета.
  3. В "Settings" можно задать некоторые параметры для скина: Wear отвечает за поношенность, Pattern за номер раскраски, Startker за счетчик стартрека. Также можно задать имя скина через "Name".
  4. Для добавления скина в Инвентарь жмёте "Add Item". Скин появится в инвентаре и его можно будет надеть.

Для удаления скинов из инвентаря используйте вкладку "Remove".

Внимание! Добавленные вами скины видны только вам и могут быть использованы только пока вы играете с нашим софтом.

Видео с запуском и демонстрацией работы:

Видео скоро появится здесь.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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