Руководство для CS2 Changer

На этой странице находится инструкция к Skinchanger для КС2.
Как скачать и запустить Changer для КС2:
Следуйте следующим шагам:
- После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на софт.
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Запускайте игру.
- Запускайте скачанный ранее лоадер.
- Активируйте полученный после покупки ключ.
- Нажмите "Start Cheat" в лоадере. Лоадер закроется, запустится софт и перед вами появится меню ченжера.
В дальнейшем используйте клавиши Insert и Home для вызова меню софта.
Добавление скинов:
- Выбираете категорию в "Weapons" (Здесь выбирается предмет, на который вы хотите добавить скин.
- В столбце "Skins" выбираете непосредственно скин для выбранного вами предмета.
- В "Settings" можно задать некоторые параметры для скина: Wear отвечает за поношенность, Pattern за номер раскраски, Startker за счетчик стартрека. Также можно задать имя скина через "Name".
- Для добавления скина в Инвентарь жмёте "Add Item". Скин появится в инвентаре и его можно будет надеть.
Для удаления скинов из инвентаря используйте вкладку "Remove".
Внимание! Добавленные вами скины видны только вам и могут быть использованы только пока вы играете с нашим софтом.
Видео с запуском и демонстрацией работы:
Видео скоро появится здесь.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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