Battlefield 4

Скриншот Battlefield IV Hack_0
Скриншот Battlefield IV Hack_1
Скриншот Battlefield IV Hack_2

Информация о чите

Наш приватный чит для Battlefield 4 является отличным продуктом для этой игры. В софте присутствует огромное количество функций, всё что нужно для приятного времяпровождения c читами в четвертой батле. Вы сможете убивать других игроков направо и налево используя мощный аимбот, видеть всю необходимую информацию через стены и прочие препятствия, стрелять без отдачи оружия, а также многое другое. Хак реально годный, не проходите мимо и вы точно не пожалеете об этом.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Origin

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Wallhack

  • Players - есп для получения информации о других игроках
  • Enemy Only - если параметр активен, то визуалы работают только на врагах
  • Boxes - подсветка персонажей за стенами с помощью коробок
  • Distance - показывает расстояние до целей
  • Skeleton - показывает скелеты противников
  • Vehicle - подсветка техники
  • Explosives - показывает различную взрывчатку
  • Laser guided missiles - показывает ракеты лазерного наведения
  • Skeleton Dots - отмечает хитбоксы на скелете точками
  • Box Style - выбор различных стилей коробок. В чите их несколько
  • Range - настройка рабочей дистанции для есп фич

Aimbot

  • FOV Target Selection - захват целей аимботом на основе рабочей области вокруг прицела
  • FOV - настройка рабочей зоны аима с помощью окружности вокруг прицела
  • Draw FOV - показывает рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела, размер которой измеряется в пикселях
  • Bone - выбор части тела на которую будет работать аимбот
  • Smooth - возможность настройки плавности движений аимбота
  • Key - бинд клавиши для активации аимбота
  • Overheat Control - учет перегрева оружия при стрельбе. При критическом значении огонь будет остановлен

Misc

  • Radar - 2D радар поверх игры отображающий различную информацию
  • Specators - даёт вам инфо о игроках которые сидят в зрителях и наблюдают за вами
  • Auto-Spot
  • Auto jet speed
  • Colors - возможность выбрать свои цвета для всех фич в чите