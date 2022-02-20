Информация о чите

Наш приватный чит для Battlefield 4 является отличным продуктом для этой игры. В софте присутствует огромное количество функций, всё что нужно для приятного времяпровождения c читами в четвертой батле. Вы сможете убивать других игроков направо и налево используя мощный аимбот, видеть всю необходимую информацию через стены и прочие препятствия, стрелять без отдачи оружия, а также многое другое. Хак реально годный, не проходите мимо и вы точно не пожалеете об этом.