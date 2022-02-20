Battlefield 4
Информация о чите
Наш приватный чит для Battlefield 4 является отличным продуктом для этой игры. В софте присутствует огромное количество функций, всё что нужно для приятного времяпровождения c читами в четвертой батле. Вы сможете убивать других игроков направо и налево используя мощный аимбот, видеть всю необходимую информацию через стены и прочие препятствия, стрелять без отдачи оружия, а также многое другое. Хак реально годный, не проходите мимо и вы точно не пожалеете об этом.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Origin
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Wallhack
- Players - есп для получения информации о других игроках
- Enemy Only - если параметр активен, то визуалы работают только на врагах
- Boxes - подсветка персонажей за стенами с помощью коробок
- Distance - показывает расстояние до целей
- Skeleton - показывает скелеты противников
- Vehicle - подсветка техники
- Explosives - показывает различную взрывчатку
- Laser guided missiles - показывает ракеты лазерного наведения
- Skeleton Dots - отмечает хитбоксы на скелете точками
- Box Style - выбор различных стилей коробок. В чите их несколько
- Range - настройка рабочей дистанции для есп фич
Aimbot
- FOV Target Selection - захват целей аимботом на основе рабочей области вокруг прицела
- FOV - настройка рабочей зоны аима с помощью окружности вокруг прицела
- Draw FOV - показывает рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела, размер которой измеряется в пикселях
- Bone - выбор части тела на которую будет работать аимбот
- Smooth - возможность настройки плавности движений аимбота
- Key - бинд клавиши для активации аимбота
- Overheat Control - учет перегрева оружия при стрельбе. При критическом значении огонь будет остановлен
Misc
- Radar - 2D радар поверх игры отображающий различную информацию
- Specators - даёт вам инфо о игроках которые сидят в зрителях и наблюдают за вами
- Auto-Spot
- Auto jet speed
- Colors - возможность выбрать свои цвета для всех фич в чите