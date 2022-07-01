Инструкция для софта по Battlefield 4

Как скачать и запустить приватный чит для бф4:


На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного софта

  1. После успешной оплаты на нашем сайте вы получите ключ для активации подписки на чит.
  2. Для начала необходимо подготовиться к запуску хака:
    • Зайти в игру без чита и настройках поставить Без рамочный режим экрана(В Окне без рамки, Borderless, Windows without frame);
    • Отключить все антивирусы на компьютере, а также защитник Windows(защиту в реальном времени);
    • Удалить через "Удаление программ" FaceIT AC(фейсит античит) и Riot Vanguard(риот вангуард).
  3. Теперь можно переходить к загрузке и запуску. Скачиваем лоадер чита по этой ссылке . Для того чтобы скачать лоадер чита необходимо ввести свой ключ активации (Пароль архива - 123).
  4. Вставляем полученный ранее код в графу "key" и жмём "ACTIVATE". После успешной активации окошко закроется.
  5. Запускаем лоадер чита по новой от имени администратора. Выбираем игру в списке и жмём "Load Cheat".
  6. Вам будет предоставлено 3 драйвера, вам нужно выбрать 1 из 3. Если у вас не прошел первый драйвер, выбираем 2, если 2 не прошел, то 3!
  7. Откроется черное окно, которое попросит вас запустить игру.
  8. Запускаем игру, в случае успешного инжекта хака слева сверху появится соответствующая надпись.
  9. Клавиша для вызова Меню - Insert

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для BF4:

Что делать, если чит не запускается?

  • Установить все c++
  • Выключить защиту через DEFENDER CONTROL который находиться в архиве;
  • Удалить античиты FaceIT AC и Riot Vanguard(Анитчит игры Валорант) через "Установка и Удаление программ, нельзя просто удалять ярлыки и папки с программами;
  • Убедитесь, что игра запущена в Безрамочном режиме экрана(В Окне без рамки, Borderless, Windows without frame);
  • Если у вас какие-то трудности с активацией ключ или ваша подписка вдруг пропала, тогда вам стоит обратиться к нашей технической поддержке и мы постараемся оперативно разобраться в вашей ситуации.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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