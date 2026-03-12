Приватный Софт Fecurity для Battlefield 1 (BF I)
Информация о чите
На этой странице вы можете ознакомиться с читом Fecurity для Battlefield 1. Если вам нужно хорошее ПО для приятного времяпровождения в BF1 - Fecurity станет отличным выбором для вас. Во-первых, в данном продукте реально самый лучший аимбот для Battlefield 1: много настроек, 2 режима работы (vector и сайлент), конфиги и максимально точная стрельба. Во-вторых, качественная визуальная составляющая софта: удобный и понятный ESP (WH), стильное и эргономичное меню, высокая производительность (internal). Помимо AIM и WH стоит также отметить возможность использовать софт в других играх серии: BF 5 и BF 2042. Если вы искали качественный чит для Battlefield I - Fecurity станет отличным выбором для вас!
Данный чит работает сразу в 3 версиях игры: BF 2042, BF 5 и BF 1.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App, Origin, Epic Games, BF 2042, BF 5, BF 1
Aimbot (Векторный и Сайлент Аимбот)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Aim At Shoot - автоматическая активация аимбота во время стрельбы
- Vectored Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком и наводится на цели
- Silent Aimbot - сайлент аим, мощный вид аима, выстрелы поражают цели, но прицел и камера не двигаются
- Visible Only - наводиться только во врагов не за стенами
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Draw FOV - показывать область работы аима на экране в виде окружности
- Degree Per Second - использовать параметр скорость наведения аимбота
- Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость движений аима при наведении по вертикали / горизонтали
- Prediction - предугадывание траекторий движения целей
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
- Bones - выбор частей тела, в которые будет целиться аим
- First / Second Aim Key - позволяет забиндить 2 клавиши для активации аима
- Nearest Coefficient - % выстрелов которые будут сделаны в ближайшую к прицелу часть тела врага
- Hitbox Priority - позволяет задавать приоритет разным хитбоксам
Player ESP (ВХ на игроков)
- Enemy Only - вх только на врагов
- Visible Only - вх только на персонажей в прямой видимости
- Box ESP - wh в виде коробок (квадратов)
- Box Outline - дополнительная обводка боксов (для четкости)
- Out of View - индикатор показывающий цели вне вашего угла обзора
- Health ESP - есп показывающий сколько ХП у игроков
- Skeleton - валлхак в виде скелетов персонажей
- Name - ESP показывающий никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - регулировка максимально дистанции для ВХ
- Visible Check - разная подсветка целей за стеной и не за стеной
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Corpse - показывать расположение трупов игроков
Vehicle ESP (ВХ на технику)
- Enabled - включить вх на технику
- Visible Only - показывать только видимую технику(не за стеной)
- Enemy Only - подсвечивать только вражеский транспорт
- Vehicle Box - боксы для траспорта
- Box Outline - доп. обводка боксов для траспорта
- Health ESP - количество хп у машин
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - ограничить макс. дистанцию для вх на военную технику
- Visible Check - проверка на видимость
- Display Name - показывать названия отображаемого транспорта
Misc (Другие функции)
- Radar - отображение игроков и транспорта на радаре
- Aim Key - бинд своей клавиши для активации аимбота
- Menu Key - привязка своей клавиши для вызова меню чита
- Custom ESP colors - гибкая настройка цветов ВХ в БФ 2042
- Distance unit - единица измерения дистанции (футы или метры)
- Aimbone Preview - выбор частей тела для аимбота визуально (кликая по модели персонажа в меню)
Отзывы о Battlefield I Hack (Fecurity)
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Senator
Отличный чит, сразу на 3 игры, топ за свои деньги.
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