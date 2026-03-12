Приватный Софт Fecurity для Battlefield 1 (BF I)

Информация о чите

На этой странице вы можете ознакомиться с читом Fecurity для Battlefield 1. Если вам нужно хорошее ПО для приятного времяпровождения в BF1 - Fecurity станет отличным выбором для вас. Во-первых, в данном продукте реально самый лучший аимбот для Battlefield 1: много настроек, 2 режима работы (vector и сайлент), конфиги и максимально точная стрельба. Во-вторых, качественная визуальная составляющая софта: удобный и понятный ESP (WH), стильное и эргономичное меню, высокая производительность (internal). Помимо AIM и WH стоит также отметить возможность использовать софт в других играх серии: BF 5 и BF 2042. Если вы искали качественный чит для Battlefield I - Fecurity станет отличным выбором для вас!

Данный чит работает сразу в 3 версиях игры: BF 2042, BF 5 и BF 1.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA App, Origin, Epic Games, BF 2042, BF 5, BF 1
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Aimbot (Векторный и Сайлент Аимбот)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Aim At Shoot - автоматическая активация аимбота во время стрельбы
  • Vectored Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком и наводится на цели
  • Silent Aimbot - сайлент аим, мощный вид аима, выстрелы поражают цели, но прицел и камера не двигаются
  • Visible Only - наводиться только во врагов не за стенами
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Draw FOV - показывать область работы аима на экране в виде окружности
  • Degree Per Second - использовать параметр скорость наведения аимбота
  • Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость движений аима при наведении по вертикали / горизонтали
  • Prediction - предугадывание траекторий движения целей
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
  • Bones - выбор частей тела, в которые будет целиться аим
  • First / Second Aim Key - позволяет забиндить 2 клавиши для активации аима
  • Nearest Coefficient - % выстрелов которые будут сделаны в ближайшую к прицелу часть тела врага
  • Hitbox Priority - позволяет задавать приоритет разным хитбоксам

Player ESP (ВХ на игроков)

  • Enemy Only - вх только на врагов
  • Visible Only - вх только на персонажей в прямой видимости
  • Box ESP - wh в виде коробок (квадратов)
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов (для четкости)
  • Out of View - индикатор показывающий цели вне вашего угла обзора
  • Health ESP - есп показывающий сколько ХП у игроков
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов персонажей
  • Name - ESP показывающий никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - регулировка максимально дистанции для ВХ
  • Visible Check - разная подсветка целей за стеной и не за стеной
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Corpse - показывать расположение трупов игроков

Vehicle ESP (ВХ на технику)

  • Enabled - включить вх на технику
  • Visible Only - показывать только видимую технику(не за стеной)
  • Enemy Only - подсвечивать только вражеский транспорт
  • Vehicle Box - боксы для траспорта
  • Box Outline - доп. обводка боксов для траспорта
  • Health ESP - количество хп у машин
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - ограничить макс. дистанцию для вх на военную технику
  • Visible Check - проверка на видимость
  • Display Name - показывать названия отображаемого транспорта

Misc (Другие функции)

  • Radar - отображение игроков и транспорта на радаре
  • Aim Key - бинд своей клавиши для активации аимбота
  • Menu Key - привязка своей клавиши для вызова меню чита
  • Custom ESP colors - гибкая настройка цветов ВХ в БФ 2042
  • Distance unit - единица измерения дистанции (футы или метры)
  • Aimbone Preview - выбор частей тела для аимбота визуально (кликая по модели персонажа в меню)

Отзывы о Battlefield I Hack (Fecurity)

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Senator

Senator

Fecurity

Отличный чит, сразу на 3 игры, топ за свои деньги.

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