Чит BRO для Arena Breakout Infinite (БРО)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию новый продукт: чит БРО для Arena Breakout Infinite. Надёжный и качественный софт с большим количеством функций. Здесь есть всё необходимое: Wallhack против игроков и ботов, радар, аимбот и некоторые MISC функции. Все фичи работают исправно, а управление настройками производится через удобное и стильное меню. Использование этого чита сделает вашу игровой опыт намного удобнее и приятнее. Желаем вам удачи и надеемся, что вас заинтересует наше предложение!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam

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Player ESP (ВХ)

  • Boxes ESP - WH в виде боксов
  • 2D Line - вх в виде линий
  • Name - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до игроков
  • Health - количество хп у игроков
  • Skeleton - wallhack в виде скелетов
  • Head Dot - маленькая точка на голове у игроков
  • Dot Size - размер точки на голове
  • Aim Laser - направления взгляда персонажей
  • Laser Size - длинна линии направления взгляда
  • Show Enemy - показывать врагов
  • Show Friendly - показывать союзников
  • Show AI (Bots) - показывать ботов
  • Visibility Check - показывать видимых и невидимых игроков разным цветом
  • Max Distance - дальность работы WH

Aimbot (Аимбот)

  • Enable Aimbot - активировать аимбот
  • Bone Target - часть тела для аимбота
  • Aim Style - режим работы аимбота
  • Smooth - плавность наведения
  • FOV - размер рабочей зоны аимбота
  • Draw FOV - показывать размер области аима
  • Draw Locked - показывать текущую цель аимбота
  • Prediction - предугадывание траектории движения противников
  • Visible Check - в этом режиме аим работает только против целей в зоне видимости
  • Aim at enemies - аим против врагов
  • Aim at friendlies - аим против союзников
  • Aim at AIs - аим против ботов
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы аима

2D Radar (Радар для Arena Breakout)

  • Show Radar - включить радар
  • Show Window - рисовать окно радара, его можно перемещать
  • Show Border - рисовать границу окна радара
  • Show Cross - показывать перекрестие на радаре
  • Show Dot - показывать цели на радаре в виде точек
  • Show Enemies - отображение врагов на радаре
  • Show AI - отображение ботов на радаре
  • Show Invisibles - отображать цели вне зоны видимости
  • Stick to Center - зафиксировать вашу позицию в центре окна радара

Misc (Другие Виды Взлома)

  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Draw Resolution - показывать ваше разрешение игры
  • Draw FPS - показывать ваш ФПС
  • Draw Time - показывать ваше время
  • No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
  • Speedhack - ускорение скорости перемещения
  • Max Fullbright - режим полной яркости, позволяет четко всё видеть при любом освещении
  • Custom Colors - возможность выбора своих цветов для различных ESP фич
  • Custom Binds - выбор клавиш для управления читом