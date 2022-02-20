Чит BRO для Arena Breakout Infinite (БРО)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новый продукт: чит БРО для Arena Breakout Infinite. Надёжный и качественный софт с большим количеством функций. Здесь есть всё необходимое: Wallhack против игроков и ботов, радар, аимбот и некоторые MISC функции. Все фичи работают исправно, а управление настройками производится через удобное и стильное меню. Использование этого чита сделает вашу игровой опыт намного удобнее и приятнее. Желаем вам удачи и надеемся, что вас заинтересует наше предложение!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Arena Breakout Launcher, Steam
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Player ESP (ВХ)
- Boxes ESP - WH в виде боксов
- 2D Line - вх в виде линий
- Name - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до игроков
- Health - количество хп у игроков
- Skeleton - wallhack в виде скелетов
- Head Dot - маленькая точка на голове у игроков
- Dot Size - размер точки на голове
- Aim Laser - направления взгляда персонажей
- Laser Size - длинна линии направления взгляда
- Show Enemy - показывать врагов
- Show Friendly - показывать союзников
- Show AI (Bots) - показывать ботов
- Visibility Check - показывать видимых и невидимых игроков разным цветом
- Max Distance - дальность работы WH
Aimbot (Аимбот)
- Enable Aimbot - активировать аимбот
- Bone Target - часть тела для аимбота
- Aim Style - режим работы аимбота
- Smooth - плавность наведения
- FOV - размер рабочей зоны аимбота
- Draw FOV - показывать размер области аима
- Draw Locked - показывать текущую цель аимбота
- Prediction - предугадывание траектории движения противников
- Visible Check - в этом режиме аим работает только против целей в зоне видимости
- Aim at enemies - аим против врагов
- Aim at friendlies - аим против союзников
- Aim at AIs - аим против ботов
- Max Distance - ограничить дистанцию работы аима
2D Radar (Радар для Arena Breakout)
- Show Radar - включить радар
- Show Window - рисовать окно радара, его можно перемещать
- Show Border - рисовать границу окна радара
- Show Cross - показывать перекрестие на радаре
- Show Dot - показывать цели на радаре в виде точек
- Show Enemies - отображение врагов на радаре
- Show AI - отображение ботов на радаре
- Show Invisibles - отображать цели вне зоны видимости
- Stick to Center - зафиксировать вашу позицию в центре окна радара
Misc (Другие Виды Взлома)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Draw Resolution - показывать ваше разрешение игры
- Draw FPS - показывать ваш ФПС
- Draw Time - показывать ваше время
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- Speedhack - ускорение скорости перемещения
- Max Fullbright - режим полной яркости, позволяет четко всё видеть при любом освещении
- Custom Colors - возможность выбора своих цветов для различных ESP фич
- Custom Binds - выбор клавиш для управления читом