Инструкция к софту для Arena Breakout (BRO)

На этой странице расположена инструкция к приватному читу BRO для Arena Breakout.

Как скачать и запустить софт BRO

Порядок запуска:

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер для запуска софта по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In". Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска софта. После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "awaitng game window", это значит, что необходимо запустить игру. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит BRO для Arena Breakout успешно запущен, при заходе в матч все выбранные вами функции будут работать.

Клавиша для вызова меню - Insert.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Что делать, если софт не запускается?

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. BRO для Arena Breakout работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).

Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

В настройках игры рекомендуется отключить сглаживание, чтобы ESP работал более плавно и не дёргался.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!