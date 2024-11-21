Туториал по использований COVCHEG для Rust

На данной странице находится инструкция к COVCHEG для RUST. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из COVCHEG.

Инструкция по запуску софта.

Пошаговый гайд:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Удалите с ПК следующее ПО: Riot Vanguard (Античит игры Valorant), Faceit AC (Фейсит Античит). Данные античиты препятствуют корректной работе читов;

Если у вас видеокарта AMD или Intel, то для работы софта вам понадобится программа Action! Screen Recorder, скачайте и установите нужную версию по этой ссылке. Если у вас уже есть это ПО, то его придётся удалить и установить ту версию, которая прикреплена к данной инструкции;

Также для работы софта вам понадобится OBS. Скачайте и установите нужную версию по этой ссылке. Если у вас уже установлен OBS, то удалите его и установите ту версию, которая необходима софту для работы. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Активируйте полученный после покупки ключ. Зайдите во вкладку "Configs", убедитесь, что в "CPU Capabilites" всё светится зелёным цветом. Если какие-то компоненты светятся красным цветом, то это нужно исправить. Перейдите во вкладку "Cheats", нажмите на надпись "System is not ready, click to restart". Ваш ПК перезагрузится, после запускайте лоадер заново. Надпись должна измениться на "System is Ready". Во вкладке "Cheats" в лоадере выберите Rust и нажмите Start. Появится надпись "Waiting for game", запускайте игру. Когда главное меню игры полностью загрузится, проделайте следующие действия: Если у вас видеокарта AMD или Intel, то сейчас вам нужно запустить Action! Screen Recorder и перейти в режим Игры. Дождитесь, когда в правом верхнем углу экрана появится счетчик фпс Action! Screen Recorder. Далее переходите к следующему шагу. Запустите OBS от имени администратора, под источники нажмите на "+" и выберите "Захват игры". На первом шаге ничего не меняя нажмите OK. В следующем окне в "Режим" выберите "Захват отдельного окна" и в "Окно" выберите Rust и нажмите OK. Теперь в окне OBS должно появиться изображение игры. Когда появится картинка - переходите к следующему шагу. Разверните окно лоадера и нажмите клавишу F5. Если в лоадере появится надпись "Change game window mode and Press F5", то вам необходимо изменить режим экрана и разрешение экрана на другие и применить. После можно изменить эти настройки обратно. После выполненных действий снова разверните окно лоадера и нажмите F5. Лоадер оповестит вас об успешном запуске софта, а перед вами появится меню.

В дальнейшем меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео с демонстрацией запуска софта.

На видео представлен запуск этого софта для игры PUBG, порядок действий практически одинаковый.

Возможные ошибки и способы их решения.

Небольшое FAQ по распространённым проблемам:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.

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