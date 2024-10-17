Руководство по использованию PUBG Covcheg

На данной странице находится инструкция к COVCHEG для PUBG. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из COVCHEG.

Инструкция по запуску софта.

Пошаговый гайд:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Удалите с ПК следующее ПО: Riot Vanguard (Античит игры Valorant), Faceit AC (Фейсит Античит). Данные античиты препятствуют корректной работе читов;

Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет.

" или " ", в " " софт работать не будет. Если у вас видеокарта AMD или Intel, то для работы софта вам понадобится программа Action! Screen Recorder, скачайте и установите нужную версию по этой ссылке. Если у вас уже есть это ПО, то его придётся удалить и установить ту версию, которая прикреплена к данной инструкции;

Также для работы софта вам понадобится OBS. Скачайте и установите нужную версию по этой ссылке. Если у вас уже установлен OBS, то удалите его и установите ту версию, которая необходима софту для работы. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Активируйте полученный после покупки ключ. Во вкладке "Cheats" в лоадере выберите PUBG и нажмите Start. Появится надпись "Waiting for game", запускайте игру. Когда главное меню игры поолностью загрузится, проделайте следующие действия: Если у вас видеокарта AMD или Intel, то сейчас вам нужно запустить Action! Screen Recorder и перейти в режим Игры. Дождитесь, когда в правом верхнем углу экрана появится счетчик фпс Action! Screen Recorder. Далее переходите к следующему шагу. Запустите OBS от имени администратора, под источники нажмите на "+" и выберите "Захват игры". На первом шаге ничего не меняя нажмите OK. В следующем окне в "Режим" выберите "Захват отдельного окна" и в "Окно" выберите PUBG и нажмите OK. Теперь в окне OBS должно появиться изображение игры. Когда появится картинка - переходите к следующему шагу. Разверните окно лоадера и нажмите клавишу F5. Если в лоадере появится надпись "Change game window mode and Press F5", то вам необходимо изменить режим экрана и разрешение экрана на другие и применить. После можно изменить эти настройки обратно. После выполненных действий снова разверните окно лоадера и нажмите F5. Лоадер оповестит вас об успешном запуске софта, а перед вами появится меню.

В дальнейшем меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео с демонстрацией запуска и работы софта.

Видео скоро появится здесь.

Возможные ошибки и способы их решения.

Небольшое FAQ по распространённым проблемам:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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