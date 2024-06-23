Приватный TriggerBot для Valorant (Валорант ТриггерБот)
Информация о чите
Если вы попали на эту страницу, значит вы находитесь в поисках софта для Валорант. Здесь мы предлагаем вам ознакомиться с нашим триггер ботом. Максимально простой, безопасный и доступный приватный чит. За небольшую плату вы получаете рабочий триггер, в умелых руках эта простая функция станет мощнейшим оружием! Кроме того, данный чит неплохо оптимизирован и не окажет влияния на ваш ФПС в игре. Технология предельно проста, но главное - безопасна. Отсутствие лишних рискованных функций позволит читу сохранять статус "Undetected" максимально долго, а вы сможете всё это время играть без бана на одном аккаунте. Если хотите попробовать что-то простое и рабочее, то триггербот станет отличным выбором. Надеемся, что вы решитесь на этот выбор!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Триггер Бот для Valorant (Основное)
- Is Activated - активировать триггербот, автовыстрел во врага, когда он в прицеле
- Rapid Fire - режим стрельбы очередями
- Auto Strafes - стрельба во время движения боком
- Auto Crouch - автоматически приседать при стрельбе
- Snap Tap - мгновенно останавливаться во время стрейфа
- Detection FOV X / Y - насколько близко враг должен быть возле прицела, чтобы триггер сделал выстрел, по горизонтали / вертикали, в пикселях
- Delay between shots - задержка между выстрелами (в миллисекундах)
- Delay before shots - задержка перед первым выстрелом (в миллисекундах)
Misc (Другие Настройки Триггера)
- Trigger Key - клавиша для включения/выключения триггербота
- Trigger Type - тип тригера, Toggle - работает постоянно до выключения, On Key - работает только когда клавиша зажата
- Toggle Rapid Fire Key - клавиша для включения стрельбы очередями
- Shots In Rapid Mode - количество выстрелов при стрельбе очередями
- Menu Key - возможность установить свою клавишу для вызова меню
- Quick Close (Panic Key) - клавиша для экстренного полного закрытия софта
- Language (Русский, Английский) - позволяет переключить язык в меню
- Configs - система конфигов для сохранения и загрузки настроек