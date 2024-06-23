Приватный TriggerBot для Valorant (Валорант ТриггерБот)

Информация о чите

Если вы попали на эту страницу, значит вы находитесь в поисках софта для Валорант. Здесь мы предлагаем вам ознакомиться с нашим триггер ботом. Максимально простой, безопасный и доступный приватный чит. За небольшую плату вы получаете рабочий триггер, в умелых руках эта простая функция станет мощнейшим оружием! Кроме того, данный чит неплохо оптимизирован и не окажет влияния на ваш ФПС в игре. Технология предельно проста, но главное - безопасна. Отсутствие лишних рискованных функций позволит читу сохранять статус "Undetected" максимально долго, а вы сможете всё это время играть без бана на одном аккаунте. Если хотите попробовать что-то простое и рабочее, то триггербот станет отличным выбором. Надеемся, что вы решитесь на этот выбор!