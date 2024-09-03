Инструкция к Триггеру для Валоранта

На этой странице находится инструкция по запуску и использованию Триггербота для Valorant.

Инструкция по запуску софта.

Загрузка и запуск.

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к софту. Подготовка к загрузке лоадера и запуску софта:

В первую очередь нужно полностью отключить Защатник Windows (Защиту в реальном времени) и все антивирусы на вашем ПК, т.к они могут препятствовать корректному запуску и загрузке софта.

Запустите игру без чита, зайдите в настройки и установите "В развёрнутом Окей (Полноэкранный в окне)" в "Режим монитора".



Зайдите в настройки управления и поставьте забиндите дополнительную клавишу для стрельбы, поставьте любую клавишу, которая не используется для других целей в игре.



Поставьте рекомендуемые настройки графики, тогда триггербот в софте будет стрелять более точно.

Теперь можно переходить к загрузке лоадера. Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Запустите лоадер софта и создайте аккаунт, используя полученный после покупки ключ. После активации ключа лоадер может закрыться/перезапуститься, при необходимости откройте лоадер заново. Перед вами появится меню для настройки софта, в левом нижнем углу будет информация о вашей подписке. В правом верхнем углу можно сменить язык, доступны Английский (EN) и Русский (RU). Теперь вы можете запускать игру. Меню закрывается/открывается по нажатию клавиши F4.

Настройка софта в игре.

Сначала обязательно поставьте в настройках софта в первой вкладке такой же цвет подсветки врагов (Enemy Highlight Color), как у вас стоит в настройках игры. Рекомендуется Фиолетовый (Purple). Тажке обязательно нужно открыть вкладку Misc и поставить там такую же альт. кнопку стрельбы, как вы биндили ранее. Готово! Теперь софт будет работать. Вот ещё некоторые рекомендации по работе чита: По умолчанию триггер работает в режиме включить/выключить, но если Trigger Type переключить в режим "Hold On", то нужно будет удерживать Trigger Key для активации триггера.

Если активировать Rapid Fire, то триггер будет стрелять не одиночными выстрелами, а очередями. Включение/выключение Rapid Fire можно также забиндить.

Когда закончите настраивать софт, мы рекомендуем вам зайти во вкладку "Configs" и сделать текущие настройки стандартными, нажав "Rewrite".

Видео с демонстрацией работы Триггера:

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