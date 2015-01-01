Eclipse Valorant (Валорант Эклипс)

Информация о чите

Приватный чит Eclipse для игры Valorant — это мощный и надёжный софт, в котором вы найдёте всё необходимое для комфортной игры: точный Aimbot и информативный ESP (WH). Благодаря визуальным функциям вы сможете видеть врагов, их никнеймы, здоровье и даже местоположение бомбы (спайка). В состав софта также входят более рискованные функции: Chams и Unlock All — они подойдут для тех, кто хочет получить максимум возможностей, но требуют осторожности. Запуск чита максимально простой и не вызывает трудностей даже у новичков. Eclipse поддерживает актуальные версии Windows и работает стабильно. Цена чита разумная и доступная, особенно с учётом широкого функционала. Если вы используете его аккуратно и не включаете экстремальные настройки, то сможете наслаждаться игрой без риска бана. Эклипс — отличный выбор для тех, кто ищет надёжный приватный чит для Valorant с базовыми и продвинутыми функциями.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel, AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games
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Aimbot (Аимбот)

  • Enable Aimbot - включить аим
  • Vector - векторный аим помогает наводиться на врагов
  • Silent - мощный вид аима, пули поражают цель, но прицел и камера не двигаются
  • Visible Check - огонь только по видимым целям
  • Recoil Control - помощь в контроле отдачи оружия при стрельбе
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Draw FOV - показывать размер области аима на экране
  • Key (Aim, Silent) - бинд клавиш для активации аима

ESP (WH)

  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Snapline - ВХ в виде линий
  • Head Box - боксы для головы
  • Health Bar - индикатор отображающий ХП врагов
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Agent - показывать имя агента игрока
  • Weapon - показывать оружие в руках игроков
  • Spike ESP - показывать бомбу и её таймер
  • Enemy Chams (Risky!) - ВХ в виде чамсов

Другие Функции софта Valorant Eclipse

  • Unlock Skins (Risky!) - разблокировать доступ ко всем скинам в игре

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