Eclipse Valorant (Валорант Эклипс)
Информация о чите
Приватный чит Eclipse для игры Valorant — это мощный и надёжный софт, в котором вы найдёте всё необходимое для комфортной игры: точный Aimbot и информативный ESP (WH). Благодаря визуальным функциям вы сможете видеть врагов, их никнеймы, здоровье и даже местоположение бомбы (спайка). В состав софта также входят более рискованные функции: Chams и Unlock All — они подойдут для тех, кто хочет получить максимум возможностей, но требуют осторожности. Запуск чита максимально простой и не вызывает трудностей даже у новичков. Eclipse поддерживает актуальные версии Windows и работает стабильно. Цена чита разумная и доступная, особенно с учётом широкого функционала. Если вы используете его аккуратно и не включаете экстремальные настройки, то сможете наслаждаться игрой без риска бана. Эклипс — отличный выбор для тех, кто ищет надёжный приватный чит для Valorant с базовыми и продвинутыми функциями.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel, AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
Aimbot (Аимбот)
- Enable Aimbot - включить аим
- Vector - векторный аим помогает наводиться на врагов
- Silent - мощный вид аима, пули поражают цель, но прицел и камера не двигаются
- Visible Check - огонь только по видимым целям
- Recoil Control - помощь в контроле отдачи оружия при стрельбе
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Draw FOV - показывать размер области аима на экране
- Key (Aim, Silent) - бинд клавиш для активации аима
ESP (WH)
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Snapline - ВХ в виде линий
- Head Box - боксы для головы
- Health Bar - индикатор отображающий ХП врагов
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Agent - показывать имя агента игрока
- Weapon - показывать оружие в руках игроков
- Spike ESP - показывать бомбу и её таймер
- Enemy Chams (Risky!) - ВХ в виде чамсов
Другие Функции софта Valorant Eclipse
- Unlock Skins (Risky!) - разблокировать доступ ко всем скинам в игре
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