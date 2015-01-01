Гайд по использованию софта Valorant Eclipse (Инструкция)

Valorant

На данной странице находится инструкция к софту Valorant Eclipse.

Гайд по запуску

Пошаговая инструкция к софту:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет;
    • Включите HVCI, Secure Boot и DMA Control Guarantee в BIOS - это необходимо для корректной работы игры и софта.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Поместите скачанный файл в корень диска C в отдельную папку. К примеру: C:\eclipse
  5. Откройте лоадер, но не активируйте ключ.
  6. Запускайте игру.
  7. Во время загрузки игры разверните лоадер и активируйте ключ нажатием клавиши Enter.
  8. Если всё прошло успешно, то меню автоматически появится после открытия главного меню игры.

Eclipse для Valorant успешно запущен! Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши F1.

Если вы включили Unlock ALL, то мы настоятельно просим не отключать её, т.к это приведёт к бану вашего аккаунта. 

Видео с работы софта

На этом видео продемонстрирован геймплей с софтом:

FAQ по известным проблемам

Распространённые ошибки и способы их решения:

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