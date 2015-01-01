На данной странице находится инструкция к софту Valorant Eclipse.

Гайд по запуску

Пошаговая инструкция к софту:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Зайдите в игру без чита и установите режим экрана " Без Рамок " или " Оконный ", в " Полный экран " софт работать не будет;

" или " ", в " " софт работать не будет; Включите HVCI, Secure Boot и DMA Control Guarantee в BIOS - это необходимо для корректной работы игры и софта. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Поместите скачанный файл в корень диска C в отдельную папку. К примеру: C:\eclipse Откройте лоадер, но не активируйте ключ. Запускайте игру. Во время загрузки игры разверните лоадер и активируйте ключ нажатием клавиши Enter. Если всё прошло успешно, то меню автоматически появится после открытия главного меню игры.

Eclipse для Valorant успешно запущен! Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши F1.

Если вы включили Unlock ALL, то мы настоятельно просим не отключать её, т.к это приведёт к бану вашего аккаунта.

Видео с работы софта

На этом видео продемонстрирован геймплей с софтом:

FAQ по известным проблемам

Распространённые ошибки и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили " Оконный " или " Безрамочный " режим экрана в игре. В " Полноэкранном " режиме Eclipse не работает.

" или " " режим экрана в игре. В " " режиме Eclipse не работает. Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

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