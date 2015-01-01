На данной странице находится инструкция к софту Valorant Eclipse.
Гайд по запуску
Пошаговая инструкция к софту:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет;
- Включите HVCI, Secure Boot и DMA Control Guarantee в BIOS - это необходимо для корректной работы игры и софта.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Поместите скачанный файл в корень диска C в отдельную папку. К примеру: C:\eclipse
- Откройте лоадер, но не активируйте ключ.
- Запускайте игру.
- Во время загрузки игры разверните лоадер и активируйте ключ нажатием клавиши Enter.
- Если всё прошло успешно, то меню автоматически появится после открытия главного меню игры.
Eclipse для Valorant успешно запущен! Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши F1.
Если вы включили Unlock ALL, то мы настоятельно просим не отключать её, т.к это приведёт к бану вашего аккаунта.
Видео с работы софта
На этом видео продемонстрирован геймплей с софтом:
FAQ по известным проблемам
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме Eclipse не работает.
- Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
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