Aimbot + Wallhack + Radar для Valorant
Информация о чите
Представляем вашему обозрению наш следующий продукт: мультифункциональный приватный чит для Valorant. Софт включает в себя вх, аимбот и радар, а также пару менее значительных мелочей. Надёжный обход античита Riot Vanguard позволит вам играть без бана максимально долго. Данный чит сделан именно для легит игры с читами, поэтому играть стоит аккуратно и не палиться. Самое приятное, что такой достаточно широкий спектр возможностей, вы получаете по самой-самой выгодной цене. Кроме того, настройка чита производится через удобное меню, а так хак отлично оптимизирован и влиять на ваш ФПС в игре будет минимально. Особо рассказывать больше нечего, больше информации о чите можно получить ниже, изучив список функций, а также посмотрев видео и скриншоты. Надеемся, что вам понравится наш новый крутой хак для Valorant.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Player ESP(ВХ на Игроков)
- Player ESP - возможность активировать вх на вражеских игроков
- Boxes - показывать врагов с помощью коробок
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Health Bar - полоска показывающая количество хп игроков
- Agent - видеть имя агентов в валлхаке
- Weapon - позволяет видеть какое оружие враг держит в руках
- Ammo Count - количество патронов в обойме у противников
- Eye Direction - направления взглядов
- Snaplines - есп в виде линий до моделей врагов
- Team Check - активировать вх только на вражеских игроков
- Visible Check - персонажи в прямой видимости и за стенами буду выделены разными цветами
Aim Assist(Легитбот)
- Aim Assist - максимальной легитный вариант аимбота, лёгкая доводка до целей
- Bone - выбор части тела на которую будет целиться Aim
- FOV - настройка активной зоны для аимбота
- Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение = медленнее и плавнее двигается аимбот
- RCS(Recoil Control System) - контроль отдачи при работе аимбота
- Aim Key - выбор клавиши для активации наводки
- Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Draw Spot - показывать точку в которую будет наводиться чит если открыть огонь из текущего положения прицела
Misc(Радар и другие функции)
- Radar Hack - добавляет радар поверх окна игры, на радаре показываются игроки и расстояние до них
- Recoil Crosshair - прицел показывающий отдачу оружия, четко показывает куда попадают пули
- Dropped Spike - возможность видеть где находится спайк, если он лежит на земле
- Planted Spike - позволяет видеть точную локацию спайка после его установки
- Custom Colors - вы можете установить цвета для вх и радара на свой вкус