Aimbot + Wallhack + Radar для Valorant

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Информация о чите

Представляем вашему обозрению наш следующий продукт: мультифункциональный приватный чит для Valorant. Софт включает в себя вх, аимбот и радар, а также пару менее значительных мелочей. Надёжный обход античита Riot Vanguard позволит вам играть без бана максимально долго. Данный чит сделан именно для легит игры с читами, поэтому играть стоит аккуратно и не палиться. Самое приятное, что такой достаточно широкий спектр возможностей, вы получаете по самой-самой выгодной цене. Кроме того, настройка чита производится через удобное меню, а так хак отлично оптимизирован и влиять на ваш ФПС в игре будет минимально. Особо рассказывать больше нечего, больше информации о чите можно получить ниже, изучив список функций, а также посмотрев видео и скриншоты. Надеемся, что вам понравится наш новый крутой хак для Valorant.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games

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Player ESP(ВХ на Игроков)

  • Player ESP - возможность активировать вх на вражеских игроков
  • Boxes - показывать врагов с помощью коробок
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Health Bar - полоска показывающая количество хп игроков
  • Agent - видеть имя агентов в валлхаке
  • Weapon - позволяет видеть какое оружие враг держит в руках
  • Ammo Count - количество патронов в обойме у противников
  • Eye Direction - направления взглядов
  • Snaplines - есп в виде линий до моделей врагов
  • Team Check - активировать вх только на вражеских игроков
  • Visible Check - персонажи в прямой видимости и за стенами буду выделены разными цветами

Aim Assist(Легитбот)

  • Aim Assist - максимальной легитный вариант аимбота, лёгкая доводка до целей
  • Bone - выбор части тела на которую будет целиться Aim
  • FOV - настройка активной зоны для аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аимбота, больше значение = медленнее и плавнее двигается аимбот
  • RCS(Recoil Control System) - контроль отдачи при работе аимбота
  • Aim Key - выбор клавиши для активации наводки
  • Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Draw Spot - показывать точку в которую будет наводиться чит если открыть огонь из текущего положения прицела

Misc(Радар и другие функции)

  • Radar Hack - добавляет радар поверх окна игры, на радаре показываются игроки и расстояние до них
  • Recoil Crosshair - прицел показывающий отдачу оружия, четко показывает куда попадают пули
  • Dropped Spike - возможность видеть где находится спайк, если он лежит на земле
  • Planted Spike - позволяет видеть точную локацию спайка после его установки
  • Custom Colors - вы можете установить цвета для вх и радара на свой вкус