Как правильно запустить ВХ + Аим+ Радар для Valorant

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита Aim + WH для Valorant.

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).

Скачайте лоадер по данной ссылке. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне(Безрамочный)" в настройках игры. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat". Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.

Alt + F1 - отключает и включает меню чита

DEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.

Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.

Старайтесь играть аккуратно. Чит хоть и имеет статус Undetected, но в Валорант строгая система репортов. Используйте аимбот и ESP с умом. Для полного легита рекомендуем играть с радаром.

Также процесс запуска показан на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы аимбота для Валорант:

Запуск чита для Valorant без флешки