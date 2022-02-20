R6S Phoenix

Информация о чите

Phoenix R6S - наша новая уникальная разработка для радуги, в данной программе реализованы новейшие способы защиты от бана, что делает её максимально безопасной. Из функций здесь вы найдёте No Recoil, ESP и No Sway: необходимый минимум для данной игры. Но главное наше достоинство - соотношение цена/качество, тут мы точно впереди всего остального рынка!