R6S Phoenix

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Информация о чите

Phoenix R6S - наша новая уникальная разработка для радуги, в данной программе реализованы новейшие способы защиты от бана, что делает её максимально безопасной. Из функций здесь вы найдёте No Recoil, ESP и No Sway: необходимый минимум для данной игры. Но главное наше достоинство - соотношение цена/качество, тут мы точно впереди всего остального рынка!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, uPlay, Epic Games

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Общий список

  • Wallhack - вы можете видеть вражеских оперативников сквозь стены
  • No Recoil(Без Отдачи)
  • Names Esp - видно имена(ники) врагов сквозь стены
  • Icons Esp - позволяет видеть вражеские иконки через препятствия
  • Работает на всю карту
  • Chams(Чамсы) - закрашивает модельки всех видимых персонажей в яркий цвет, чтобы их было легче разглядеть
  • No Recoil(Без отдачи) - отдача всех оружий уменьшена примерно на 90%
  • No Sway(Без разброса) - разброс оружия при стрельбе убран практически полностью
  • Надёжный обход античита BattleEye, уникальные методы
  • Автообновление программы
  • Безопасноть - после обновления игры, если чит ещё не обновлён, вы увидите ошибку, которая не даст вам запустить его