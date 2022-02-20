R6S Phoenix
Информация о чите
Phoenix R6S - наша новая уникальная разработка для радуги, в данной программе реализованы новейшие способы защиты от бана, что делает её максимально безопасной. Из функций здесь вы найдёте No Recoil, ESP и No Sway: необходимый минимум для данной игры. Но главное наше достоинство - соотношение цена/качество, тут мы точно впереди всего остального рынка!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, uPlay, Epic Games
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Общий список
- Wallhack - вы можете видеть вражеских оперативников сквозь стены
- No Recoil(Без Отдачи)
- Names Esp - видно имена(ники) врагов сквозь стены
- Icons Esp - позволяет видеть вражеские иконки через препятствия
- Работает на всю карту
- Chams(Чамсы) - закрашивает модельки всех видимых персонажей в яркий цвет, чтобы их было легче разглядеть
- No Recoil(Без отдачи) - отдача всех оружий уменьшена примерно на 90%
- No Sway(Без разброса) - разброс оружия при стрельбе убран практически полностью
- Надёжный обход античита BattleEye, уникальные методы
- Автообновление программы
- Безопасноть - после обновления игры, если чит ещё не обновлён, вы увидите ошибку, которая не даст вам запустить его