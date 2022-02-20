Купить Аккаунт с Радугой(R6S)
Информация о чите
Мы решили пополнить наш магазин и добавили в продажу Uplay аккаунты с радугой. Покупая этот товар вы получаете полный доступ к аккаунту и почте от него. У вас будет возможность заменить почту на свою. Аккаунты качественные, цена ниже чем в любой из стран СНГ без скидки, так что это не только безопасно, но ещё и выгодно. Кроме того, недорогой акк отлично подойдёт для игры с читами, т.к не стоит рисковать основным аккаунтом.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: UPlay
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Об аккаунтах R6S от Wh-Satano
- 100% рабочий аккаунт с радугой
- Полный доступ к электронной почте созданной специально для вас
- Вы можете привязать свою почту
- 100% чистые аккаунты подходят для игры с читами
- Подходят для использования в качестве основного аккаунта
- Цена ниже чем в любом регионе