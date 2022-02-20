Купить Аккаунт с Радугой(R6S)

Скриншот R6S Uplay Account_0

Информация о чите

Мы решили пополнить наш магазин и добавили в продажу Uplay аккаунты с радугой. Покупая этот товар вы получаете полный доступ к аккаунту и почте от него. У вас будет возможность заменить почту на свою. Аккаунты качественные, цена ниже чем в любой из стран СНГ без скидки, так что это не только безопасно, но ещё и выгодно. Кроме того, недорогой акк отлично подойдёт для игры с читами, т.к не стоит рисковать основным аккаунтом.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: UPlay

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Об аккаунтах R6S от Wh-Satano

  • 100% рабочий аккаунт с радугой
  • Полный доступ к электронной почте созданной специально для вас
  • Вы можете привязать свою почту
  • 100% чистые аккаунты подходят для игры с читами
  • Подходят для использования в качестве основного аккаунта
  • Цена ниже чем в любом регионе