Инструкция и информация по активации аккаунтов для R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege)

В данной статье мы представим вам инструкцию и некоторую другую информацию связанную с нашими аккаунтами для Tom Clancy's Rainbow Six Siege(R6S).
Что из себя представляет аккаунт R6S и как его использовать?
- После оплаты товара вы получаете данные следующего вида: Uplay Логин | Uplay Пароль | Email(Почта) | Email Пароль;
- Просто входите в Uplay используя полученные данные;
- Если при входе UPlay попросит код у вас, то зайдите на прикрепленную к аккаунту почту и возьмите там код из письма.
Полезные ссылки:
- Для входа в электронную почту используйте сайт Rambler: Ссылка;
- Реже попадаются почтовые ящики Firstmail: Ссылка;
- Скачать клиент Uplay с официального сайта Ubisoft можно по этой ссылке.
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