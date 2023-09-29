Инструкция и информация по активации аккаунтов для R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege)

В данной статье мы представим вам инструкцию и некоторую другую информацию связанную с нашими аккаунтами для Tom Clancy's Rainbow Six Siege(R6S).

Что из себя представляет аккаунт R6S и как его использовать?

После оплаты товара вы получаете данные следующего вида: Uplay Логин | Uplay Пароль | Email(Почта) | Email Пароль;

Просто входите в Uplay используя полученные данные;

Если при входе UPlay попросит код у вас, то зайдите на прикрепленную к аккаунту почту и возьмите там код из письма.

Полезные ссылки:

Для входа в электронную почту используйте сайт Rambler: Ссылка;

Реже попадаются почтовые ящики Firstmail: Ссылка;

Скачать клиент Uplay с официального сайта Ubisoft можно по этой ссылке.