Приватный Aimbot + ESP Софт для Marauders
Информация о чите
На этой странице нашего сайта вы можете приобрести достаточно качественный чит для игры Marauders. Данный софт имеет доступную цену и включает в себя все необходимые функции: аимбот, ESP и несколько эксплойтов. Управление функционалом софта производится через удобное и приятное меню. Кроме того, при разработке много внимания было уделено безопасности, поэтому шанс бана при использовании этого продукта будет минимальным. На наш взгляд, данный чит будет отличным выбором для облегчения вашей прокачки в Марадёрах.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот для Marauders)
- Enable - включить аимбот
- FOV - радиус работы аимбота
- Draw FOV - показать текущий радиус аимбота
- Acceleration - скорость движений аимбота
- Aim Bone - части тела (хитбоксы) для наведения
- Key Bind - клавиша для активации аимбота (удерживать)
- Aim At Players - выбрать игроков в качестве целей аимбота
- Aim At Bots - выбрать ботов в качестве целей для наводки
- Visible Only - наводка только на видимые цели (не за стеной)
Players ESP (ЕСП на Marauders)
- Enable - активировать ЕСП функции (Visuals)
- Players ESP - ВХ на игроков
- Bots ESP - ВХ на ботов
- Nickname - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей
- Health - количество ХП у врагов (Бар)
- Weapon - оружие в руках у противников
- Skeleton - ESP в виде силуэта (скелета) персонажа
Objects & Loot ESP (Лут ЕСП для Marauders)
- Enable - включить визуалы на лут / объекты
- Loot Items - показывать ВХ на лут
- Dead Body - показывать тела убитых игроков / ботов
- Airlock Door - дверь выходов
- Turret - показывать турели
Misc (Остальные Функции)
- Unlimited Stamina - бесконечная выносливость
- Invisible Mode - режим невидимки, активируется клавишей
- Custom Colors for ESP features - выбор цветов для ESP функций