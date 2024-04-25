Как пользоваться приватным софтом на Marauders?

Marauders

На данной странице находится инструкция к к этому софту для Marauders.

Как скачать и запустить софт для Marauders?

Пошаговая инструкция:

  1. После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам.
  2. Скачайте лоадер софта по по этой ссылке .
  3. Создайте папку на рабочем столе и поместите туда скачанный файл.
  4. Запускайте лоадер от имени администратора. Дождитесь завершения загрузки.
  5. Введите ключ и нажмите кнопку "Login".
  6. Теперь нажмите "Launch. Уберите галочку с "Spoof HWID", если не хотите использовать встроенный в софт спуфер.
  7. Ждём появления надписи "Waiting for game...". После её появления запустите игру и зайдите в главное меню.
  8. После небольшой загрузки лоадер закроется, слева сверху появится надпись, это свидетельство того, что чит запустился. Меню Чита открывается / закрывается клавишей Insert.

После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.

Видео с демонстрацией работы софта для Marauders:

Что делать, если софт для Marauders не запускается?

Основные способы решения проблем при запуске:

  • Отключить / Удалить все антивирусы на вашем ПК;
  • Полностью отключить защитник Windows
  • Отключить SmartScreen
  • Кроме того, нужно удалить античиты Faceit(Faceit AC) и Riot Vanguard(античит игры валорант). Удалите их используя "Установка и удаление программ". Простое удаление ярлыков и папок не поможет.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!