Как пользоваться приватным софтом на Marauders?

На данной странице находится инструкция к к этому софту для Marauders.
Как скачать и запустить софт для Marauders?
Пошаговая инструкция:
- После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам.
- Скачайте лоадер софта по по этой ссылке .
- Создайте папку на рабочем столе и поместите туда скачанный файл.
- Запускайте лоадер от имени администратора. Дождитесь завершения загрузки.
- Введите ключ и нажмите кнопку "Login".
- Теперь нажмите "Launch. Уберите галочку с "Spoof HWID", если не хотите использовать встроенный в софт спуфер.
- Ждём появления надписи "Waiting for game...". После её появления запустите игру и зайдите в главное меню.
- После небольшой загрузки лоадер закроется, слева сверху появится надпись, это свидетельство того, что чит запустился. Меню Чита открывается / закрывается клавишей Insert.
После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.
Видео с демонстрацией работы софта для Marauders:
Что делать, если софт для Marauders не запускается?
Основные способы решения проблем при запуске:
- Отключить / Удалить все антивирусы на вашем ПК;
- Полностью отключить защитник Windows
- Отключить SmartScreen
- Кроме того, нужно удалить античиты Faceit(Faceit AC) и Riot Vanguard(античит игры валорант). Удалите их используя "Установка и удаление программ". Простое удаление ярлыков и папок не поможет.
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!