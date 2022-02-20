Приватный ВХ для Lost Light (Чамсы на игроков и Лут)

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Информация о чите

Представляем вам отличный продукт для игры Lost Light. Чамсы для Лост Лайт также просты и стабильны как и легендарные чамсы для Таркова. Используя этот софт вы получите возможность видеть всех игроков и лут через стены. Фокус при разработке этого продукта был сделан на безопасность и качество, поэтому шанс бана будет минимальным. Кроме того, софт не даёт вам слишком огромного преимущества, поэтому интерес к игре не пропадёт. Также использование этого чита не снижает ваш ФПС в игре и не вызывает крашей. Надеемся, что этот продукт придётся вам по душе!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Возможности Чамсов для Lost Light (ВХ)

  • Players Chams (ВХ в виде чамсов, позволяет видеть игроков и ботов через стены)
  • Loot Chams (ВХ в виде чамсов для отображения ящиков с лутом)
  • Возможность играть в любом режиме экрана (Полноэкранный / Оконный / Безрамочный)