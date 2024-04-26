Гайд по использованию взлома для игры Lost Light

На данной странице расположена инструкция к "ВХ читу для Lost Light".

Порядок запуска софта на Lost Light.

Пошаговый гайд к читу для Лост Лайт:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на софт и ссылку на данную статью. Скачайте лоадер софта по по этой ссылке . Запустите скачанный только что лоадер от имени администратора. Активируйте ключ и дождитесь полной загрузки драйвера. Если видите какую-либо ошибку, то необходимо перезагрузить ПК и начать процесс запуска заново. После появления надписи "Start Lost Light..." в лоадере запускайте игру. После запуска игры появится надпись в левом верхнем углу экрана. Это значит, что чит запустился успешно. Меню и настроек у чита нет, Wallhack будет работать всё время до перезапуска игры.

После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других игр и приложений.

Видео с демонстрацией запуска и Геймплея:

На видео показан запуска чита и демонстрация его работы в игре.

Возможные проблемы при запуске софта на Лост Лайт:

Чаще всего корректной работе и запуску чита препятствует включенный антивирус и защитник Windows. Полностью отключите все антивирусы и защитник Windows (Именно защиту в Реальном времени).

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ"

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра использовать этот фикс.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Lost Light.

Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!