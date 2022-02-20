Приватный чит для OHD
Информация о чите
Приватный чит для Operation: Harsh Doorstop - это приватный чит с большим количеством функций, подобранных с учётом особенностей геймплея и античита OHD. Вас определённо порадует исполнение чита. Меню и визуальная часть очень удобны и не режут глаз. В то же время техническая часть чита позволяет не беспокоится о просадке FPS. В хаке для Operation: Harsh Doorstop вы найдёте весь необходимый функционал для простых побед и приятного время препровождения. WH и множество дополнительных фишек вроде антиотдачи, режима полёта и многого другого. Выбирая хак для peration: Harsh Doorstop от WH-SATANO, вы получаете регулярно обновляющийся и не теряющий актуальность софт, а также приятные цены и качественную тех. поддержку.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP(ВХ на игроков)
- Enable ESP - включение/отключение ESP
- Nametags - показывать ник противника
- Boxes - обводка врагов с помощью "коробки"
- Corner Box - обводка врага с помощью уголков
- Snaplines - прямая линия от вашей модели до врага
- Ignore Team - WH не будет работать на союзниках
- Visible Check - показывает находится ли противник за препятствиями
- Custom Colors - настройка цветов ESP
Misc(Доп. функции)
- Infinite Ammo - режим бесконечных патрон
- Full Auto - всё оружие становится атоматическим
- No Recoil - отключение отдачи оружия
- Insane Fire Rate - очень высокий темп стрельбы
- Auto Nuke
- Crosshair - показывать перекрестие в центре экрана
- Fly - режим полёта
- Night Vision - режим ночного зрения
- No Clip - свободный полёт камеры
- Desync - игра не регистрирует попадания по вам благодаря искусственному рассинхрону