Приватный чит для OHD

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Информация о чите

Приватный чит для Operation: Harsh Doorstop - это приватный чит с большим количеством функций, подобранных с учётом особенностей геймплея и античита OHD. Вас определённо порадует исполнение чита. Меню и визуальная часть очень удобны и не режут глаз. В то же время техническая часть чита позволяет не беспокоится о просадке FPS. В хаке для Operation: Harsh Doorstop вы найдёте весь необходимый функционал для простых побед и приятного время препровождения. WH и множество дополнительных фишек вроде антиотдачи, режима полёта и многого другого. Выбирая хак для peration: Harsh Doorstop от WH-SATANO, вы получаете регулярно обновляющийся и не теряющий актуальность софт, а также приятные цены и качественную тех. поддержку.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP(ВХ на игроков)

  • Enable ESP - включение/отключение ESP
  • Nametags - показывать ник противника
  • Boxes - обводка врагов с помощью "коробки"
  • Corner Box - обводка врага с помощью уголков
  • Snaplines - прямая линия от вашей модели до врага
  • Ignore Team - WH не будет работать на союзниках
  • Visible Check - показывает находится ли противник за препятствиями
  • Custom Colors - настройка цветов ESP

Misc(Доп. функции)

  • Infinite Ammo - режим бесконечных патрон
  • Full Auto - всё оружие становится атоматическим
  • No Recoil - отключение отдачи оружия
  • Insane Fire Rate - очень высокий темп стрельбы
  • Auto Nuke
  • Crosshair - показывать перекрестие в центре экрана
  • Fly - режим полёта
  • Night Vision - режим ночного зрения
  • No Clip - свободный полёт камеры
  • Desync - игра не регистрирует попадания по вам благодаря искусственному рассинхрону