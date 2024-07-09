Byster FragPunk (Бустер ФрагПанк)

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Информация о чите

Приватный чит Byster для FragPunk – отличное решение для тех, кто хочет получить максимальное преимущество в новой игре. В этом софте предусмотрено два вида аимбота: Silent Aim для агрессивного стиля (Rage) и классический Aimbot для более скрытной и естественной игры (Legit). Чит также включает базовый ESP, который помогает отслеживать врагов и получать важную информацию о них. Из эксплойтов уже доступен No Spread, устраняющий разброс пуль и повышающий точность стрельбы. Система конфигов позволяет сохранять и загружать настройки в любой момент, а встроенный HWID-Spoofer помогает обходить блокировки и защищает от бана. Byster для FragPunk – это надежный и доступный чит, который сочетает качественную защиту, полезные функции и удобство использования. Бустер ФрагПанк - Отличный выбор для уверенной игры!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, NetEasy Launcher

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Aimbot (Silent, Legit)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Key - бинд клавиши для аима
  • Mode (Hold, Toggle) - режим работы клавиши аима (удерживать или переключать)
  • Silent Aimbot - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
  • Normal (Vector) Aimbot - векторный аим наводит прицел на цели симулируя движения мыши человеком
  • Bones (Head, Neck, Torso, Legs) - выбор частей тела для аима (голова, шея, тело, ноги)
  • Ignore Invisible Skill - игнорировать использование невидимости игроками
  • Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Through Wall - включает также аиминг на целей за стенами
  • FOV - размер области в которой аим выбирает цели
  • Show FOV - показывать FOV на экране в виде окружности вокруг прицела
  • FOV Color - цвет круга FOV
  • Smooth (Min / Max) - плавность движений аима в режиме Normal, больше значение - слабее аим
  • Target Switch Delay (Min / Max) - длительность задержки перед сменой цели аимботом в режиме Normal

Player ESP (Wallhack)

  • Enable - включить ESP для показа игроков и инфы о них
  • Name - никнеймы игроков
  • Box - классический ESP в виде коробок
  • Invisible Skill - показывать когда игроки использовали способность невидимости
  • Health - показывать количество ХП игроков с помощью полоски
  • Distance - расстояние в метрах до целей ESP
  • Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашены разными цветами
  • Enemy Only - WH показывает только вражеских персонажей
  • Custom Colors - возможность настроить цвета для WH на свой вкус

Misc (Другие Функции Byster FragPunk)

  • Config (Save, Load, Reset) - система конфигов позволяет сохранять, загружать и сбрасывать настройки чита Byster
  • Menu Key - вы можете назначить нужную вам клавишу для вызова меню
  • Menu Key Mode (Toggle, Hold) - режим работы меню (переключать или удерживать)
  • Custom Scale - возможность настроить масштаб меню чита бустер
  • No Spread - отключить разброс пуль при стрельбе
  • Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода бана