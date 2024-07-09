Byster FragPunk (Бустер ФрагПанк)

Информация о чите

Приватный чит Byster для FragPunk – отличное решение для тех, кто хочет получить максимальное преимущество в новой игре. В этом софте предусмотрено два вида аимбота: Silent Aim для агрессивного стиля (Rage) и классический Aimbot для более скрытной и естественной игры (Legit). Чит также включает базовый ESP, который помогает отслеживать врагов и получать важную информацию о них. Из эксплойтов уже доступен No Spread, устраняющий разброс пуль и повышающий точность стрельбы. Система конфигов позволяет сохранять и загружать настройки в любой момент, а встроенный HWID-Spoofer помогает обходить блокировки и защищает от бана. Byster для FragPunk – это надежный и доступный чит, который сочетает качественную защиту, полезные функции и удобство использования. Бустер ФрагПанк - Отличный выбор для уверенной игры!