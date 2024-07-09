Byster FragPunk (Бустер ФрагПанк)
Информация о чите
Приватный чит Byster для FragPunk – отличное решение для тех, кто хочет получить максимальное преимущество в новой игре. В этом софте предусмотрено два вида аимбота: Silent Aim для агрессивного стиля (Rage) и классический Aimbot для более скрытной и естественной игры (Legit). Чит также включает базовый ESP, который помогает отслеживать врагов и получать важную информацию о них. Из эксплойтов уже доступен No Spread, устраняющий разброс пуль и повышающий точность стрельбы. Система конфигов позволяет сохранять и загружать настройки в любой момент, а встроенный HWID-Spoofer помогает обходить блокировки и защищает от бана. Byster для FragPunk – это надежный и доступный чит, который сочетает качественную защиту, полезные функции и удобство использования. Бустер ФрагПанк - Отличный выбор для уверенной игры!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, NetEasy Launcher
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Aimbot (Silent, Legit)
- Enable - включить/выключить аимбот
- Key - бинд клавиши для аима
- Mode (Hold, Toggle) - режим работы клавиши аима (удерживать или переключать)
- Silent Aimbot - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
- Normal (Vector) Aimbot - векторный аим наводит прицел на цели симулируя движения мыши человеком
- Bones (Head, Neck, Torso, Legs) - выбор частей тела для аима (голова, шея, тело, ноги)
- Ignore Invisible Skill - игнорировать использование невидимости игроками
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
- Through Wall - включает также аиминг на целей за стенами
- FOV - размер области в которой аим выбирает цели
- Show FOV - показывать FOV на экране в виде окружности вокруг прицела
- FOV Color - цвет круга FOV
- Smooth (Min / Max) - плавность движений аима в режиме Normal, больше значение - слабее аим
- Target Switch Delay (Min / Max) - длительность задержки перед сменой цели аимботом в режиме Normal
Player ESP (Wallhack)
- Enable - включить ESP для показа игроков и инфы о них
- Name - никнеймы игроков
- Box - классический ESP в виде коробок
- Invisible Skill - показывать когда игроки использовали способность невидимости
- Health - показывать количество ХП игроков с помощью полоски
- Distance - расстояние в метрах до целей ESP
- Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашены разными цветами
- Enemy Only - WH показывает только вражеских персонажей
- Custom Colors - возможность настроить цвета для WH на свой вкус
Misc (Другие Функции Byster FragPunk)
- Config (Save, Load, Reset) - система конфигов позволяет сохранять, загружать и сбрасывать настройки чита Byster
- Menu Key - вы можете назначить нужную вам клавишу для вызова меню
- Menu Key Mode (Toggle, Hold) - режим работы меню (переключать или удерживать)
- Custom Scale - возможность настроить масштаб меню чита бустер
- No Spread - отключить разброс пуль при стрельбе
- Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода бана