Wh-Satano Приватный Чит для CS:GO

Скриншот Wh-Satano CS:GO Cheat_0
Скриншот Wh-Satano CS:GO Cheat_1
Скриншот Wh-Satano CS:GO Cheat_2

Информация о чите

Не смотря на скорый выход КС2, мы решили опубликовать наши некоторые наработки по КСГО. Чит достаточно простой и не включает в себя никаких лишних функций, только базовый набор возможностей для беспалевной игры с читом. Из функций здесь только: вх, триггербот, антиотдача, распрыжка, обводка и ещё некоторые мелочи. Данный софт подойдёт для лайтовой игры на пабликах или ММ на невысоких рангах. Риск бана при игре с этой программой будет минимальным, а траст фактор вашего аккаунта всегда будет зелёным.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Оружие и Стрельба(Weapon and Shooting)

  • Recoil Control - функция контроля отдачи оружия
  • Recoil X
  • Recoil Y
  • TriggerBot
  • AutoShoot
  • On friendly
  • In sight
  • Flash Check
  • In Jump
  • Delay Before Shot
  • Delay after Shot

ВХ на Игроков(Player ESP)

  • Boxes ESP
  • Health Bar
  • Allies
  • Visible Only
  • Visible Check
  • Visible Color
  • Invisible Color
  • Glow Hack
  • Glow Style

Misc(Доп. Функции)

  • In-Game Radar - отображает игроков на внутриигровом радаре
  • BHop
  • Auto-Stop
  • Auto-Strafe
  • Strafe-Helper
  • Menu Customization
  • Binds