Wh-Satano Приватный Чит для CS:GO

Информация о чите

Не смотря на скорый выход КС2, мы решили опубликовать наши некоторые наработки по КСГО. Чит достаточно простой и не включает в себя никаких лишних функций, только базовый набор возможностей для беспалевной игры с читом. Из функций здесь только: вх, триггербот, антиотдача, распрыжка, обводка и ещё некоторые мелочи. Данный софт подойдёт для лайтовой игры на пабликах или ММ на невысоких рангах. Риск бана при игре с этой программой будет минимальным, а траст фактор вашего аккаунта всегда будет зелёным.