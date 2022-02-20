Wh-Satano Приватный Чит для CS:GO
Информация о чите
Не смотря на скорый выход КС2, мы решили опубликовать наши некоторые наработки по КСГО. Чит достаточно простой и не включает в себя никаких лишних функций, только базовый набор возможностей для беспалевной игры с читом. Из функций здесь только: вх, триггербот, антиотдача, распрыжка, обводка и ещё некоторые мелочи. Данный софт подойдёт для лайтовой игры на пабликах или ММ на невысоких рангах. Риск бана при игре с этой программой будет минимальным, а траст фактор вашего аккаунта всегда будет зелёным.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Оружие и Стрельба(Weapon and Shooting)
- Recoil Control - функция контроля отдачи оружия
- Recoil X
- Recoil Y
- TriggerBot
- AutoShoot
- On friendly
- In sight
- Flash Check
- In Jump
- Delay Before Shot
- Delay after Shot
ВХ на Игроков(Player ESP)
- Boxes ESP
- Health Bar
- Allies
- Visible Only
- Visible Check
- Visible Color
- Invisible Color
- Glow Hack
- Glow Style
Misc(Доп. Функции)
- In-Game Radar - отображает игроков на внутриигровом радаре
- BHop
- Auto-Stop
- Auto-Strafe
- Strafe-Helper
- Menu Customization
- Binds