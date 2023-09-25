Как запустить чит Wh-Satano для CS:GO? Инструкция к читу для КСГО

На данной странице находится инструкция по запуску к читу для CS:GO. CS:GO больше не поддерживается, поэтому советуем вам изучить этот раздел: Читы для Counter-Strike 2.
Как скачать и запустить чит для КСГО?
- После оплаты товара вы получаете лицензионный ключ для получения доступа к читу.
- Необходимо зайти на сюда для загрузки лоадера чита. Для загрузки потребуется ввести свой ключ.
- Для загрузки нужно будет ввести свой ключ в поле "Insert Your Key" и нажать "Activate". Теперь нажмите "Download loader" и после этого лоадер чита будет скачан.
- Сначала запустите CS:GO и зайдите в настройки. Выберите Изображение -> Режим отображения -> Полноэкранный в окне. Чит работает только в этом режиме отображения.
- Запускайте скачанный ранее лоадер чита. После непродолжительной загрузки внутри игры появится меню чита, оно закрывается/открывается на клавишу Insert.
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