Как запустить чит Wh-Satano для CS:GO? Инструкция к читу для КСГО

На данной странице находится инструкция по запуску к читу для CS:GO. CS:GO больше не поддерживается, поэтому советуем вам изучить этот раздел: Читы для Counter-Strike 2.

Как скачать и запустить чит для КСГО?

После оплаты товара вы получаете лицензионный ключ для получения доступа к читу. Необходимо зайти на сюда для загрузки лоадера чита. Для загрузки потребуется ввести свой ключ. Для загрузки нужно будет ввести свой ключ в поле "Insert Your Key" и нажать "Activate". Теперь нажмите "Download loader" и после этого лоадер чита будет скачан. Сначала запустите CS:GO и зайдите в настройки. Выберите Изображение -> Режим отображения -> Полноэкранный в окне. Чит работает только в этом режиме отображения. Запускайте скачанный ранее лоадер чита. После непродолжительной загрузки внутри игры появится меню чита, оно закрывается/открывается на клавишу Insert.

После игры в CS:GO с читом рекомендуется перезагрузить компьютер перед заходом в другие игры.

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