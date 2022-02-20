Superior Hack для BattleBit Remastered

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Информация о чите

Первый чит для BattleBit Remastered из нашего магазина пришёлся вам по вкусу, поэтому мы решили выпустить в продажу ещё один. Читы из серии Superior являются эталоном качества, включают в себя множество функций и выполнены в отличном дизайне. Данный продукт соответствует всем стандартам этой линейки: красивое меню, превью для ЕСП функций, аимбот и миск функции. Чит оснащён надёжным обходом античита EAC и шанс бана сведён к максимально возможному минимуму. Так что если вы хотите знатно порофлить в БаттлБит с читами, то не проходите мимо и изучите данный чит максимально детально, он не оставит вас равнодушными!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот(Aimbot)

  • Enable - включение чита
  • Switch Target - изменение цели для аима
  • Aim Bone - выбор части тела для наводки
  • Draw Fov - показывать область работы аима
  • Draw Crosshair - рисует прицел в центре экрана

ВХ(ESP)

  • Box ESP - wh в виде коробок
  • Box Corner - wh в виде уголков
  • Name ESP - показывать ники игроков
  • Distance - показывает дистанцию до врагов
  • HP ESP - позволяет видеть здоровье противника
  • Skeleton - отображать скелет противника
  • Knocked - показывать нокнутых игроков
  • Team Check - показывает группы тиммейтов
  • Max Distance - максимальная дистанция работы ESP

Misc

  • AirStuck - зависает в воздухе, можно бегать по воздуху
  • Auto Bolt Reload - авто перезарядка болтовых винтовок
  • Instant ADS - нет задержки перед открытием прицела на ПКМ
  • Automatic Weapon - автоматический режим стрельбы
  • No Recoil - отключение отдачи
  • Recoil Value - значение отдачи в процентах
  • Custom Binds - выбор клавиш для работы чита
  • Custom Colors - настройка цветов чита
  • ESP Preview - предпросмотр esp в меню чита
  • CFG - система сохранения настроек