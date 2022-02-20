Superior Hack для BattleBit Remastered
Информация о чите
Первый чит для BattleBit Remastered из нашего магазина пришёлся вам по вкусу, поэтому мы решили выпустить в продажу ещё один. Читы из серии Superior являются эталоном качества, включают в себя множество функций и выполнены в отличном дизайне. Данный продукт соответствует всем стандартам этой линейки: красивое меню, превью для ЕСП функций, аимбот и миск функции. Чит оснащён надёжным обходом античита EAC и шанс бана сведён к максимально возможному минимуму. Так что если вы хотите знатно порофлить в БаттлБит с читами, то не проходите мимо и изучите данный чит максимально детально, он не оставит вас равнодушными!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Аимбот(Aimbot)
- Enable - включение чита
- Switch Target - изменение цели для аима
- Aim Bone - выбор части тела для наводки
- Draw Fov - показывать область работы аима
- Draw Crosshair - рисует прицел в центре экрана
ВХ(ESP)
- Box ESP - wh в виде коробок
- Box Corner - wh в виде уголков
- Name ESP - показывать ники игроков
- Distance - показывает дистанцию до врагов
- HP ESP - позволяет видеть здоровье противника
- Skeleton - отображать скелет противника
- Knocked - показывать нокнутых игроков
- Team Check - показывает группы тиммейтов
- Max Distance - максимальная дистанция работы ESP
Misc
- AirStuck - зависает в воздухе, можно бегать по воздуху
- Auto Bolt Reload - авто перезарядка болтовых винтовок
- Instant ADS - нет задержки перед открытием прицела на ПКМ
- Automatic Weapon - автоматический режим стрельбы
- No Recoil - отключение отдачи
- Recoil Value - значение отдачи в процентах
- Custom Binds - выбор клавиш для работы чита
- Custom Colors - настройка цветов чита
- ESP Preview - предпросмотр esp в меню чита
- CFG - система сохранения настроек