Правильный запуск и советы по использованию чита для BattleBit Remastered

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара
Как скачать и запустить чит для BattleBit Remastered?
- После успешной оплаты товара в магазине читов Wh-Satano вы получаете ключ для активации подписки на чит для BattleBit Remastered.
- Теперь необходимо подготовиться к загрузке и запуску софта:
- Обязательно отключите все антивирусы и Защитник Windows, т.к это препятствует корректной работе софта;
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
- Теперь скачайте лоадер чита по этой ссылке . Для загрузки лоадера необходимо ввести свой ключ. Поместите скачанный файл в отдельную папку.
- Перед запуском убедитесь, что игра полностью закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено!
- Запускайте скачанный вами лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте и активируйте полученный после покупки ключ. Если лоадер закроется, то рядом с ним появится новый. Запускайте новый файл.
- Вставляйте ключ в новый лоадер. Ждите, когда чит попросит вас запускать игру(Waiting for game).
- Заходите в игру и нажимайте клавишу F2 в главном меню. Меню чита вызывается и скрывается клавишей Insert.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Информация о горячих клавишах и некоторых функциях чита для БатлБит Ремастеред:
- Для того чтобы показать/скрыть меню чита используйте клавишу Insert. При желании эту клавишу можно изменить во вкладке Config.
- Panic Key - F11. При нажатии Panic Key чит выключается и полностью выгружается из памяти. Используйте Panic Key, если передумали использовать чит, но ПК перезагружать не хотите. Эту клавишу также можно переназначить во вкладке Config.
- В чите есть система конфигов и возможность сохранять свои настройки. Для того чтобы сохранить настройки нужно нажать Save во вкладке Config. Для того чтобы загрузить эти настройки нужно будет нажать Load в следующий раз после запуска чита.
Что делать, если чит для BattleBit Remastered не работает?
- Самой распространённой проблемой является включенный антивирус или защитник Windows. Ещё раз проверьте этот момент.
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия )
- Для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.
- Стоит сказать, что мы не рекомендуем использовать читы на своём основном аккаунте, если этот аккаунт вам дорог. Даже если чит долго находится в статусе Undetected, то это может измениться в любой момент. Поэтому для игры с читами следует заводить отдельные аккаунты, чтобы потом было не о чем жалеть.
Видео с запуском и демонстрацией чита для BattleBit Remastered в игре:
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