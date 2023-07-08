Правильный запуск и советы по использованию чита для BattleBit Remastered

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного товара

Как скачать и запустить чит для BattleBit Remastered?

После успешной оплаты товара в магазине читов Wh-Satano вы получаете ключ для активации подписки на чит для BattleBit Remastered. Теперь необходимо подготовиться к загрузке и запуску софта: Обязательно отключите все антивирусы и Защитник Windows, т.к это препятствует корректной работе софта;

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке . Теперь скачайте лоадер чита по этой ссылке . Для загрузки лоадера необходимо ввести свой ключ. Поместите скачанный файл в отдельную папку. Перед запуском убедитесь, что игра полностью закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено! Запускайте скачанный вами лоадер чита от имени администратора. Вставьте и активируйте полученный после покупки ключ. Если лоадер закроется, то рядом с ним появится новый. Запускайте новый файл. Вставляйте ключ в новый лоадер. Ждите, когда чит попросит вас запускать игру(Waiting for game). Заходите в игру и нажимайте клавишу F2 в главном меню. Меню чита вызывается и скрывается клавишей Insert.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Информация о горячих клавишах и некоторых функциях чита для БатлБит Ремастеред:

Для того чтобы показать/скрыть меню чита используйте клавишу Insert . При желании эту клавишу можно изменить во вкладке Config.

. При желании эту клавишу можно изменить во вкладке Config. Panic Key - F11 . При нажатии Panic Key чит выключается и полностью выгружается из памяти. Используйте Panic Key, если передумали использовать чит, но ПК перезагружать не хотите. Эту клавишу также можно переназначить во вкладке Config.

. При нажатии Panic Key чит выключается и полностью выгружается из памяти. Используйте Panic Key, если передумали использовать чит, но ПК перезагружать не хотите. Эту клавишу также можно переназначить во вкладке Config. В чите есть система конфигов и возможность сохранять свои настройки. Для того чтобы сохранить настройки нужно нажать Save во вкладке Config. Для того чтобы загрузить эти настройки нужно будет нажать Load в следующий раз после запуска чита.

Что делать, если чит для BattleBit Remastered не работает?

Самой распространённой проблемой является включенный антивирус или защитник Windows. Ещё раз проверьте этот момент.

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Для правильной работы чита и лоадера следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.

Стоит сказать, что мы не рекомендуем использовать читы на своём основном аккаунте, если этот аккаунт вам дорог. Даже если чит долго находится в статусе Undetected, то это может измениться в любой момент. Поэтому для игры с читами следует заводить отдельные аккаунты, чтобы потом было не о чем жалеть.

Видео с запуском и демонстрацией чита для BattleBit Remastered в игре: